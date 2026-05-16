Beşiktaş Futbol Akademisi Açıldı

Beşiktaş Futbol Akademisi Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Tesisleri'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Futbol altyapı takımları ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın antrenmanlarını yapacağı ve maçlarını oynayacağı Beşiktaş Futbol Akademisi Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Tesisleri'nin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra siyah-beyazlı genç sporcular, Beşiktaşlı efsane oyuncular ve davetliler katıldı.

Bakan Osman Aşkın Bak, güzel bir tesisin açılışını yaptıklarını belirterek, "Öncelikle yeni bir kartal yuvası oluşuyor. Gerçekten minik kartallar burada yetişecek. Güzel bir olay, güzel bir çalışma. Özellikle Türk sporunda derin izler bırakmış çok kıymetli Beşiktaş'ımızı tebrik ediyoruz. Türk sporuna kazandırdığı başarılarıyla, sporcularıyla bu büyük camianın altyapısına yaptığı bu yatırım gerçekten çok kıymetli. Beşiktaş'ın Türk sporunda neler yaptığını hep beraber biliyoruz. Bu güzel tesis özellikle altyapıya yapılan büyük bir yatırım. Beşiktaş'ın akademisi çok kıymetli, çok değerli, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Bak, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Gerçekten burada Sancaktepe Belediyesi, Beşiktaş'ın yöneticileri ve herkesin çok büyük çabası var. Beşiktaş'ı Serpil Hamdi Tüzün'ün sistemiyle beraber altyapıdan yetişen sporcularla tanıyoruz. O zamanlar Metin-Ali-Feyyaz'ları, Rıza'ları, Fikret'leri canlı izlemiş birisi olarak çok kıvanç duyuyoruz. O altyapı sistemi devam ediyor ve bunun canlanması çok önemli. Bu güzel tesis de buna katkı sağlayacak. Beşiktaş'ın bu planlamasıyla, altyapıya yaptığı yatırımla güzel bir ortam oluştu. 15, 16 ve 17 yaş altı takımlarının kamp yapacağı, çalışacağı, kadın futbol takımının antrenman yapacağı bir tesis. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, spora çok büyük yatırımlar yapması sebebiyle getirdiğimiz bir kanun var. Daha önceki dönem, bakanlığımız zamanında çıkarmıştık. Altyapıya yatırım yaptığınız, tesislere yatırım yaptığınız zaman, profesyonel kulüpler ve profesyonel futbolcular için ödedikleri vergileri devletimiz iade ediyor. Beşiktaş'ın yöneticilerini tebrik ediyorum. Kaynağı doğru kullandıkları için, yatırım yaptıkları için."

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın altyapıdan yetiştiğini hatırlatan Bak, "Şu andaki jenerasyona baktığımız zaman Semih Kılıçsoy, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz var. İnanıyoruz ki buradaki gençlerimiz, çocuklarımız arasından da hem Beşiktaş'ta hem de A Milli Futbol Takımı'nda hem de büyük kulüplerde, Avrupa'da ülkemizi temsil edecek sporcularımız yetişecek. Beşiktaş 16 Yaş Altı Takımı'nı da şampiyonluklarından dolayı tebrik ediyorum. Beşiktaş'ın Türk sporuna büyük hizmetleri var. Yeni bir açılımla altyapıya yatırım yapması çok çok önemli. Öz kaynak projesini başarıyla gerçekleştiren bir kulüp. O nedenle bu tesisin yeni kartallar, başarılı sporcular yetiştireceğine yürekten inanıyoruz." dedi.

Osman Aşkın Bak, şu ifadelerle konuşmasını tamamladı:

"2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye, İtalya'yla beraber organize edecek. Önümüzdeki hafta Beşiktaş'ın stadında Avrupa Ligi finali oynayacak. Dolayısıyla sporun geldiği noktada Türkiye'nin yaptığı yatırımlar ortada. 24 yıl sonra hep beraber Dünya Kupası'na katılacağız. A Milli Takımı'mızı yürekten destekliyoruz. 'Bizim Çocuklar'a başarılar diliyoruz. Onları izleyeceğiz. Onların da başarılarıyla gurur duyacağız. Beşiktaş'ın güreşçisi Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu oldu. Beşiktaş Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nı kazandı. Onları da tebrik ediyoruz. Beşiktaş, gerçekten hentbolda bir ekol. Hep beraber gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız lazım. Başta dijital bağımlılık, içki, kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutup onları spora yönlendirmemiz lazım. Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanmamız lazım. Bu tesiste nice şampiyonlar, nice başarılı sporcular yetişecektir. Türk futboluna hizmet edecekler. Tesisler hayırlı olsun diyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 'Kartal Yuvası' hayırlı olsun. Şampiyon Beşiktaş'a başarılar diliyorum."

Davut Gül: "Altyapıya yönelik yatırımlar İstanbul'umuzda devam ediyor"

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da altyapı yatırımlarının devam ettiğini aktardı.

"İstanbul'umuz 'Spor Şehri İstanbul' hedefini sayın bakanımızın önderliğinde hızlı bir şekilde gidiyor." diyerek konuşmasına başlayan Vali Gül, şunları kaydetti:

"Bunu sadece asırlık kulüplerimiz olan Beşiktaş'ımız gibi kulüplerle değil aynı zamanda altyapıda, amatör kulüpler, okul spor kulüpleri, futbolun dışındaki diğer branşlarda her anlamda çalışmalar devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en önemli spor yatırımları, altyapıya yönelik yatırımlar İstanbul'umuzda devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız kimisini kendisi yapıyor. Kimisini belediyelerimizi destekleyerek yaptırıyor. Kimisini de diğer spor kulüplerimizin eliyle yaptırıyor ama günün sonunda sadece transfer değil, bizim yavrularımız, bizim gençlerimiz, bizim çocuklarımızın yetiştirildiği, şans verildiği, okuldan başlayarak Süper Lig'deki takımlarımıza kadar bütün branşlarımızda şehir olarak spor yapan, sporla bir endüstri haline gelmiş yetişen öğrenciler, sporcular olduğunu görüyoruz. Başta Sayın Bakanım olmak üzere bu işlere liderlik eden Cumhurbaşkanımıza, Beşiktaş'ımızın kıymetli kulüp başkanına, bu tesiste emeği olan belediye başkanımıza ve katılımlarıyla burayı şenlendiren tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Alper Yeğin: "Her zaman dayanışmayla ülkemize, milletimize hizmet edeceğiz"

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Sancaktepe Belediyesi olarak Türk sporunun yanında olduğumuz gibi Beşiktaş Kulübünün de yanındayız. Her zaman dayanışmayla ülkemize, milletimize hizmet edeceğiz." dedi.

Sancaktepe ilçesinin her geçen gün geliştiğini anlatan Yeğin, şu değerlendirmede bulundu:

"Sancaktepe birçok açıdan önemli avantajları bulunan bir ilçe. İstanbul'un merkezi ilçelerinden biri olarak hızla ilerliyor. Her açıdan geliştiği gibi sportif anlamda da ilçemizin gelişimi çok kıymetli. Beşiktaş altyapısının ilçemizde olması, başka bir kulübümüzün A takımlarının altyapısının komple ilçemizde olması, Türkiye Cimnastik Federasyonunun en önemli tesisinin ilçemizde olması bizim açımızdan kıymetli. Biz de bu vizyonu en ileriye taşımak adına iki yıllık görev süremizde 200 bin metrekare park alanı yaptık. 10 tane spor parkı yaptık. Halı sahalar, futbol sahaları, basketbol sahaları yapıyoruz. Sancaktepe, İstanbul'un nüfusuna oranla çocuk nüfusunun en yüksek olduğu ilçe. 110 bin öğrencimiz var. Binlerce sporla ilişkili olan yavrumuz var. Bunları sokakta kötü alışkanlıklardan istemediğimiz alanlardan uzaklaştırmanın, korumanın en güzel yolu da spor. Bu anlamda da gerek ilçe kaymakamımızla, kaymakamlığımıza bağlı birimler ile ortak projeler geliştirerek elimizden gelen bütün çalışmaları sürdürüyor. Türk futboluna önemli yıldızlar, önemli futbolcular yetiştirebilecek bu tesisin ilçemizde olması Beşiktaş'ı ilçemizde ağırlamak bizim için de gurur duyulacak bir mesele. Her zaman Sancaktepe Belediyesi olarak Türk sporunun yanında olduğumuz gibi Beşiktaş Kulübünün de yanındayız. Yeter ki bize bir ihtiyaç olsun. Her zaman dayanışmayla ülkemize, milletimize hizmet edeceğiz."

Serdal Adalı: "Türk sporunun geleceğine silinmez bir imza atıyoruz"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türk sporunun geleceğine silinmez bir imza attıklarını belirtti.

Tesislerin açılışını gerçekleştirdikleri için duyduğu memnuniyeti dile getiren Adalı, "Hepinizin bildiği gibi Beşiktaş'ımız öz kaynak düzenini kulüp felsefesi haline getirmiş, altyapısından yetiştirdiği sporcularla bu alanda da Türk sporunun öncü kulübü olmuştur. Beşiktaş tarihinde önemli bir yeri olan öz kaynak ekolü, gelecekte de Beşiktaş tarafından en iyi şekilde temsil edilmeye devam edecek. İşte bu amaç ve ilkemiz doğrultusunda bugün, Sancaktepe 15 Temmuz Tesisleri'mizi hayata geçiriyor, Beşiktaş'ın ve Türk sporunun geleceğine silinmez bir imza atıyoruz. Beşiktaş'ımızın şanlı tarihinde, altyapıya yapılan en büyük yatırımı gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün açılışını yaptığımız bu tesis, kulübümüzdeki işleyiş açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Futbol altyapı takımlarımızın tamamı, ayrıca kadın futbol takımımız antrenmanlarını ve maçlarını burada yapacak. Üstelik böylesine geniş kapsamlı bir merkezi, amatör branşlarımızda ve kadın futbol takımımızda forma giyen tüm sporcularımızın konaklama ve kamp maliyetlerinin daha altında bir maliyetle kulübümüze kazandırdık." ifadelerini kullandı.

2 bin 500 tribün kapasiteli 15 Temmuz Stadyumu'nun yanı sıra, Şehit Selim Topal Spor Kompleksi'ni de projeye dahil ettiklerini ve Beşiktaş'a kazandırdıklarının altını çizen Serdal Adalı, şöyle konuştu:

"Burada da güreş başta olmak üzere tüm amatör branşlarımız faaliyetlerini sürdürecek. İnanıyorum ki; Beşiktaş armasına mücadele ettiği her branşta destek veren büyük Beşiktaş taraftarı, gelip burada Beşiktaş'ın geleceği olan genç sporcularına da destek verecek. Ülke sporunun erdemli, ahlaklı, başarılı sporcuları Beşiktaş terbiyesiyle büyüyecek, şerefinle oyna, hakkınla kazan felsefesiyle mücadele edecek. Biz bu ülkenin çocuklarına, gençlerine inanıyoruz, güveniyoruz. Bu inancımızın ve güvenimizin en büyük göstergelerinden biri de burada, Sancaktepe'de hayata geçirdiğimiz bu tesislerdir. Biz bu güzel tesisi Beşiktaş'ımızın yanı sıra milli takımlarımıza da açıyoruz. A Milli Kadın Futbol Takımı'mız ay sonunda bu tesislerde 5 günlük bir kamp yapacak. Onları burada ağırlamaktan da büyük mutluluk duyacağız. Ayrıca, bugün Sancaktepe 15 Temmuz Tesisleri'mizin açılışında, şampiyon 16 yaş altı takımımız da bizlerle birlikte. Şampiyon evlatlarımızı tebrik ediyor, başarılarına, şampiyonluklarına burada devam etmelerini, buradan aldıkları güçle adlarını Beşiktaş tarihine yazdırmalarını diliyorum."

Adalı, farklı yaş gruplarındaki sporcuların camiayı gururlandıracağına tüm kalbiyle inandığını belirterek, "Sizler gibi başarılı, karakterli sporcular yetiştirmek adına, Beşiktaş altyapısına yapacağımız yatırımlar hız kesmeden devam edecek. Camiamız ve ülkemiz adına bu görevi en iyi şekilde sürdüreceğimizden şüpheniz olmasın. Böyle bir tesisin Beşiktaş adına hayata geçirilmesinde bizlere destek veren devlet büyüklerimize, Sancaktepe Belediye başkanımıza proje için aylardır kapsamlı bir çalışma yürüten yönetim kurulundaki arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Beşiktaş Futbol Akademisi Sancaktepe 15 Temmuz Tesisleri'nin Beşiktaş'ımıza ve ülke sporuna hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Başkan Serdal Adalı ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tesislerin camiaya hayırlı olmasını temenni ederek açılış kurdelesini kesti.

Tören, Gelişim Ligi'nde şampiyon olan Beşiktaş 16 Yaş Altı Takımı ile altyapıdan yetişip Türk futbolunda izler bırakmış efsane futbolcuların oynadığı gösteri maçıyla sona erdi.