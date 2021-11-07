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Atakaş Hatayspor: 1-0 - Son Dakika

Atakaş Hatayspor: 1-0

07.11.2021 18:11
Atakaş Hatayspor: 1-0

STAT: Yeni Adana StadyumuHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Yusuf BozdağanADANA DEMİRSPOR: Muric- Samet, Simon, Svensson (Dk. 90 Tarık), Rassoul, Sinan, Stambouli, Yunus (Dk. 85 Semih), Vargas (Dk. 73 Metehan), Akintola (Dk. 90 Bjarnason), Balotelli (Dk.

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Yusuf BozdağanADANA DEMİRSPOR: Muric- Samet, Simon, Svensson (Dk. 90 Tarık), Rassoul, Sinan, Stambouli, Yunus (Dk. 85 Semih), Vargas (Dk. 73 Metehan), Akintola (Dk. 90 Bjarnason), Balotelli (Dk. 73 Assombalonga)HATAYSPOR: Munir- Fatih, Burak, Kamil Ahmet, Adekugbe, Ribeiro, Traore (Dk. 75 Muhammed), Boudjemaa (Dk. 89 Emre), Lobzhanidze (Dk. 68 Kamara), El Kaabi (Dk. 75 Saint-Louis), DioufGOLLER: Dk. 65 Yunus AkgünSARI KARTLAR: Samet, Yunus, Semih (Adana Demirspor), Diouf, Kamara (Hatayspor)Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.3'üncü dakikada Hatayspor'da Ruben'in kullandığı köşe vuruşunda topu savunmadan SimonDeli kafa vuruşuyla topu uzaklaştırdı.11'inci dakikada Hatayspor'da Adekugbe'nin soldan ceza sahasına gönderdiği topa ayak koyarak kornere çeldi.17'nci dakikada Adana Demirspor'da Vargas'ın serbest vuruşunda ceza sahasına gelen topu Boudjemaa kafa vurarak uzaklaştırdı.18'inci dakikada Adana Demirspor'da atak geliştiren Stambouli'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa, Balotelli yükselerek vurdu ancak top az farkla auta gitti.21'inci dakikada Hatayspor'da Traore'nin kornerden ceza sahasına gönderdiği topta El Kaabi'nin vuruşunda top direkten döndü.25'inci dakikada Adana Demirspor'da Vargas'ın pasında Akintola topa doğru hareketlendi ancak kaleci Munir topu ayağıyla çeldi.33'üncü dakikada Hatayspor'da El Kaabi'nin soldan ceza sahasına gönderdiği topu savunma kafayla uzaklaştırmak istedi. Dönen topa Boudjemaa vurdu bir kez daha savunmadan döndü. Diouf'un dönen topa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.42'nci dakikada Hatayspor'da Traore'nin pasında topla buluşan Boudjemaa, ceza sahası dışından vurdu ancak top auta gitti.Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.48'inci dakikada Adana Demirspor'da topla buluşan Balotelli'nin, ceza sahası dışından sert şutunda Munir, topu uzanarak köşeden çıkardı.54'üncü dakikada Adana Demirspor'da, Vargas'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına gelen topa Samet arka direkte kafayı vurdu. Top, kaleci Munir'de kaldı.65'inci dakikada sol kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da Vargas, çalımlarla çizgiye indi. Vargas'ın ceza sahasına yerden ortasında topu kontrol eden Yunus, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 1-072'nci dakikada sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Adana Demirspor'da Vargas'ın içeri ortasında Samet topa yükselip kafa vuruşu yaptı. Top, az farkla yandan auta çıktı.90+2'nci dakikada Hatayspor'da Ribeiro'nun rakip ceza sahasına ortasında Bjarnason'un ters kafa vuruşunda kaleci Muric, topu güçlükle kontrol etti.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.LEVENT ŞAHİN MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Geçen sezon sonu Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevini bırakan Levent Şahin de mücadeleyi tribünden takip etti. Sezon başından bugüne kadar hem yurt içi, hem yurt dışında ekibiyle maçları takip eden Şahin, mücadele izlerken de sık sık not aldı.


Atakaş Hatayspor: 1-0
Atakaş Hatayspor: 1-0
Atakaş Hatayspor: 1-0
Atakaş Hatayspor: 1-0
Atakaş Hatayspor: 1-0
Atakaş Hatayspor: 1-0
Atakaş Hatayspor: 1-0
Atakaş Hatayspor: 1-0
Atakaş Hatayspor: 1-0
Atakaş Hatayspor: 1-0
Atakaş Hatayspor: 1-0

Yaşar Kemal, Balotelli, Hatayspor, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor: 1-0 - Son Dakika Spor


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