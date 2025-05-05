Aziz Yıldırım kanadından sürpriz adaylık açıklaması: Fenerbahçe sahipsiz değil - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım kanadından sürpriz adaylık açıklaması: Fenerbahçe sahipsiz değil

Aziz Yıldırım kanadından sürpriz adaylık açıklaması: Fenerbahçe sahipsiz değil

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetin ardından mevcut yönetime sert eleştirilerde bulundu. Uslu, en geç iki hafta içinde bir basın toplantısı yapacağını duyurdu ve ''Bu kulüp hiçbir zaman yerlerde kalmaz. Aday çıkar. Ben de çıkarım gerekirse. Başkanlıktan kaçmam. Aziz Yıldırım da çıkar, Hakan Bilal Kutlualp çıktı. Fenerbahçe sahipsiz değil'' dedi.

05.05.2025 10:25
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Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybettiği derbi sonrası sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Mahmut Uslu'dan çok sert açıklamalar geldi. Kısa zaman içinde basın toplantısı yapacağını belirten Uslu, başkan adaylığı ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

AZİZ YILDIRIM KANADINDAN SERT TEPKİ

Aziz Yıldırım döneminde uzun yıllar yöneticilik yapan Mahmut Uslu, sert açıklamalarda bulundu. Lider Haber'de Serhat Ulueren'in canlı yayında aktardığına göre Uslu, en geç iki hafta içinde bir basın toplantısı yapacağını duyurdu ve mevcut yönetime yönelik zehir zemberek ifadeler kullandı.

Aziz Yıldırım kanadından derbi mağlubiyeti sonrası bomba açıklama

"İÇİM KAN AĞLIYOR"

Serhat Ulueren'in açıklamasına göre Mahmut Uslu, "İçim kan ağlıyor, öfkeliyim, çok kızgınım. En geç 2 hafta içinde bir basın toplantısı yapacağım. Artık lütfen bırakın gidin. Ben artık televizyonda ya da statta ağlayan çocuk, ağlayan genç görmek istemiyorum" sözleriyle mevcut tabloya tepki gösterdi.

Aziz Yıldırım kanadından derbi mağlubiyeti sonrası bomba açıklama

"VAATLERLE GELDİ AMA OLMADI"

Uslu, Ali Koç yönetimini sert şekilde eleştirerek, "Büyük vaatlerle gelmiş olabilir. Büyük umutlarla gelmiş olabilir ama olmadı. Beceremedi, olmuyor. Gitsin artık. Bugün yine dağıldım. Kamera sürekli ağlayan çocukları gösterdi. Ben bu manzarayla karşılaşmak istemiyorum. Bir Fenerbahçeli olarak buna hakkım yok mu?" şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım kanadından derbi mağlubiyeti sonrası bomba açıklama

"GEREKİRSE BEN DE ADAY OLURUM"

Mevcut yönetimin başarısız olduğunu savunan Mahmut Uslu, Fenerbahçe'nin sahipsiz olmadığını söyleyerek "Bu kulüp hiçbir zaman yerlerde kalmaz. Aday çıkar. Ben de çıkarım gerekirse. Başkanlıktan kaçmam. Aziz Yıldırım da çıkar, Hakan Bilal Kutlualp çıktı. Fenerbahçe sahipsiz değil. Denedi, olmadı. Denedi, yine olmadı" dedi.

"ALİ KOÇ'LA BU İŞ OLMUYOR"

Açıklamalarının daha sertini basın toplantısında yapacağını vurgulayan Uslu, "Bunları 10 gün içinde, belki 1 hafta içinde daha ağır şekilde söyleyeceğim. Basın toplantısının gününü henüz kararlaştırmadım. Ama yeter artık, sabrımız taştı. Kulüp sadece futbolda değil, birçok branşta da başarısız. Galatasaray'a kaybettik, Beşiktaş'a kaybettik. Neyin bahanesi kaldı? Bugünkü maçta hakemlik bir şey mi oldu? Kandırmayalım birbirimizi. Ali Bey ile bu iş yürümüyor" ifadelerini kullandı.

Hakan Bilal Kutlualp, Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ali Koç, Futbol, İçim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım kanadından sürpriz adaylık açıklaması: Fenerbahçe sahipsiz değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 003644:
    yedirmeyiz... Ali Koç başkan Galatasaray şampiyon 50 16 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    Aziz Başkan Takımın Sana İhtiyacı Var Geri Gel 36 12 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Ali Koç Galatasarayin değişmez sevdalısı Ali koçu ve acun Ilıcalıyi kimseye yedirmeyiz karşınızda Galatasaray'ı bulursunuz 38 7 Yanıtla
  • Yenal Kucuk:
    yiyin birbirinizi ete para vermeyin öpün birbirinizi *öte para vermeyin. beter olun ....ler 13 12 Yanıtla
  • Ankara null:
    aziz gelirse daha kotu olur.gidisini unuttunuz tabi 9 8 Yanıtla
  • emir2003:
    Ali Koç bırak git artık ya 11 2 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Para para para şike şike şike... 7 3 Yanıtla
  • Ziya Dinç:
    sevgili fenerbahçelilir kurtarın bizi bu ezikliklerden FB demeye utanır olduk 10 torunum bana ben artık GS olmaknistiyorum diyor Ali Koç ne hallere soktun bizi istifa et lütfen 4 1 Yanıtla
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