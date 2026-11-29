Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmama amacında.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Ligde 10 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyetle 31 puan toplayan sarı-kırmızılılar zirvede bulunuyor.

Aslan, derbiden galip ayrılarak hem şampiyonluk yarışında kayıp yaşamamayı hem de rakibiyle puan farkını açmayı hedefliyor.

Deplasman karnesi

Galatasaray, bu sezon ligde deplasmanda 5 maç oynadı. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 4 galibiyet elde ederken 1 kez kaybetti. Aslan, Erzurumspor FK'yı 4-0, Başakşehir'i 3-2, Gençlerbirliği'ni 1-0 ve Konyaspor'u 4-0 yenerken, Trabzonspor'a 4-0'lık skorla yenildi.

8 maçlık galibiyet serisi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya yenilmesinin ardından rakiplerine puan vermedi. Sarı-kırmızılılar bu dönemde ligde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Samsunspor'u, Şampiyonlar Ligi'nde ise Lille, Stuttgart ve Aston Villa'yı mağlup etti.

Fenerbahçe'yi yendi, Trabzonspor'a kaybetti

Süper Lig'de bu haftaya dek Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile büyük maçlarda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, kendi sahasında sarı-lacivertlileri 2-1 mağlup etti; bordo-mavililere ise deplasmanda 4-0'lık skorla yenildi.

Osimhen'den Beşiktaş'a karşı 2 gol

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Beşiktaş karşısında tamamı ligde olmak üzere 4 maça çıktı. Aslan, Osimhen'in forma giydiği bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 27 yaşındaki futbolcu, söz konusu 4 derbide rakip kaleleri 2 kez sarstı.

Okan Buruk cezalı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen haftaki Başakşehir maçının ardından kırmızı kart gördü. Buruk, derbide takımın başında olamayacak; sarı-kırmızılılarda saha kenarındaki isim yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu olacak.

Buruk, Gündüz Kılıç'ın rekoruna ortak olabilir

Okan Buruk, Dolmabahçe'deki derbide Beşiktaş'ı yenmesi hâlinde Galatasaray kariyerinde buradaki 3. deplasman galibiyetini elde edecek. Böylece Buruk, sarı-kırmızılıların tarihinde ligde Beşiktaş'ı dış sahada en çok mağlup eden teknik direktör Gündüz Kılıç'ın rekoruna ortak olacak.

Roland Sallai ve Davinson Sanchez sınırda

Galatasaray'da 2 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımda Roland Sallai ve Davinson Sanchez, derbide kart görmeleri hâlinde gelecek hafta RAMS Park'ta oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında cezalı konuma düşecek. Sakatlığı bulunan Rafael Leao da sarı kart sınırında bulunuyor.

Aslan'da tedavileri süren Victor Osimhen ve Roland Sallai'nin durumu son antrenmanın ardından netlik kazanacak, Rafael Leao ise forma giymeyecek.

Yenilerin ilk Beşiktaş derbisi

Galatasaray'ın yeni transferleri, Beşiktaş karşısında ilk derbi heyecanını yaşayacak. Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve Bitshiabu, görev almaları hâlinde ilk kez siyah-beyazlılarla karşılaşacak.

12 maçın 8'inde kalesini gole kapatamadı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 12 maçta rakip fileleri 29 kez havalandırdı, kalesinde ise 16 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu 12 karşılaşmanın 8'inde kalesini gole kapatamadı. Söz konusu süreçte Aslan'ın kalesinde Uğurcan Çakır 11, Jankat Yılmaz ise 1 müsabakada görev aldı.

Son 5 Beşiktaş derbisinde 4 kırmızı gördü

Galatasaray, Beşiktaş'la ligde 4, TFF Süper Kupa'da 1 olmak üzere çıktığı son 5 maçta 4 kırmızı kartla karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Nelsson, Przemysaw Frankowski, Davinson Sanchez ve Leroy Sane bu karşılaşmalarda kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.