Asgari ücrete imza atan Mert Hakan Yandaş'tan ilk paylaşım - Son Dakika
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Asgari ücrete imza atan Mert Hakan Yandaş'tan ilk paylaşım

05.07.2026 15:52
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Fenerbahçe, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile asgari ücret üzerinden 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Mert Hakan Yandaş, sözleşmesinin uzatılmasının ardından bir paylaşım yaptı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, takım kaptanlarından biri olan 31 yaşındaki futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini yeniledi. 

MERT HAKAN İLE YOLA DEVAM

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur. Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş'a çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi. 

Asgari ücrete imza atan Mert Hakan Yandaş'tan ilk paylaşım

MERT HAKAN'DAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'de sözleşmesi uzatılan Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak taraftarlarına seslendi.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın o paylaşımı:

"Bazı yollar vardır... Ne kadar yorulsan da dönmeyi hiç düşünmezsin. Ben de o yolu çocukluğumdan beri yürüdüm.

Hayat bana hiçbir şeyi kolay vermedi. Küçük yaşlardan itibaren hayallerimin peşinden tırnaklarımla kazıya kazıya yürüdüm. Düştüm, kalktım, mücadele ettim. Vazgeçmeyi hiç öğrenmedim. Çünkü biliyordum ki emek, sabredenlerin en büyük sermayesiydi. Bugün de aynı inanç ve aynı azimle yoluma devam edeceğim.

Bugün geriye dönüp baktığımda tek bir şeye daha çok sarılmak istediğimi hissediyorum.

Futbola... Ve bana hayatımı veren bu büyük kulübe...

Bu formanın ağırlığını, sorumluluğunu ve değerini ilk günkü heyecanımla taşımaya devam edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Sahada son nefesime kadar mücadele ederek, bu büyük camiaya layık olabilmek için gürültüyü, kırgınlıkları ve geride kalan her şeyi ardımda bırakıp elimden gelenin de fazlasını vermeye devam edeceğim.

Bana güvenen başkanıma, yöneticilerimize, teknik ekibimize, takım arkadaşlarıma ve her koşulda yanımda duran büyük Fenerbahçe taraftarına minnettarım.

Bir yıllık yeni sözleşme benim için sadece bir imza değil... Yeniden ayağa kalkmak için uzatılmış bir el... Yeniden umut etmek... Yeniden mücadele etmek... Bütün kalbimle bu armaya sarılmak demek. İyi günde de zor günde de, son nefese kadar…''

Asgari ücrete imza atan Mert Hakan Yandaş'tan ilk paylaşım

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Son Dakika Spor Asgari ücrete imza atan Mert Hakan Yandaş'tan ilk paylaşım - Son Dakika

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