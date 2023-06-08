Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i sert sözlerle eleştirdi: Çıkıp özür dile

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sezonun sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, Özbek'i sert ifadelerle eleştirdi.

"BAŞKAN, TARAFTAR TAVRIYLA KONUŞMAMALI"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i eleştiren Çebi, "Dursun Özbek'in "6 puan olsa da ne fark eder. Ofsaytımsı maç olsa da ne fark eder?" gibi bir söylemi var. 6 puanı silip, Sivasspor maçını eklerseniz, 9 puan eder! Çok şey fark eder! Arkanıza aldığınız rüzgar, rakiplerinizin moralini bozduğunuz tavır, deprem nedeniyle 3 puan yazılması... Ofsaytımsının arkasına, penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz! Başkanlar, taraftar tavrıyla konuşmamalı. Zafer sarhoşluğudur, anlıyorum. Ama çıkıp özür dilemeli." ifadelerini kullandı.

Çebi'nin açıklamalarının devamı şöyle:

"BEŞİKTAŞ'I SEVİYORLARSA BU YAPTIKLARI DOĞRU DEĞİL"

"Beşiktaş olarak hazırlıklarımızı tamamladık.2-3 tane takviyeyle önümzüdeki yılın şampiyonu olarak sezonu tamamlayacağız. Şenol hocamızla yola devam edeceğiz.' Camiamız içerisinde bir seçim atmosferi yaratıldı. Gereksiz! Nedenini hala bilemiyorum. Beşiktaş'ı seviyorlarsa, bu yaptıkları doğru değil. Bir savaş birlikte yürütülür, kazanılır veya kaybedilir. Bir tebrik sırasında yönetimi yok saymak, ikilik yaratmaktır. Rica ediyorum, bu işler ekip işidir. Bu ekip içerisinde sizler de varsınız.

"ZAMANINDA NEDEN KONUŞMADINIZ?"

Erden Timur'un konuşmasını bekliyoruz. Elindekileri çok süratli şekilde açıklamasını bekliyoruz. 'Ligi bitirtmem' diyordunuz ama lig bitti! İşinize geldiği gibi konuşuyorsunuz. Kavga etmekten korkup, kaçıyorsunuz. Ama abiniz gelince, çıkıp kavgada hırlamaya başlıyorsunuz! 8 puan fark açılınca konuşuyorsunuz, demek durum bu! 5 puan fark olsa, Dursun Özbek nasıl açıklama yapacaktı? 8 puan farka çirkin açıklamayı yapıyorsanız, 5 puan farkta nasıl konuşacaktınız? Bu ifadeleri kullanacaksanız, neden beklediniz? Zamanında neden konuşamadınız?

"CEVABINI ÖNEMLE RİCA EDİYORUM"

TFF Başkanı da bu düşüncelere katıldı, bu da düşündürücü! Fark 5 olsaydı, TFF Başkanı olarak bu açıklamalarınızı nasıl değiştirirdiniz? Ne diyecektiniz? Cevabını önemle rica ediyorum.

"BEŞİKTAŞ CAMİASINDAN ÖZÜR BORCUNUZ VAR"

Kasıtlı algı yapıldı! Biz puan istemedik, adalet istedik! Depremden üç gün sonra 'İki yol var, birini tercih edeceğiz' diyorsunuz. Demek mantıklı bir yol daha var! Bizim önerdiğimiz yol mantıksızsa, o gün neden 'İki yol var' dediniz? TFF Başkanı taraf olduğunu hissettiriyor, Beşiktaş camiası rahatsız! Bunu bir şekilde istemeyerek, anlamayarak söylediğini düşünmek istiyorum. Beşiktaş camiasından özür borcunuz var! Bunu yapmanızı talep ediyorum! TFF Başkanı olacaksanız, tüm takımlara eşit mesafede olmanızı hissettirmelisiniz."