Avrupa'da temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor

Avrupa'da boy gösteren temsilcilerimizin rakiplerini elemeleri halinde play-off turunda kozlarını paylaşacakları ekipler belli oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un kura çekimi bugün yapılacak.

GALATASARAY'IN KURA ÇEKİMİ 13.00'TE

Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 13.00'te başlayacak. Galatasaray, Ljubljana ile ilk karşılaşmasını 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos'ta oynayacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURUNDA RAKİPLER BELLİ OLUYOR

Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise 15.00'te çekilecek. Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşlar ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri:

Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri

Beşiktaş ve Adana Demirspor'un turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri: