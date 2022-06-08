Atakaş Hatayspor, yeni sezonu ilk 10'da bitirmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, yeni sezonu ilk 10'da bitirmeyi hedefliyor

08.06.2022 22:56

Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları Osman Çalgın Tesisleri Basın sözcüsü Mustafa Özat'ın açıklaması Atakaş Hatayspor, yeni sezonu ilk 10'da bitirmeyi hedefliyor Basın sözcüsü Mustafa Özat: "Hedefimiz yine ilk 10'da yer almak"HATAY (AA) – Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş...

Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları

Osman Çalgın Tesisleri

Basın sözcüsü Mustafa Özat'ın açıklaması Atakaş Hatayspor, yeni sezonu ilk 10'da bitirmeyi hedefliyor

Basın sözcüsü Mustafa Özat:

"Hedefimiz yine ilk 10'da yer almak"

HATAY (AA) – Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un basın sözcüsü Mustafa Özat, yeni sezondaki hedeflerinin yine ilk 10'da yer almak olduğunu söyledi.

Atakaş Hatayspor Yönetimi Kurulu, Osman Çalgın Tesislerinde basın mensuplarıyla bir

araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan basın sözcüsü Mustafa Özat, geride kalan sezonda belirledikleri hedefi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Önümüzdeki sezonda aynı kararlılıkla yollarına devam edeceklerini ve Türk futboluna yeni oyuncular kazandırmayı planladıklarını dile getiren Özat, kulübü daha güzel yerlere getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Takımın küçülmeye gittiği iddialarını da yanıtlayan Özat, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Kulübün daha az maliyetle yine ilk 10'da yer almayı hedeflediğini vurgulayan Özat, "Amacımız burada Hatayspor'un bugünkü durumundan geriye gitmemesi. Bunun için ne gerekiyorsa yapılacak. Hedefimiz yine ilk 10'da yer almak, hedeflerimizden şaşmadık." ifadelerini kullandı.

Özat, şu an için gündemlerinde kongre kararı olmadığını da sözlerine ekledi.

Atakaş Hatayspor, yeni sezonu ilk 10'da bitirmeyi hedefliyor
Atakaş Hatayspor, yeni sezonu ilk 10'da bitirmeyi hedefliyor
Atakaş Hatayspor, yeni sezonu ilk 10'da bitirmeyi hedefliyor
Atakaş Hatayspor, yeni sezonu ilk 10'da bitirmeyi hedefliyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor, yeni sezonu ilk 10'da bitirmeyi hedefliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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