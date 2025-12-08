Arjantin'de kurulan Fernebahce, 3 yılda ikinci kez şampiyon oldu - Son Dakika
Arjantin'de kurulan Fernebahce, 3 yılda ikinci kez şampiyon oldu

08.12.2025 08:56  Güncelleme: 08:59
Arjantin'in Necochea kentindeki amatör futbol takımı Fernebahçe Sport Club, üç yıl içerisinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. 2022 yılında kurulan ve Fenerbahçe aşkıyla doğan takım, 2025 Clausura finalini kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Takımın oyuncuları, başarı sonrası Türkiye'ye mesaj göndererek Fenerbahçe camiasına olan sevgilerini yineledi ve İstanbul'a gelip Kadıköy'de maç izlemek istediklerini belirtti.

Arjantin'in amatör ligi ekibi Fernebahçe Sport Club, Necochea finalinde 2-1 kazanarak üç yılda ikinci şampiyonluğunu elde etti. Fenerbahçe sevgisiyle kurulan takım, Türkiye'de de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ÜÇ YILDA İKİNCİ KUPA

Arjantin'in Necochea şehrinde 2022 yılında kurulan amatör futbol takımı Fernebahçe Sport Club, büyük bir başarıya daha imza attı. Necochea Amatör Futbol Ligi finalinde rakibini 2-1 yenen sarı-lacivertli ekip, kulüp tarihinin üçüncü yılında ikinci şampiyonluğunu ilan etti.

2022'deki ilk şampiyonluğun ardından 2025'te yeniden zirveye çıkan takım, Türkiye'de de gündem yarattı. Taraftarlar, sosyal medyada esprili paylaşımlar yaparak durumu kutladı:

"Biz Kadıköy'de 10 yıldır bekliyoruz, Arjantin'de 3 yılda 2 kupa kaldırdılar."

TÜRKİYE'YE DAVET MESAJI

Başarı sonrası Fernebahçe Sport Club oyuncuları, Türkiye'ye mesaj göndererek Fenerbahçe camiasına olan sevgilerini yineledi:

" İstanbul'a gelip Kadıköy'de maç izlemek istiyoruz!"

FERNEBAHÇE SPORT CLUB'IN HİKAYESİ

Fernebahçe Sport Club, Fenerbahçe'ye gönül vermiş bir grup Arjantinli gencin tutkusu sonucu Mayıs 2022'de kuruldu. "Fernet" ile "Fenerbahçe" kelimelerinin birleşiminden oluşan isim, kulübün mizahi kimliğini yansıtırken logo da Fenerbahçe'nin klasik kanarya armasına neredeyse birebir benziyor.

Takım; marangoz, öğretmen, kasap, balıkçı ve öğrencilerden oluşan tamamen amatör bir kadroya sahip. Kuruluşundan kısa süre sonra başarı yakalayan Fernebahçe, 2022 Apertura şampiyonluğunu, 2025 Clausura şampiyonluğunu kazanarak üç yılda iki kez kupayı müzesine götürdü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Çil Murat Çil:
    Bir gün herkes FENERBAHÇE li olacak dediğimizde kimse inanmıyordu buyurun görün 11 5 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    bu latin amerikalılar çok çılgınlar ve güzel insanlar.sayın saran bunları kadıköye getirmelisin bence. 10 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
