Antalyaspor Konyaspor\'a 2-0 Yenildi

17.04.2026 22:30
Antalyaspor, Süper Lig'deki maçında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Konyaspor gollerini Gonçalves ve Melih ile buldu.

STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bahtiyar Birinci, Samet Çavuş

HESAP.COM ANTALYASPOR: Julian-Bünyamin Balcı (Dk. 87 Boli), Veysel Sarı, Giannetti Dk. 64 Bahadır Öztürk), Paal, Soner Dikmen (Dk. 74 Ceesay), Ballet, Safuri, Saric (Dk. 63 Abdülkadir Ömür), Doğukan Sinik (Dk. 63 Storm), Van de Streek.

TÜMOSAN KONYASPOR: Deniz Ertaş, Uğurcan, Nagalo, Adil, Arif, Bjorla (Dk. 71 Jevtovic), Melih, Deniz Türüç (Dk. 80 Svendsen), Gonçalves (Dk. 85 Bazoer), Olaigbe (Dk. 71 Bardhi), Kramer (Dk. 46 Muleka).

GOLLER: Dk. 57 Gonçalves, Dk. 90+6 Melih (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Veysel Sarı, Ballet, Bahadır (Antalyaspor), Bjorlo, Deniz Türüç, Arif, Nagalo, Bazoer (Konyaspor)

Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında oynadığı maçta TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 yenildi.

2'nci dakikada Uğurcan Yazgılı'nın sağ kanattan altı pas içerisine yerden pasında Kramer'in kötü vuruşunda top yandan auta çıktı.

24'üncü dakikada sol kanattan topu alan Ballet'in, rakibini ekarte ettikten sonra yaptığı sert vuruş kaleci Deniz'i geçerken, Konyaspor savunmasında Adil son anda topa müdahale ederek mutlak golü önledi.

26'ncı dakikada orta sahada topu alan Veysel Sarı ceza alanı dışına kadar topu sürükledi. Veysel'in pasında yayın üzerinde topu önünde bulan Van de Streek'in sağ ayağıyla sert vuruşu yandan auta gitti.

37'nci dakikada Ballet'in savunma arkasına gönderdiği pası kontrol eden Doğukan Sinik'in vuruşunu kaleci Deniz kornere gönderdi.

40'ıncı dakikada Saric'in ceza alanı dışından sert vuruşunu kaleci Deniz sektirdi. Boşta kalan topu ise Konyaspor savunması uzaklaştırdı.

57'nci dakikada Bjorlo'nun savunma arkasında derinlemesine pasında topla buluşup kaleciyle karşı karşıya kalan Gonçalves'in vuruşu kaleci Julian'ın yanından filelere gitti: 0-1.

72'nci dakikada savunmanın hatasında ceza alanın hemen dışında topu önünde bulan Muleka'nın aşırtma vuruşunu kaleci Julian iki hamlede kontrol etti.

90+6'ncı dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Melih'in, kaleci Julian'ın çıktığını görünce topun dibine girerek yaptığı vuruş direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-2.

Mücadele 2-0 deplasman ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

