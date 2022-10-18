Aydın haber! Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Altay'ı kupada saf dışı bıraktı - Son Dakika
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Aydın haber! Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Altay'ı kupada saf dışı bıraktı

18.10.2022 16:43
Aydın haber! Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Altay'ı kupada saf dışı bıraktı

Edinilen Aydın haberine göre STAT: Alsancak Mustafa DenizliHAKEMLER: Burak Olcar, Mehmet Dura, Buğra Can SemircioğluALTAY: Eren Karataş - Tugay, Kutay, Sefa (Dk. 106 Mehmet Nur), Onur (Dk. 83 Ali Solmaz), Mehmet Gündüz (Dk. 75 Salih Oktay), Ege (Dk. 63 Enes Yetkin), Erdem, Ali Kızılkuyu (Dk. 63 Arda), Nurettin (Dk.

STAT: Alsancak Mustafa DenizliHAKEMLER: Burak Olcar, Mehmet Dura, Buğra Can SemircioğluALTAY: Eren Karataş - Tugay, Kutay, Sefa (Dk. 106 Mehmet Nur), Onur (Dk. 83 Ali Solmaz), Mehmet Gündüz (Dk. 75 Salih Oktay), Ege (Dk. 63 Enes Yetkin), Erdem, Ali Kızılkuyu (Dk. 63 Arda), Nurettin (Dk. 75 Enes Öğrüce), Murat UluçEFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Alper - Murat, Ahmet, Mahmut Emin (Dk. 65 Recep), Emrah (Dk. 46 Furkan Çarkçı), Fatih (Dk. 96 Furkan Tuşik), Serdar, Kaan (Dk. 46 Hakan Can), Adnan, Furkan Cinkaya (Dk. 75 Mustafa), Berkcan (Dk. 86 Uğur)GOLLER: Dk. 12 Murat Uluç (Altay), Dk. 45+1 (P) Serdar, Dk. 97 Adnan (Efeler 09)SARI KARTLAR: Enes Yetkin, Enes Öğrüce, Erdem, Salih Oktay (Altay), Mahmut (Efeler 09)Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, deplasmanda Altay'ı normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde bulduğu golle 2-1 mağlup ederek tur atladı. Ev sahibi ekip 41 yaşındaki golcüsü Murat Uluç'un 12'nci dakikada attığı golle öne geçerken, 45+1'inci dakikada Serdar'ın penaltısıyla skora denge getiren Aydın temsilcisi, 97'nci dakikada Adnan'ın golüyle zafere ulaştı.12'nci dakikada Altay öne geçti. Sağdan Nurettin'in yerden ortasında kaleci Alper'in elinden kaçırdığı topu önünde bulan Murat Uluç, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.44'üncü dakikada kaleci Eren, ceza sahasında Adnan'ı indirince Hakem Burak Olcar penaltı noktasını gösterdi.45+1'inci dakikada penaltı vuruşunu kullanan Serdar, kaleciyi ters köşeye yatırarak skora denge getirdi: 1-1.İlk yarı bu skorla sona erdi.90+1'inci dakikada Erdem'in kafayla kale önüne gönderdiği topa Enes Yetkin'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.90+5'inci dakikada sağdan ceza sahasına giren Kutay'ın vuruşunda top üst direkten döndü. Normal süre 1-1 sona erdi.97'nci dakikada konuk ekip atağında Furkan Tuşik'in ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Adnan, sağdan ceza sahasına girip düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-2.Maçı 2-1 kazanan Efeler 09 SFK, bir üst tura yükseldi.MURAT ULUÇ KUPA TARİHİNE GEÇTİAltay'da 41 yaşındaki Murat Uluç, Efeler 09 ağlarına gönderdiği golle Türkiye Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu oldu. Futbol kariyerini 2019 yılında sonlandırdıktan sonra Altay'ın transfer yasağının sürmesi nedeniyle jübile yaptığı siyah-beyazlı kulüpte bu sezon futbola geri dönen Murat Uluç, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 12'nci dakikada yakaladığı fırsatı gole çevirdi. 15 Mayıs 1981 doğumlu usta ayak İzmir ekibindeki gençlere ağabeylik yaptı.

- İzmir

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Aydın haber! Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 Efeler 09 FK: 2 Aydın haber! Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 Efeler 09 FK: 2 Aydın yerel: Vatandaşlardan Efeler Down Kafe'ye Yoğun İlgi Aydın yerel: Vatandaşlardan Efeler Down Kafe'ye Yoğun İlgi
Kaynak: DHA

Futbol, Efeler, Altay, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın haber! Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Altay'ı kupada saf dışı bıraktı - Son Dakika

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