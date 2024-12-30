Arda Güler oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi - Son Dakika
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Spor

Arda Güler oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi

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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in, popüler internet dizisi Gibi'nin setinden fotoğraflar paylaşması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Seti ziyaret eden Güler'in dizide konuk oyuncu olarak da yer aldığı iddia ediliyor.

30.12.2024 17:42
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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, lige verilen arayı Türkiye ziyaretleriyle değerlendirdi. Önce eski kulübü Fenerbahçe'ye uğrayan Güler, ardından fenomen dizi Gibi'nin setine sürpriz bir ziyaret yaptı.

FEYYAZ YİĞİT İLE PAYLAŞIM

Dizinin hem başrolü hem de senaristlerinden biri olan Feyyaz Yiğit ile sohbet ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Güler, paylaşımına dizideki "Bizler sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz" repliğini not düştü.

Arda Güler oyuncu oldu

KONUK OYUNCU OLACAĞI İDDİA EDİLİYOR

Yıldız futbolcunun o paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim alırken, dizide konuk oyuncu olarak da yer alacağı iddia edildi. Yeni sezonu heyecanla beklenen dizide Arda'yı da görebiliriz.

Arda Güler oyuncu oldu
Arda Güler oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi

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Son Dakika Spor Arda Güler oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Yalçın:
    helal 5sa6aray bjk kurban olsunlar cukune anca yerler başka bişey yapamazlar kıskançlar 1 31 Yanıtla
    Alpay Sungur:
    serkan kalk sg burdan 8 0
  • Yusuf Aslan:
    Sen bu haberi de dizi setine gitti diye yapmadın mı Sabah taşak mı geçiyorsun bizimle 12 0 Yanıtla
  • Abdullah Demir:
    bi sen eksiktin serkan yalçın aq 4 0 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Bundan da ancak dizi oyuncusu olur 1 0 Yanıtla
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