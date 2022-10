Arda Turan: Bir ekol hocası olmak istiyorum

"Guardiola'nın Barcelona'ya getirdiğini Galatasaray'a getirmek istiyorum"

"Hayatım boyunca Galatasaray'ı karşılıksız sevmeye çalıştım"

"Biz gerçekten çocuklarımıza futbolu sevdirmeyi unuttuk""Torreira ve Mertens transferleri için ben Erden ağabey ile gittim"

İSTANBUL, - Arda Turan, "Bir sistem hocası olmak istiyorum. Bir ekol hocası olmak istiyorum. Guardiola'nın Barcelona'ya getirdiğini Galatasaray'a getirmek istiyorum. Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim" dedi.1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) 'Aylık Bölge Toplantısı' "Arda Turan'a Veda" başlığıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Turan'a veda niteliğinde olan organizasyona; Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Yönetim Kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve üyeler katıldı.Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "İnsan gittiğinde mutlu eder mi? Kaptan alınmasın ama o gittiğinde mutlu etti. Galatasaray'a büyük bir gelir kazandırdı. Biz alışık değiliz kendinden önce kulübü düşünenleri görmeye. Şahsen bir Galatasaraylı olarak minnettarım kendisine. Avrupa'da Türk bayrağını en iyi şekilde taşıdı. Bizim yönetimimiz döneminde GSYİAD'ın destekleriyle inşallah biz hızlı bir altyapı hamlesiyle bir tesisleşme ile farklı bir yere getireceğiz. İnşallah o arada sevgili kaptanımız da Galatasaray'a omuz vermeye devam edecek. Umarım kısa bir sürede bizim yönetimimiz döneminde yaşanır" diye konuştu.1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ise "Öncelikle kendisine hepinizin önünde teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar Arda'nın Galatasaray ve Türk futboluna nasıl hizmet ettiğini kademe kademe hatırlatmak istedik ama karelerle anlatmak mümkün değil. Herkes gülerken ağlayan bir kaptan Arda, onun için biz onun kıymetini bir ömür boyu bilmek zorundayız. Yaşattıkların ve yaşatacakların için teşekkür ederiz demiştik çünkü ben inanıyorum ki Arda Turan Galatasaray'a hizmete sadece bir ara vermiştir. Kendisine yürekten inanıyor ve destekliyorum" ifadelerini kullandı.TURAN: HAYATIM BOYUNCA HER ZAMAN GALATASARAY'I KARŞILIKSIZ SEVMEYE ÇALIŞTIMKendisi için yapılan video ve organizasyon için oldukça duygulanan Arda Turan ise şunları söyledi: "Öncelikle GSYİAD bizim için çok değerli. GSYİAD'ın değerini ve kıymetini çok iyi bilen bir Galatasaraylıyım öncelikle. Bugün ilk defa uzun zaman sonra benim için bir şey yapıldığını gördüm. Hayatım boyunca her zaman Galatasaray'ı karşılıksız sevmeye çalıştım. Galatasaray hiçbir zaman bana kaybettirmedi, hep kazandırdı. Galatasaray'ın başarısı için bize ne görev düşerse yaparız; taraftarlıksa taraftarlık, beraber yemekler, beraber yolculuklar, altyapı her zaman buradayız çünkü Galatasaray sevgisinin bende bir karşılığı yok. Uzun zaman sonra kendimi çok değerli ve özel hissettim" diye konuştu."GUARDIOLA'NIN BARCELONA'YA GETİRDİĞİNİ GALATASARAY'A GETİRMEK İSTİYORUM"Hedeflerinden bahseden Turan, "Ajax'ın neler yaptığını merak ediyorum. Sonrasında tercihim yarı yolda bir takımla başlamamak. Bir sistem hocası olmak istiyorum. Bir ekol hocası olmak istiyorum. Guardiola'nın Barcelona'ya getirdiğini Galatasaray'a getirmek istiyorum. Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim. Hangi oyunu oynamak istediğime karar vermedim. Barcelona ve City'nin oynadığı oyunu kaliteli oyuncularla oynamak gerekiyor. Bu oyun tarzının Türkiye'ye uygun olmadığını düşünüyorum. Ben daha çok işin gerçekçi tarafından yanayım. Rakip eğer size baskı yapıyorsa direkt oynamaktan da yanayım. Uzun yıllar etkili forvetlerle oynayıp dönen toplardan goller attım. Barcelona'nın Manchester City'nin oynadığı oyunu, doğaçlama futbolla mix etmek istiyorum. Bunu da en iyi şekilde Galatasaray'a uygulamak istiyorum. Geçen sene Barcelona'ya elendik. Çok iyi pas yaptık. Bir teknik adamın takıma hakim olması gerekir. Ali Sami Yen coşkusunu bilirseniz 75'inci dakikada, kendi yarı sahandaki bir faulü pas olarak kullanmayabilirsiniz. Oraya bir uzun top atıp seyirci ile beraber oraya yıkılabilirsiniz. Çünkü özellikle Galatasaray taraftarı, o topu o kaleye sokar. Pas oyunu çok geçerli ama kulüp kültürü ile beraber daha değerli şeyler yapabiliriz" dedi."BİZ GERÇEKTEN ÇOCUKLARIMIZA FUTBOLU SEVDİRMEYİ UNUTTUK"Galatasaray altyapısı hakkında da konuşan Turan, "Altyapıyı düzenlemek için gerçekten eğitimci olmak gerekiyor. Benim ruhum ise yarışmacı. Geçen sene belirlediğim 8-10 oyuncu vardı. Bu bütçelerle altyapılarımıza iyi hoca getiremeyiz. Cesaretli ve sabırlı olmalıyız. Galatasaray olarak bu sabra sahip olduğumuzdan emin değilim. Ben bile 1-2 sene sonra karşılık bekliyorum, bu yanlış. Galatasaray'ın bir oyun kültürü olmalı ve bu en alttan başlamalı. La Masia'da oyunculara önce oyunu sevmeyi öğretiyorlar, 13 yaşından sonra taktikler işin içine giriyor. Biz gerçekten çocuklarımıza futbolu sevdirmeyi unuttuk. Galatasaray altyapısında 60. dakikada oyundan biri çıkınca velisi, 'Neden çıktı?' diye mesaj atıyor Bakış açımızı önce velilerimizden değiştirmeliyiz. Altyapılara da veli toplantıları getirmeliyiz. Ama altyapı konusunda bunu başarabileceğimizi düşünmüyorum. Uzmanlarını getirmek lazım, ben yardımcı olabilirim. Doğru yerlere doğru insanları getirmek lazım. Altyapı ile ilgileniyorken kenardan sadece maç izlemiyorum. Normal saha boşken çim bozulur diye suni çimi seçmişler. 'Kim karar verdi' diye sordum, kimse yanıt vermedi. Sonra oradaki çimden sorumlu adam karar vermiş" ifadelerini kullandı.Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldığını belirten Arda Turan, "Trabzonspor harici Beşiktaş ve Fenerbahçe'den reddedilemeyecek teklifler aldım. Ama ben duygusal, sevgiyle çalışan biriyim. Benim en büyük unvanım Galatasaraylı olmak" dedi."TORREIRA VE MERTENS TRANSFERLERİ İÇİN BEN ERDEN AĞABEY İLE GİTTİM"

Galatasaray'ın transferlerdeki rolü ile ilgili ise Turan, "Ben yönetime, 'herhangi bir ihtiyacınız olursa ben atlar gelirim hemen' dedim. Torreira ve Mertens transferleri için ben Erden ağabey ile gittim. Yardımcı olmak için oradaydım. Torreira ve Mertens geldi takıma şimdi. Keşke Alexis Sanchez transferi de olsaydı. En büyük hayalimdi. İstedik ama olmadı" şeklinde konuştu.