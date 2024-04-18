Bayern\'in Kimmich\'i var! Arsenal\'i 1-0 mağlup eden Alman devi yarı finale yükseldi

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UEFA Şampiyon Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ile Arsenal kozlarını paylaştı. 2-2 beraberlikle sonuçlanan ilk maçın ardından sahasında rakibini 1-0 mağlup eden Alman temsilcisi, bu sonuçla adını yarı finale yazdırmayı başardı.

TURU GETİREN GOLÜ KIMMICH ATTI

Her iki takım da karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu pozisyonları gole çeviremedi ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi. İkinci yarı oyuna taraftarının da desteğiyle ağırlığını koyan Bayern Münih'e turu getiren golü 63. dakikada Joshua Kimmich kaydetti

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final müsabakaları 30 Nisan- 1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacak. "Devler Ligi"nde final maçı ise 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak. Bayern Münih'in yarı final turundaki rakibi Manchester City'i penaltı atışlarında eleyen Real Madrid oldu. Yarı finaldeki diğer maçta ise Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain eşleşti.