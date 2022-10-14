Temsilcilerimiz tarihi başarısından sonra Türkiye, Avrupa'nın ilk dört ülkesi arasına girdi - Son Dakika
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Temsilcilerimiz tarihi başarısından sonra Türkiye, Avrupa'nın ilk dört ülkesi arasına girdi

14.10.2022 11:13

Türk takımlarının aldığı iyi sonuçların ardından Türkiye, UEFA sıralamasında bu sezon şu ana kadar Avrupa'nın ilk dört ülkesinden biri oldu. Gruptan çıkma bonuslarıyla birlikte toplam puanı 27.900'a yükselen Türkiye, Avrupa macerasına 20. sırada başladığı sezonda gruplarda dördüncü haftalar sonunda 14. sırayı aldı.

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un tarihimizde ilk kez aynı gün oynadığı maçları kazandı. Bu başarının ülke puanına yansıması çok büyük olurken, Avrupa'da da önemli bir sıralamada yer aldık.

EN FAZLA PUAN TOPLAYAN 4. ÜLKEYİZ

UEFA sıralamasında puanını 27.900'a yükselten Türkiye, 20. başladığı sıralamada 14. basamağa yükseldi. 4 temsilcimizin başarısı sonrası Türkiye, bu sezon Avrupa'da en fazla puan toplayan dördüncü ülke oldu.

Avrupa, Türkiye'yi konuşuyor! Türk takımlarının tarihi başarısı sonrası ilk 4'e girdik

TÜRKİYE'Yİ İTALYA TAKİP EDİYOR

Şu ana kadar oynanan maçların ardından İngiltere ve İspanya 9.571 puanla zirveyi paylaşırken üçüncü Almanya ise 8.125 puan topladı. Türkiye ise topladığı 7.600 puanla Avrupa'da en fazla puan toplayan dördüncü ülke oldu. Sıralamada Türkiye'yi İtalya 7.500, Belçika ise 7.400 puanla takip ediyor. Şu ana kadar Fransa ise 6.400 puan toplayabildi. Hollanda'nın ise 6.100 puanı bulunuyor.

Avrupa, Türkiye'yi konuşuyor! Türk takımlarının tarihi başarısı sonrası ilk 4'e girdik
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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

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