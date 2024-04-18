UEFA Şampiyon Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ile Arsenal kozlarını paylaştı. 2-2 beraberlikle sonuçlanan ilk maçın ardından sahasında rakibini 1-0 mağlup eden Alman temsilcisi, bu sonuçla adını yarı finale yazdırmayı başardı.
Her iki takım da karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu pozisyonları gole çeviremedi ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi. İkinci yarı oyuna taraftarının da desteğiyle ağırlığını koyan Bayern Münih'e turu getiren golü 63. dakikada Joshua Kimmich kaydetti
Yarı final müsabakaları 30 Nisan- 1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacak. "Devler Ligi"nde final maçı ise 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak. Bayern Münih'in yarı final turundaki rakibi Manchester City'i penaltı atışlarında eleyen Real Madrid oldu. Yarı finaldeki diğer maçta ise Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain eşleşti.
Son Dakika › Spor › Bayern'in Kimmich'i var! Arsenal'i 1-0 mağlup eden Alman devi yarı finale yükseldi - Son Dakika
İstanbul'da bir grup taksici, öldürülen taksici Yaşar Yanıkyürek için ve son zamanlarda taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetleri, kötü şartları protesto etmek için eylem yaptı. Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı önüne kadar konvoy yaptı. Taksiciler, protestoyu sonlandırdıktan sonra yetkililere seslenerek, bu tür olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.
İstanbul'da taksisine aldığı yabancı uyruklu iki şahıs tarafından öldürülüp Sarıyer'de yol kenarına atılan Yaşar Yanıkyürek için yüzlerce meslektaşı bir araya geldi. Taksiciler, Zincirlikuyu Mezarlığı'na hareket ederek cenazeye eşlik etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, Manchester City'yi penaltılarla yenerek yarı finale yükseldi. İlk maçta berabere kalan takımların rövanşında Real Madrid öne geçse de City'nin golüyle skor eşitlendi. Uzatmalarda da gol olmayınca maç penaltılara gitti. Real Madrid, penaltı atışlarında daha başarılı olarak yarı finale adını yazdırdı. Turnuvada Salı akşamı oynanan diğer maçlarda ise Paris Saint-Germain ve Dortmund yarı finale yükseldi.
İstanbul'da bir grup taksici, öldürülen taksici Yaşar Yanıkyürek için ve son zamanlarda taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetleri, kötü şartları protesto etmek için eylem yaptı. Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı'na kadar konvoy yaptı ve basın açıklaması yaptı. Taksiciler, seslerini duyurmak ve benzer olayların yaşanmaması için yetkilileri göreve çağırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta Manchester City'yi seri penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İlk yarıda Real Madrid öne geçerken, Manchester City ikinci yarıda beraberlik golünü buldu. Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca maç penaltılara gitti ve Real Madrid rakibini mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ''erken final'' olarak nitelendirilen Manchester City-Real Madrid arasında oynanan çeyrek final rövanş karşılaşması nefesleri kesti. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan dev maçta seri penaltı atışlarını 4-3 kazanan Real Madrid, son yarı final biletinin sahibi oldu. İspanyol temsilcisi, yarı finalde Alman devi Bayern Münih ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih, Arsenal'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Mücadelenin tek golü Joshua Kimmich'ten geldi.
Türk atçılığının önemli mekanlarından biri olan İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz yarış sezonu başladı. Sezonun açılışında birçok yarış gerçekleşti ve kazanan safkanlara ödüller takdim edildi. İstanbul'da 17 Kasım'a kadar sürecek olan sezon, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 93 yarış gününe ev sahipliği yapacak.
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