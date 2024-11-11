Beşiktaş 3 Maçta Çöktü - Son Dakika
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Beşiktaş 3 Maçta Çöktü

Beşiktaş, son 3 maçında 2 puan kaybederek liderle farkı 10'a çıkardı. Sezon kötüye gidiyor.

11.11.2024 14:21
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Beşiktaş 3 maçta çöktü

Geçen sezondan 1 puan daha kötü

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ Süper Lig'in 12'nci haftasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak 2 puan daha kaybetti ve liderle olan puan farkı 10'a çıktı.

Hasan Arat'ın başkan seçilmesiyle yeniden yapılanmaya giren ve transfer çalışmalarını geçen sezonun devre arasından beri sürdüren siyah beyazlılar, Al Musrati ve Ernest Muçi ile başlayan transfer harekatını, yaz döneminde Rafa Silva, İmmobile, Paulista, Joao Mario, Svensson, Uduokhai, Ndour, Can Keleş, Emirhan Topçu ile tamamlamıştı.

YENİ TAKIM 3 MAÇTA ÇÖKTÜ

Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek kazandığı Süper Kupa ile sezona flaş bir başlangıç yaptı. Aynı zamanda Avrupa Ligi elemesinde de Lugano'ya 5 gol atılması, bir anda toz pembe bir sezon başını beraberinde getirdi ve gerçeklerin görülmesini engelledi. Siyah beyazlılar 3 hafta öncesine kadar liderin sadece 2 puan gerisinde iken, peş peşe Galatasaray ve Kasımpaşa'ya yenildi. Artık her maçın erken final havasında olduğu kritik dönemde, dün akşam da Başakşehir ile berabere kalan Kara Kartallar, bir anda 3 haftada liderin 10 puan gerisine düşerek, lige Kasım ayında havlu atma noktasına geldi.

İşte Beşiktaş'ı Kasımda lige havlu atma noktasına getiren yanlışlar;

-Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık galibiyetle yapılan süper başlangıç, kadronun yetip yetmeyeceği tartışmalarını bir anda rafa kaldırırken, ligde galibiyetler gelse de Avrupa'da alınan farklı mağlubiyetler şu anki çöküşün sinyallerini verdi ama bu görülmedi.

- Yapılan 12 transfere rağmen sezona kanat forvet ve tecrübeli yedek santrafor eksiği ile girildi. Semih Kılıçsoy, Muçi, Joao Mario ve Rashica'yı kanatlarda oynatan siyah beyazlılar, bu futbolculardan 3'ünün devşirme kanat olduğu ve uzun vadede fayda sağlamayacağı gerçeğiyle yüzleşmek istemedi.

- İmmobile'nin yedeği lig tecrübesi hiç olmayan ve sadece 17 yaşında olan Mustafa Hekimoğlu olarak görüldü. Fakat Mustafa gelecek vaat eden bir santrafor olsa da bu ağırlığı kaldıracak düzeyde değildi.

- Semih Kılıçsoy süreci çok yanlış yürütüldü. Santrafor oynadığı neredeyse her maçta gol atan Semih, sadece sol forvet olarak düşünüldü ve Kasımpaşa maçına kadar santraforda hiç şans verilmedi.

- Büyük umutlarla transfer edilen Joao Mario, eski günlerinden çok uzaktaydı ve buna rağmen teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst tarafından ısrarla oynatıldı.

- Bütün hücum yükü Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in üzerine bindi. Bunu fark eden rakipler bu iki oyuncuya önlem alarak Beşiktaş'ı çok kolay durdurdu ve hücumu bitirdi.

- Hakem hatalarına karşı yönetim bazında çok fazla reaksiyon gösterilemedi ve tepkiler çok cılız kaldı.

GEÇEN SEZONDAN 1 PUAN DAHA GERİDE

Sonuç olarak Beşiktaş, sezona çok büyük bir sükse ile girse de, gelinen nokta geçen sezonun 12. haftasından çok farklı değil.

Siyah beyazlılar geçen sezonun 12. haftasını 22 puanla liderin 9 puan gerisinde 4. sırada tamamlarken, içinde bulunduğumuz sezonun 12. haftasını 21 puanla, liderin 10 puan gerisinde 5. olarak tamamladı. Hatta geçen sezona göre 1 puan daha da kötüye giden Beşiktaş'ta, durumların pek de iç açıcı olarak görülmediği çok açık.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Başakşehir, Kasımpaşa, Beşiktaş, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş 3 Maçta Çöktü - Son Dakika

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