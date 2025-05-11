Bakan Osman Aşkın Bak, Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Spor

Bakan Osman Aşkın Bak, Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası'nda konuştu Açıklaması

Bakan Osman Aşkın Bak, Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası\'nda konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası'nın uluslararası anlamda büyük ilgi gördüğünü ve bu bakımdan Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

11.05.2025 18:01
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası'nın uluslararası anlamda büyük ilgi gördüğünü ve bu bakımdan Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

Bakan Bak, Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, spor turizmi açısından turnuvanın önemli olduğunu belirtti.

Spor turizminin hükümet politikası içerisinde yer aldığını söyleyen Bak, son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çok sayıda spor tesisi yatırımı yaptıklarını kaydetti.

Bu yatırımlar sayesinde Türkiye'nin uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yaptığını dile getiren Bak, golfün dünyanın en çok izlenen sporlar arasında yer aldığını dile getirdi.

Gelir düzeyi yüksek turistlerin Türkiye'ye gelmesi açısından golfün önemine dikkati çeken Bak, "Golfün Türkiye'de yaygınlaşması noktasında ciddi çalışmalar yapılıyor. Türk sporcumuz Leon Açıkalın bugün önemli bir başarı elde etti ve bizi de gururlandırdı. Destekleri dolayısıyla Golf Federasyonu ile Türk Hava Yolları'na teşekkür ediyorum." dedi.

Bakanlık olarak spor turizmine önem verdiklerini aktaran Bak, "175 ülkede 650 milyon hanenin izlediği bir organizasyon. Ülkenin ve Antalya'nın tanıtımı açısından çok önemli. Hedeflerimiz içerisinde de golf sahaları sayısının arttırılması var. İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde golf sahası sayısının artması önemli. İş için ülkemize gelen üst düzey insanların iş görüşmeleri yapabildiği, dostluklar kurabildiği bir spor." diye konuştu.

Organizasyona desteklerini sürdüreceklerini anlatan Bak, "Türkiye, uluslararası organizasyon düzenleme anlamında önemli başarılar elde ediyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile organize edeceğiz. Bunun altyapısı ve stadyumları hazır. Futbolda, basketbolda ciddi yatırımlar yapıldı. Golfte de gelecekte çok daha güzel organizasyonlarda başarılar elde edileceğine inanıyorum. Ana hedefimiz spor turizmi vesilesiyle ülkemizin tüm dünyaya tanıtımı ile spordaki kapasitemizin tüm dünyaya gösterilmesini sağlamak ve ülkeye döviz gelir elde etmek." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu: "Turnuvanın 6 yıl sonra yeniden Türkiye'ye gelmesi önemli"

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da turnuvanın Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirtti.

Gelecek yılın golf sezonunda Antalya'daki golf sahaların tamamen rezerve edildiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu turizm geliri bakımından son derece önemli. Golf için gelen turistler daha fazla para harcıyor. Turizmcilerin 'düşük sezon' olarak nitelendirdiği dönemde golf turistleri geliyor ve oteller açık kalıyor. Hem istihdama hem ekonomimize katkı sağlıyor. Turnuvanın 6 yıl sonra yeniden Türkiye'ye gelmesi önemli." dedi.

İlk defa bir Türk oyuncunun final gününe kaldığını ve eksi 7 gibi tarihi bir skorla turnuvayı tamamladığını anlatan Çavuşoğlu, "Leon Açıkalın'ı başarısı nedeniyle tebrik ettik. Türk golfünün geliştiğini görüyoruz. Ben de 50 yaş üstü Avrupa amatör turnuvalarında milli takımımızda oynuyorum. Ön yargılı olmamak lazım. Hepsi bir spor. Tenis de futbol da golf de bir spor. Golfün Türk ekonomisi ve turizmine önemli katkısı olmaya başladı. Türkiye'ye daha fazla yaymamızda fayda var. Okullu çocuklar da ilgi duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, turnuvaya destek veren Türk Hava Yolları'na teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bakan Osman Aşkın Bak, Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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