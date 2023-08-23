Arda Güler beklenenden çok daha hızlı iyileşiyor! Sahalara dönebileceği tarih netleşti - Son Dakika

Arda Güler beklenenden çok daha hızlı iyileşiyor! Sahalara dönebileceği tarih netleşti

Son Güncelleme: 23.08.2023 15:34

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dizinden ameliyat olmuştu. Beklenenden çok daha hızlı iyileşen genç yıldızın, eylül ayı sonunda oynanacak Las Palmas maçında süre alabilecek seviyede olması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bonuslarla birlikte 30 milyon euroluk rekor bedelle transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlılarda ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Dizinden ameliyat olan milli futbolcunun, eylül ayı sonunda sahalara dönmesi bekleniyor.

HIZLA İYİLEŞİYOR

İspanyol basınında çıkan habere göre; Arda Güler tahmin edilenden çok daha hızlı iyileşiyor. Genç yıldızın 1 ay içerisinde tamamen hazır hala gelmesi bekleniyor.

LAS PALMAS MAÇINDA SAHADA OLABİLİR

Eylül ayı sonunda sahalara döneceği düşünülen Arda Güler, Real Madrid'in iç sahada oynayacağı Las Palmas maçında süre alabilecek seviyede olacak.

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Geri dönüyor! Arda Güler doktorların ağzını açık bıraktı

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler beklenenden çok daha hızlı iyileşiyor! Sahalara dönebileceği tarih netleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler beklenenden çok daha hızlı iyileşiyor! Sahalara dönebileceği tarih netleşti - Son Dakika
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