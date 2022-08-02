Antalyaspor, Corendon Airlines ile stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı

Aziz Çetin: Bu iş birliği, sadece Antalya'ya değil, Türkiye'ye örnek olmalı

Yıldıray Karaer: Antalya şehrine olan desteğimiz devam edecek

Nuri Şahin : Yeni sezonda heyecanlı ve mutluyuz"Lige iyi başlayacağımızdan eminim"SERHAN TÜRK/ İSTANBUL, - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor , stat isim sponsorluğu için Corendon Airlines ile sözleşme imzaladı. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent'te bulunan genel merkezinde düzenlenen organizasyona Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, Corendon Airlines CEO su Yıldıray Karaer ve Antalyasporlu yöneticiler katıldı.Uzun zamandır planladıkları bir sponsorluk anlaşması imzaladıklarını ifade eden Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, "Pandemi bildiğiniz gibi hava yolu ve turizmi yordu. Bu süreçte Antalya'nın dünyaya açılan markası ile işbirliğimiz hiç bitmedi bizden vazgeçmediler. Corendon ailesine teşekkürlerimi iletmek isterim. Bu birliktelik sadece stadyum isimden ibaret olmadığını ifade etmek istiyorum. Antrenman sahaları, formalar birçok şeyi kapsıyor. Yaşayan stadyum oluşturmak istiyoruz. 365 gün etkinlik olan, sosyal alanların kullanıldığı bir stadyum istiyoruz" ifadelerini kullandı.AZİZ ÇETİN: BU İŞ BİRLİĞİ, SADECE ANTALYA'YA DEĞİL, TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMALIAntalya'nın iki markasını işbirliğiyle daha da yukarılara çıkartmak istediklerini ifade eden Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Bugün burada, örnek bir birliktelik için bulunuyoruz. Antalya'nın 1966'dan bu yana en büyük markası olan Antalyaspor'umuz ile 18 yıllık genç yaşına rağmen Antalya'dan çıkıp bir dünya markası olan Corendon Airlines'ın iş birliği, sadece Antalya'ya değil, Türkiye'ye örnek olmalı. Özellikle şehir takımlarının, kendi kentinin değerleri tarafından sahip çıkılmasına ihtiyacı var. Bugüne kadar kentimizin önemli markaları ile güzel iş birliktelikleri yaptık. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki ortaya koyduğumuz vizyon, yönetimimiz ile teknik heyet ve futbolcularımız arasındaki uyum, aldığımız başarılı saha sonuçları ve titizlikle uyguladığımız mali disiplin, artık ulusal ve bugün olduğu gibi uluslararası markaların da dikkatini çekmeye başladı. Her iki Antalya markasını daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum."YILDIRAY KARAER: ANTALYA ŞEHRİNE OLAN DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEKAntalya şehrine desteklerinin devam edeceğini söyleyen Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer, şöyle konuştu: "25 yıldan fazla turizme hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugün Antalyaspor ile birlikteliğimizin bir başka adımını atıyoruz. Corendon Airlines Park Antalyaspor Stadyumu olarak isim sponsorluğuna adım atmış olduk. Bize gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Antalya halkına layık olacak işler yapmamız gerekiyor. Antalya şehrine olan desteğimiz devam edecek" NURİ ŞAHİN: YENİ SEZONDA HEYECANLI VE MUTLUYUZİmza törenine video konferans yöntemiyle katılan Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Antalyaspor olarak bir felsefe ortaya koymaya çalışıyoruz. Sezonu iyi kapattık. İnşallah oradan devam edip üzerine koyarak devam ederiz. Yeni sezonda heyecanlı ve mutluyuz. Benim hocalık kariyerimde ilk defa sezon başı geçirdim. Umarım meyvelerini toplayabilirim. Çok iyi rakibe karşı başlıyoruz" dedi."İKİ BÜYÜK ANTALYA MARKASI BİRLEŞİP DÜNYA ÇAPINDA TEMSİL EDECEKLER"Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili de konuşan Nuri Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Hem Corendon hem Antalyaspor ailesine teşekkür etmek istiyoruz. İki büyük Antalya markası birleşip dünya çapında temsil edecekler. Geçen sezon oynadığımız maçta Corendon Airlines yazısını gördüğümde çok mutlu oldum. Birlikteliğin önemini iyi anlayan biri olarak karşınızdayım. Antalya'yı bir yere taşımak istiyorsak birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu birliktelik için mutluyum.""LİGE İYİ BAŞLAYACAĞIMIZDAN EMİNİM"Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Galatasaray karşılaşması hakkında da düşüncelerini paylaşan Nuri Şahin, sözlerini şöyle noktaladı:

"Hepimiz çok heyecanlıyız. Sezona evimizde açacağımız için heyecanlıyız. Çok iyi rakibe karşı oynayacağız; iyi transferler, yeni hoca ve yeni heyecan. Biz de iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bizi ne beklediğini biliyoruz. İnşallah stadı dolu görürüz. Taraftarların desteğiyle iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Ayaklarımız yere basıyor. İyi başlayacağımızdan eminim."