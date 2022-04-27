Bahçeşehir Koleji'nde Avrupa şampiyonluğu mutluluğu - Son Dakika

FIBA Avrupa Kupası finalinde İtalya temsilcisi Unahotels Reggio Emilia'yı 2 maçta da yenerek şampiyonluğa ulaşan Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nda büyük mutluluk yaşanıyor.

Finalin 2. maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda rakibini 90-74'lük skorla yenerek şampiyon olan Bahçeşehir Koleji'nde kulüp başkanı Hüseyin Yücel, başantrenör Erhan Ernak ve basketbolcular, kupa töreninin ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını aktaran başkan Hüseyin Yücel, "Beş yıllık bir emeğin sonunda buradayız. Böyle bir kupayı ülkemize kazandırdığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Yücel, 5 yıl gibi kısa bir sürede Avrupa kupası kaldırdıklarını belirterek, "İçeride çok güzel bir kimya oluştu. Koçuyla, teknik ekibiyle, oyuncusuyla, tüm çalışanlarla bir aile ortamı yakaladık. Böylelikle mutlu sona ulaştık. Ülkemize armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Final maçında kendilerini yalnız bırakmayan basketbolseverlere teşekkür eden Yücel, "Avrupa Kupası'nın seyirci rekorunu kırdık. Bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Bugünkü galibiyetin en büyük etkenlerinden biri salonu dolduran taraftarımız." dedi.

Hüseyin Yücel, Türkiye'ye erkeklerde Avrupa kupası getiren 6. kulüp olduklarının hatırlatılması üzerine, "Çok mutluyuz. Yeter ki gelsin. İki kulübümüz yoluna devam ediyor. Hem Anadolu Efes'e hem de Frutti Extra Bursaspor'a başarılar diliyorum. İnşallah onlar da en güzel şekilde bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yücel, gelecek sezonki hedefleriyle ilgili ise, "Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız halinde iddialı bir şekilde tepeye oynayacağız. Artık bu yoldan geri dönüş yok." diyerek sözlerini tamamladı.

Erhan Ernak: "Çok uzun bir yol oldu"

Başantrenör Erhan Ernak, çok uzun bir yolu sporcularının karakteri sayesinde mutlu bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

Sezon içinde birçok sorun yaşadıklarını dile getiren Ernak, şunları kaydetti:

"Çok uzun bir yol oldu. İşler dışarıdan göründüğü gibi yürümüyor. Hastalıklar, sakatlıklar oldu. Basına yansımadı ama ilk maçtan sonra Richard Solomon 3 gün yoğun bakımda yattı. Büyük bir fedakarlıkla sahada yer aldı. Tarik Black dizinde çok ciddi bir problemle oynadı. Bütün oyuncularımızın ufak tefek de olsa problemleri var ama sezon başında karakter bakımından bizi yarı yolda bırakmayacağına emin olduğumuz bir ekiple yola çıktık. Başımıza birçok problem geldi ama hepsinin üstesinden sporcularımın karakteri sayesinde gelmeyi başardık. Hepsine çok teşekkür ediyorum."

Bahçeşehir Koleji'nde 5 yıldır çalıştığını aktaran Ernak, "Beş yıldır burada olmak bana bir gözlem avantajı sağladı. Yeni bir kulüp olabilir ama çok iyi niyetli, arkasında çok profesyonel bir eğitim kurumu var. Profesyonellik organizasyonumuza yabancı değil. Teknik konularda ya da beraber çalıştığımız ekipte ufak tefek aksaklıkları gidermeye çalıştım. Kol kola verip iyi bir netice aldık." ifadelerini kullandı.

Erhan Ernak, gelecek sezonki hedefleriyle ilgili, "Seneye devam edeceğiz, yine iddialı olacağız. Daha da kalabalık bir aile olacağız. Her sezon aramıza katılan yeni öğrencilerimiz, gönül bağı devam eden mezunlarımızla Bahçeşehir Koleji her geçen gün büyüyen bir aile olacak." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'ye erkeklerde Avrupa kupası getiren 6. kulüp olduklarının söylenmesi üzerine Erhan Ernak, "Türk sporcusunun ve basketbol adamlarının potansiyeline inanan bir koçum. Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde en çok yerli oyuncusundan verim alan kulüp olduk. Teknik ekibimiz her zaman işin içinde ve sorumluluk alıyor. 20 sene altyapı antrenörlüğü yaptım. Çok kıymetli antrenörler tanıyorum. Önlerini açtığınız ve güvendiğiniz zaman ülkeye değil 6, 16 kupa da gelir. Yeter ki başkanımız Hüseyin Yücel gibi yürekli davranılsın, insanlara destek olunsun. Bizde çok iyi değerler var. Ülkemize daha çok kupa geleceğine eminim." diye konuştu.

Sporcuların görüşleri

Kırmızı-lacivertli ekibin oyuncuları Oğuz Savaş, Erkan Yılmaz ve Berkay Candan, büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Tecrübeli oyuncu Oğuz Savaş, kupayı Türk halkına armağan ettiklerini vurgulayarak, "Çok mutluyuz. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün sezon bunun için çalıştık. Sonunda da hak ettiğimizi aldık. Tüm Türk milletine, Bahçeşehir Koleji ailesine ve bizi destekleyen herkese armağan olsun." dedi.

Erkan Yılmaz ise FIBA Avrupa Kupası'nda sezona favori olarak başladıklarına değinerek, "Sezona net favori olarak başlamanın baskısıyla oynamak kolay olmuyor ama bütün sezon boyunca bu baskının üstesinden geldik. Sonunda da kendi evimizde kupayı kaldırdık. Çok heyecanlıyız. Bir Avrupa kupası kazandık. Ülkemiz için çok önemli. Basketbolumuzun böyle başarılara ihtiyacı var. Bunu elde ettiğimiz için mutlu ve gururluyuz." açıklamasını yaptı.

Erhan, salonu dolduran taraftara değinerek, "Bence FIBA, Bahçeşehir Koleji'nin organizasyonlarında olmasından dolayı gurur duymalı. Bugün inanılmaz bir atmosfer vardı. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve taraftarlarımız, çok güzel bir atmosfer oluşturdu. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Berkay Candan da şampiyonluğun heyecanını yaşadığını belirterek, "Bütün sezon bunun için uğraştık ve sonuca ulaştığımız için çok mutluyuz. Ülkemize bir kupa getirdiğimiz için çok gururluyuz. Bizi destekleyen taraftara teşekkür ediyorum. Onlar olmasa buralara kadar gelemezdik. Bizi çok desteklediler. Bu kupayı onlara armağan ediyoruz." diye konuştu.