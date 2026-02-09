Ayrılık adım adım yaklaşıyor! Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ayrılık adım adım yaklaşıyor! Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti

Ayrılık adım adım yaklaşıyor! Emre Belözoğlu\'nun Kasımpaşa\'sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti
09.02.2026 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 21. hafta maçında Gaziantep FK, 42. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen sahasında ağırladı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve ligde 7 hafta sonra kazandı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Gaziantep FK, 2-1'lik skorla kazandı.

GAZİANTEP FK 10 KİŞİ KALMASINA RAĞMEN GALİP

Kasımpaşa, 16. dakikada Adrian Benedyczak'ın golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipten bu gole yanıt gecikmedi. Gaziantep FK, 24. dakikada Kacper Kozlowski ile skora denge getirdi. İyi oyununu sürdüren Gaziantep FK, 36. dakikada Muhammed Bayo ile 2-1 öne geçti. Ev sahibi ekip, Drissa Camara'nın 42. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İkinci yarıda kalesini gole kapayan Gaziantep FK, mücadeleyi kazandı.

Ayrılık adım adım yaklaşıyor! Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti

7 MAÇLIK HASRET SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte ligde 7 maç aradan sonra kazanan Burak Yılmaz'ın ekibi Gaziantep FK, 28 puana yükseldi.

KAZANAMAMA SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'deki galibiyet hasreti 8 maça yükselen Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.

Ayrılık adım adım yaklaşıyor! Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK,Kocaelispor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.

Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayrılık adım adım yaklaşıyor! Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Evinin bahçesinde korkunç son Başı şerit testereye sıkıştı Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı

22:06
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
21:54
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
21:47
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
20:51
Bakan Fidan’dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
20:49
Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüm stat ayakta alkışladı
Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı
20:09
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
19:54
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ın Türkiye’yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 22:29:37. #7.11#
SON DAKİKA: Ayrılık adım adım yaklaşıyor! Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.