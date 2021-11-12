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Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi - Son Dakika

Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi

12.11.2021 14:43
Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi

Türkiye Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Antalya'da düzenlendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Antalya'da düzenlendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan TBESF Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası, 08-11 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya'da Konyaaltı Atatürk Stadyumunda gerçekleşti. 52 sporcunun mücedele ettiği organizasyonda Okçular Vakfı Spor Kulübü zirvede yer aldı.

YİĞİT CANER AYDIN: KARİYERİMDEKİ EN ZOR YARIŞMAYDI W1 Erkekler kategorisinde birinciliği elde eden Okçular Vakfı Spor Kulübü'nün dünya şampiyonu milli okçusu Yiğit Caner Aydın, "Dünya şampiyonluğu, dünya rekorları gibi başarılarım olmasına rağmen hiç Türkiye şampiyonluğum yoktu. Yarışmamın olduğu sırada aşırı rüzgar ve fırtına vardı ancak son ana kadar mücadele ettim. Kariyerimdeki en zor yarışmaydı diyebilirim. İlk Türkiye şampiyonluğumla bu mücadeleyi taçlandırmış oldum. Şubat ayında Dubai'deki dünya şampiyonası için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim. Umarım orada da şampiyon olurum. Destekleri için kulübüm Okçular Vakfı'na ve kulüp antrenörüm Mehmet Oruç'a teşekkür ederim" dedi.Organizasyonda dereceye giren sporcular şu şekilde:  W1 Erkekler: 1. Yiğit Caner Aydın (Okçular Vakfı Spor Kulübü)2. Nihat Türkmenoğlu (Okçular Vakfı Spor Kulübü)3. Bahattin Hekimoğlu (Okçular Vakfı Spor Kulübü)W1 Kadınlar: 1. Nil Mısır (Okçular Vakfı Spor Kulübü)2. Fatma Danabaş (Okçular Vakfı Spor Kulübü)3. Zeynep Sena Saran (Gazi Okçuluk Spor Kulübü)Makaralı Yay Erkekler: 1. Murat Turan (Burdur Gençlik Spor Kulübü)2. Erdoğan Aygan (İBB Spor Kulübü)3. Bülent Korkmaz (İBB Spor Kulübü)Makaralı Yay Kadınlar: 1. Öznur Cüre (Okçular Vakfı Spor Kulübü)2. Sevgi Yorulmaz (Okçular Vakfı Spor Kulübü)3. Semray Taş Özer (Muğla Büyükşehir Gençlik SK)Klasik Yay Erkekler: 1. Vedat Aksoy (İBB Spor Kulübü)2. Sadık Savaş (İBB Spor Kulübü)3. Yavuz Papağan (İBB Spor Kulübü)Klasik Yay Kadınlar: 1. Merve Nur Eroğlu (Okçular Vakfı Spor Kulübü)2. Zehra Özbey Torun (Okçular Vakfı Spor Kulübü)3. Sevinç Küçükyorgancı (Antalya Ferdi)

Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi
Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi
Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi
Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi

Bedensel Engelliler, Antalya, Türkiye, Okçuluk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi - Son Dakika
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