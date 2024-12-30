Arda Güler oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi

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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, lige verilen arayı Türkiye ziyaretleriyle değerlendirdi. Önce eski kulübü Fenerbahçe'ye uğrayan Güler, ardından fenomen dizi Gibi'nin setine sürpriz bir ziyaret yaptı.

FEYYAZ YİĞİT İLE PAYLAŞIM

Dizinin hem başrolü hem de senaristlerinden biri olan Feyyaz Yiğit ile sohbet ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Güler, paylaşımına dizideki "Bizler sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz" repliğini not düştü.

KONUK OYUNCU OLACAĞI İDDİA EDİLİYOR

Yıldız futbolcunun o paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim alırken, dizide konuk oyuncu olarak da yer alacağı iddia edildi. Yeni sezonu heyecanla beklenen dizide Arda'yı da görebiliriz.