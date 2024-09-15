Balkan Kürek Şampiyonası'nda 18 Madalya - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Balkan Kürek Şampiyonası'nda 18 Madalya

Balkan Kürek Şampiyonası\'nda 18 Madalya

Türkiye, Edirne'deki şampiyonada 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak başarılı bir sonuç elde etti.

15.09.2024 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balkan Kürek Şampiyonası'nda, millilerden 18 madalya

Olgay GÜLER/ EDİRNE, - EDİRNE'de Meriç Nehri'nde gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası'nda Türkiye 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz ile 18 madalya kazanarak, genel klasmanda ikinci, erkeklerde ise birinci oldu.

Meriç Nehri bu yıl ikinci kez uluslararası kürek organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Avrupa Kürek Şampiyonası'nın ardından 14-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası da nehirdeki 2 bin metrelik parkurda yapıldı. 8 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde sporcular toplam 11 kategoride dereceye girmek için ter döktü.

İLK GÜN 4, İKİNCİ GÜN 3 ALTIN MADALYA GELDİ

Türkiye Kürek Milli Takımı ise şampiyonaya 50 sporcu ile katıldı. Meriç Nehri'nde 2 gün süren şampiyonanın ilk gününde 4 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan Türk Milli Takımı, son gün yarışlarına da madalyayla başladı. Milliler, 2 tek kategorisinde Can Yüce ve Muhammed Enes Kılıç ikilisiyle 2 metrelik parkuru ilk sırada bitirmeyi başardı. Şampiyonada 4 çifte kategorisinde Muhammed Efe Yılmaz, Baturalp Akdeniz, Mehmet Yıldız ve Erdem Taş ikinci altın madalyayı Türkiye'ye getirdi. Millilerin 3'üncü altın madalya ise Fevzi Alp Çakmak - Burak Onur Taş, Muhammed Eren Aykut - Mustafa Efe Kınalı'nın katıldığı 4 çifte kategorisinde geldi.

MİLLİLER ŞAMPİYONAYI 18 MADALYA İLE TAMAMLADI

Türkiye Milli Takımı son gün yarışını da madalyayla tamamladı. Milliler 8 çift dümencili kategorisinde 2 bin metrelik parkuru 5 dakika, 57 saniye ve 62 saliselik dereceyle bitirerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye Balkan Kürek Şampiyonası'nı 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 18 madalya kazandı. Milliler genel klasmanda ikinci, erkeklerde ise ilk sırada yer aldı.

'HEDEFİMİZ 2027 DÜNYA ŞAMPİYONASI'

Organizasyonu değerlendiren Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Avrupa Kürek Şampiyonası'nın ardından ikinci uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ertürk, "Bizim için önemli olan geçen hafta ve bu hafta yapılan organizasyonlar, bizim uluslararası arenada temsilimiz için çok önemliydi. İlk tecrübemizdi ve ilk imaj açısından da çok önemliydi. İki organizasyon da muhteşem geçti. Bu nedenle ekibime de çok teşekkür ediyorum, herkes çok çalıştı. Edirne halkına da çok teşekkür ediyorum çünkü herkes burada inanılmaz misafirperver. Seyircilerimizin önünde inanılmaz başarılar aldık, herkes çok destek oldu. Bu muhteşem organizasyonları daha büyükleriyle inşallah ülkemizde yaparak herkesi ağırlamaya devam edeceğiz. Avrupa Şampiyonası'nı düzenledikten sonra tabii ki hedefimiz dünya şampiyonası. 2027 Dünya Şampiyonası için Ocak ayında adaylığımızı açıklayacağız. Tabii bunun için ikna etmemiz gereken bir çok ülke var. Dünya da oylama biraz daha sert geçiyor, lobi çalışmaları biraz daha sert. Ama böyle bir organizasyonu başardıktan sonra herkesin buraya gelmek için can atacağını düşünüyorum" dedi.

'NEHİRDE TEKNELER EKSİK OLMAYACAK'

Organizasyonun Tertip Komitesi Başkanı Nesim İba da şampiyonada millilerin ülkenin göğsünü defalarca kabarttığını anlattı. İba, "Son yarışımızı da tamamlamış olduk. Yine göğsümüz defalarca kabardı, İstiklal Marşımız defalarca okundu. Teveccüh de oldukça güzeldi yarışmaya. Uluslararası arenada ikinci yarışmayı tamamlamış olduk Meriç'te. Tüm sporculara, kafilelere, seyircilere çok teşekkür ediyorum. Burası artık resmi bir parkur ve bundan sonra yarışların dışında milli takımımızın ve diğer kulüplerin kamplarına da şahitlik edeceğiz. Yani nehirde tekneler hiç eksik olmayacak, sürekli aktivite olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Türkiye, Edirne, Gümüş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balkan Kürek Şampiyonası'nda 18 Madalya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 01:51:24. #1.12#
SON DAKİKA: Balkan Kürek Şampiyonası'nda 18 Madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement