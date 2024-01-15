Süper Lig\'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı

Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını bileğindeki sargıya yazdığı ve kameralara gösterdiği ifadeler sonrasında gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in ardından RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİ

Başakşehir'de oynayan Eden Karzev, Jehezkel'e benzer şekilde '100 gün' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayıp sosyal medya hesabından paylaşarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek verdi ve rehinelerin serbest bırakılmasını istedi.

"ÜLKEMİZİN HASSASİYETLERİNE TERS DÜŞEN PAYLAŞIM YAPMIŞTIR"

Tepki çeken paylaşım sonrası RAMS Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturulması başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.