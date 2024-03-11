Arda Güler İspanya\'da manşetlerde! Ancelotti\'nin de övgüsünü aldı

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LaLiga'da lider Real Madrid, 28. hafta mücadelesinde Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Celta Vigo'yu farklı mağlup etti. İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı 4-0 kazanan Carlo Ancelotti'nin ekibi, puanını 69 yapıp en yakın rakibi Girona'yla 7 puanlık farkı korudu.

ARDA GÜLER İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Real Madrid'de Arda Güler, maçın 89. dakikasında oyuna dahil olurken milli futbolcu 90+4'te ağları havalandırdı.Takımının dördüncü golünü atan Arda Güler, Real Madrid kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Maçta Real Madrid adına diğer goller Vinicius Jr., Vincent Guaita (kendi kalesine) ve Carlos Domiguez'den (kendi kalesine) geldi.

İSPANYOL BASININDAN ARDA GÜLER SÖZLERİ

Karşılaşmanın ardından İspanyol basını, Real Madrid'in galibiyetiyle birlikte Arda Güler'in performansına da yer verdi. AS'ın bugünkü kapağında "Arda Güler partiyi renklendirdi" ifadeleri yer alırken internet sitesinde yer alan haberde ise "Arda Güler partiyi bitirdi" denildi.

"DAKİKALARI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYOR"

Marca'da yer alan haberde, "Carlo Ancelotti'nin kendisine verdiği dakikaları en iyi şekilde değerlendiriyor. Arda Güler, bugüna kadar 6 maçta 83 dakika forma giyerek Real Madrid taraftarlarına futbolunda özel bir şeyler olduğunu göstermeyi başardı" ifadelerine yer verildi.Haberde ayrıca, "Şimdi bunun devam edip etmeyeceğini zaman gösterecek ama net olan şey, adım attığı her yerde kalitenin ona eşlik ettiği ve küçük vuruşlarla Santiago Bernabeu'yu kendisine aşık edebildiği." denildi.

"HEPİMİZ ONUN ADINA ÇOK MUTLUYUZ"

Real Madrid'de Lucas Vazquez maçın ardından yaptığı açıklamada Arda Güler'in kaydettiği golden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Vazquez açıklamasında, "Onun adına çok mutluyuz. Bunun için savaştı ve peşinden gitti. Pek çok şeyin ilki olmasını umduğumuz için çok mutluyuz. Sakatlıklar nedeniyle zor günler geçirdi ama pes etmedi ve çalıştı." dedi.

ANCELOTTI'DEN ÖVGÜ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise maçın ardından yaptığı açıklamada oyuncusundan övgüyle bahsetti. Arda Güler'le ilgili Carlo Ancelotti, "Çok az süre aldı. Bir şeyler yapabileceğinden eminim. O büyük bir yetenek. Golü çok iyiydi. Burada çok fazla geleceği var. Bundan çok eminiz." açıklamasında bulundu.