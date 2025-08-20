Başakşehir FK, Muhammed Şengezer\'in Sözleşmesini Uzattı

BAŞAKŞEHİR FK, Milli futbolcu Muhammed Şengezer'in sözleşmesini 2027/28 sezonu sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Muhammed Şengezer'in 2026 yılında bitecek olan sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Milli futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Geldiği ilk günden bu yana özverisi ve çalışkanlığı ile ailemizin kıymetli parçalarından biri olan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Muhammed Şengezer'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.