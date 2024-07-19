Basketbol Şampiyonlar Ligi 2024-2025 Sezonu Elemeleri Antalya'da Gerçekleşecek - Son Dakika
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Spor

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2024-2025 Sezonu Elemeleri Antalya'da Gerçekleşecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2024-2025 sezonu elemeleri, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek. BCL, geçen sezon Antalya'da başarılı bir şekilde gerçekleşen elemelerin ardından bu sezonun eleme turunu da Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) desteğiyle organize etme kararı aldı. Eleme turunda mücadele edecek 24 takım, dört ayrı turnuvada yer alacak ve galip gelen takımlar BCL normal sezonuna katılma hakkı kazanacak.

19.07.2024 12:45
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Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2024-2025 sezonu elemeleri, geçtiğimiz sezonun ardından tekrar Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşecek. BCL'den yapılan açıklamada, geçen sezon Antalya'da başarıyla düzenlenen elemelerin ardından bu sezonun eleme turunu organize etme konusunda da BCL, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) desteğine güvendiğini belirtti.

BCL 2024-2025 Eleme Turu turnuvaları 17 Eylül'de başlayacak ve 22 Eylül Pazar günü sona erecek. Düzenlenecek dört turnuvanın galiplerinin her biri BCL normal sezonuna katılma hakkı kazanacak.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten BCL CEO'su Patrick Comninos, "Kazanan takımı değiştirmeyin derler ve ortağımız TBF ile ev sahibi şehir Antalya'nın birleşimi geçen yıl başarının formülü olduğunu kanıtladı. Antalya, tüm BCL Eleme Turu turnuvalarına ev sahipliği yapan ilk şehir olma mücadelesini üstlendi ve sadece başarılı bir etkinlik gerçekleştirmekle kalmadı, aynı zamanda kulüplerimizden ve tüm Avrupa basketbol camiasından gelen geri bildirimlerin de doğruladığı gibi, bu önemli aşama için yeni bir referans noktası oluşturdu" dedi.

TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ise, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, Avrupa'nın en yüksek katılımlı kulüp organizasyonlarından biri olan Basketbol Şampiyonlar Ligi Eleme Turu turnuvalarını üst üste ikinci kez Antalya'da düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu organizasyon, Basketbol Şampiyonlar Ligi ile paylaştığımız kurumsal değerlerimiz arasında çok önemli bir yere sahip olan basketbolun geliştirilmesi ve daha fazla kişiye ulaşması ilkelerini destekleyecek olması açısından TBF için çok değerlidir. Türkiye'deki tüm katılımcı kulüpleri ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Eleme Turu turnuvasında 24 takım 4 ayrı turnuvada mücadele edecek. Bu turnuvalardan ikisi 12 yerel lig şampiyonunun yer aldığı Şampiyonlar Yolu Turnuvası, diğer ikisi ise eleme için yarışan diğer takımlardan oluşacak. BCL 2024-2025 normal sezonu 1 Ekim'de başlayacak.

Eleme Turu turnuvasının programı şu şekilde:

Eleme Turu 1 (Şampiyonlar Yolu)

Çeyrek Finaller

17 Eylül Salı

14.00 Rilski Sportist (Bulgaristan) - BC Nokia (Finlandiya)

16.30 Sabah (Azerbaycan) - Norrkoping Dolphins (İsveç)

Yarı Finaller

19 Eylül Perşembe

14.00 SL Benfica (Portekiz) - Çeyrek Final 1 Galibi

16.30 Fribourg Olympic (İsviçre) - Çeyrek Final 2 Galibi

21 Eylül Cumartesi

19.00 Final

Eleme Turu 1 finalinin galibi, normal sezonda BAXI Manresa (İspanya), Bertram Derthona Tortona (İtalya) ve NINERS Chemnitz'in (Almanya) yer aldığı G Grubu'na dahil olacak.

Eleme Turu 2 (Şampiyonlar Yolu)

Çeyrek Finaller

18 Eylül Çarşamba

14.00 Trepca (Kosova) - Keravnos BC (Kıbrıs Rum kesimi)

16.40 BC Kutaisi 2010 (Gürcistan) - Patrioti Levice (Slovakya)

Yarı Finaller

20 Eylül Cuma

14.00 ERA Nymburk (Çekya) - Çeyrek Final 1 Galibi

16.30 Kalev/Cramo (Estonya) - Çeyrek Final 2 Galibi-

22 Eylül Pazar

19.00 Final

Eleme Turu 2 finalinin galibi, normal sezonda Galatasaray, Promitheas Patras (Yunanistan) and RASTA Vechta'nın (Almanya) yer aldığı D Grubu'na dahil olacak.

Eleme Turu 3

Çeyrek Finaller

17 Eylül Salı

19.00 Caledonia Gladiators (Büyük Britanya) - CSM CSU Oradea (Romanya)

21.30 Aliağa Petkimspor - Heroes den Bosch (Hollanda)

Yarı Finaller

19 Eylül Perşembe

19.00 PAOK mateco (Yunanistan) - Çeyrek Final 1 Galibi

21.30 Cholet Basket (Fransa) - Çeyrek Final 2 Galibi

21 Eylül Cumartesi

21.30 Final

Eleme Turu 3 finalinin galibi, normal sezonda Unicaja (İspanya), Filou Oostende (Belçika) and King Szczecin'in (Polonya) yer aldığı B Grubu'na dahil olacak.

Eleme Turu 4

Çeyrek Finaller

18 Eylül Çarşamba

19.00 MoraBanc Andorra (İspanya) - Windrose Giants Antwerp (Belçika)

21.30 Spartak Office Shoes (Sırbistan) - Uniclub Casino- Juventus (İtalya)

Yarı Finaller

20 Eylül Cuma

19.00 Telekom Baskets Bonn (Almanya) - Çeyrek Final 1 Galibi

21.30 Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya) - Çeyrek Final 2 Galibi

22 Eylül Pazar

21.30 Final

Eleme Turu 4 finalinin galibi, normal sezonda AEK betsson BC (Yunanistan), VEF Riga (Letonya) and Maccabi Ironi Ramat Gan'ın (İsrail) yer aldığı E Grubu'na dahil olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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