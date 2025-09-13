Beşiktaş, Başakşehir'i 2-1 Yendi

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş sahasında RAMS Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Başakşehir FK Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Zor bir maç olacağını beklediklerini belirten Sergen Yalçın, "Çok zor bir oyun oldu. Zaten bunu bekliyorduk. Yeni başlamış bir ekibiz. Bazı şeyleri oturmak zaman istiyor. Bugün itibariyle kabul edilebilir bir mücadele. Oyuncuların istekleri, taraftarıyla birlikte hareket etmesi güzel. Olumlu olan çok şey var. Olumsuz olan şeyler var. Olumsuzları düzeltmek istiyoruz ki hedefe gidebilelim. Kazandığımız için mutluyuz. Taraftara teşekkür ediyorum. Eksiklerimizi görmek zorundayız. Zamanla toparlayacağız" diye konuştu.

'SEZONUN EN İYİ OYUNUYDU'

Sezonun en iyi oyununu oynadıklarını belirten Sergen Yalçın, "Bugünkü mücadele oyuncuların isteği, savaşmaları bence olumluydu. Bana göre sezonun belki de en iyi oyunuydu. Bundan önceki maçlar çok sağlıklı geçmedi. Oyuncuların savaşmasından memnunuz. Eksiklerimiz var. Telafi edecek zamanımız var. Eksiklerimiz düzeltmeye çalışacağız. Ne olacağını konuşmak için erken. Beklemek gerekecek. Taraftarın sabırlı olması gerekecek. Oyuncular ruhu kazanmaya başladı. O açıdan çok memnunuz. Sıkıntılı süreçler yaşadık. 70'den sonra geri düşüp, çevirmek kolay değildi. Oyuncuların isteği bizi mutlu etti. Kendi performansımızı daha yukarı çekebileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR ZAMAN HAYAL SATMAM'

Hiçbir zaman hayal satmayacağını ve eksikleri olduğunu vurgulayan Yalçın, "Hiçbir zaman hayal satmam. Eksiklerimiz var. Bunu belli bir süre zarfında gidereceğiz. Hepsi olmasa yüzde 70, 80'ini gidereceğiz. Oyuncular istekli, konsantreydi. Sezon başında hoca değiştirdi. Skorlar, oyunlar tatmin edici değil. Bu da taraftar üstünde karamsarlık yaratıyor. Oyuncular da sıkıntılı bir sürecin içindeler. Çalışarak bir şekilde çıkacağız. Nasıl çıkarız biraz zaman lazım. Biraz sabır istiyoruz. Negatif olmayalım. Bugünkü maçın pozitif taraflarına bakalım. Yeni oyuncular var. Oturmuş bir kadro değiliz. Maç yapmadılar. İki gün önce gelen oyuncuları oynatıyoruz. Gökhan 3 gün önce geldi. Cengiz 2 gün sonra maça çıkıyor. Oyuncuların birbirini tanıması zaman alacak. Oyunculara full destek bekliyorum. Bize de biraz zaman verirlerse iyi olur" sözlerini kullandı.

'ANTRENÖRE İHTİYACIM YOK'

Teknik ekibine takviye yapıp yapmayacağı yönünde gelen soru üzerine Sergen Yalçın, şöyle konuştu:

"Antrenöre ihtiyacım yok. Olsa alırdım. Ekibimiz yeterli. Bilgi birikim çok yüksek. Sosyal medyada eleştiriler oluyor. İsim isim bakın. Hepsi kendi dallarında değerli hocalar. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Bazı hocalarla görüştük. Onlara bir kimlik vermek adına ekibe almak istiyordum. Atiba gibi, Josef gibi. Onlar için iyi olacaktı. İşe başlatmak amaçlı. Camianın sevdiği isimler. Bu kafada olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Gerek görmedim, görürsem alırım."

'GÖKHAN VE CENGİZ'İN TRANSFERLERİNE ÖN AYAK OLDUM'

Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala takımın başına geçtiğini belirten Sergen Yalçın, "Ben transferin bitmesine 10 gün kala geldim. Kontrolümde olan bir dönem geçirmedim. Eski hoca ve scout ekibinin takip ettiği oyuncular alındı. Gökhan ve Cengiz transferinde ön ayak oldum. Türk oyuncu kalitemizi yükseltmek için. Sadece yabancılarla oynanmıyor. Diğer transferler benden önce yapıldı" dedi.

Hücum hattındaki isimlerin farklı bölgelerde oynayabildiğine dikkat çeken Yalçın, sözlerini şöyle noktaladı:

"Hücum hattımızda Abraham oynuyor. Bilal Toure ikinci santrfor. Bilal kenarda da oynamış bir oyuncu. Bence kenar olarak iyi işler yaptı. Taraftarı heyecanlandıracak bir oyuncu. Değişimler olacak. Cerny hem kenarda hem merkezde oynayabiliyor. Rashica'yı sola attık. Salih sakatlanıyor Demir Ege'yi alıyoruz. Oyuncularımızı bölgenin değişik mevkilerinde kullanabiliriz. Oyun performans oyunu. Performans vermeyenlerle devam edemiyoruz. Bazen işler iyi gidiyor bazen kötü. Hazır olmayan oyuncular var. Oyunun gidişatına göre hamle yapıyoruz. Bugün doğru hamleleri yaptık. Sonradan gireceklerle de konuştum. Sonradan girenlerin katkısı çok önemli. 5 oyuncu değiştirebiliyoruz. Bu takımın yüzde 50'si demek. Birçok şeyi değiştirebiliriz Gökhan'ı yeni aldık. Performansı sanki bizim takımın oyuncusu gibi. Bunlar genç çocuklar. Özellikle sosyal medyada oyuncularımızı fazla eleştirmeyelim. Etkileniyorlar, moralleri bozuluyor. Aksine sahip çıkalım."

MARCO PEZZAİUOLİ: KONTRATAKLAR YAKALADIK AMA SONUÇLANDIRAMADIK

Kolay bir maç olmadığını belirten Marco Pezzaiuoli, "Sadece 2 günlük çalışma süremiz oldu. Milli arada sakat oyuncumuz çoktu. 11 kişilik bir grupla antrenman yaptık. Oyuncularımızın moralini yüksek tutmaya çalıştık. Teknik direktörümüz Çağdaş Atan'a teşekkür etmek gerekiyor. Burada 2 yılda iyi işler yapmıştı. Burada 0 puandan daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. İlk yarıda iyi işler yaptık. Ancak son pasları bir türlü değerlendiremedik. Kontrataklar yakaladık ama sonuçlandıramadık. Bu fırsatları yakaladığınız zaman Beşiktaş karşısında pozitif olabiliyor. İkinci yarıda dengeli bir oyun vardı. Golden önce Beşiktaş'ın direkten dönen bir topu var. Duran toplar antrenmanlarımızın büyük kısmını kapsıyordu. Pasiflikten dolayı kaybettiğimizi düşünüyorum. Duran toptan golü bulduk. Shomurodov adına sevindim. Kontrataklarda, defans hattımızın mesafeleri kapatması zor oluyordu. Beşiktaş topları kazandıktan sonra atağa kalkabiliyordu. Hemen ardından 1-1 oldu. Kemen'in bir faul beklentisi vardı. Faul olabilir ya da olmayabilir. İkinci gol bizim için kötü oldu. Yaklaşık 40 metreden gelen top savunma oyuncusu için daha rahat bir top. 2-1 olduk. Maçın özeti bu bizim için" diye konuştu.

Marco Pezzaiuoli, yeni teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde daha pozitif bir futbol oynamak istediklerini sözlerine ekledi.