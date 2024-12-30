Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, lige verilen arayı Türkiye ziyaretleriyle değerlendirdi. Önce eski kulübü Fenerbahçe'ye uğrayan Güler, ardından fenomen dizi Gibi'nin setine sürpriz bir ziyaret yaptı.
Dizinin hem başrolü hem de senaristlerinden biri olan Feyyaz Yiğit ile sohbet ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Güler, paylaşımına dizideki "Bizler sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz" repliğini not düştü.
Yıldız futbolcunun o paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim alırken, dizide konuk oyuncu olarak da yer alacağı iddia edildi. Yeni sezonu heyecanla beklenen dizide Arda'yı da görebiliriz.
Son Dakika › Spor › Arda Güler oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)