Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı Yeni Sezona Hazırlanıyor
Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı Yeni Sezona Hazırlanıyor

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı Yeni Sezona Hazırlanıyor
14.08.2025 15:19
Dusan Alimpijevic, taraftardan destek bekliyor; yeni transfer Zizic, yüksek hedefler taşıyor.

'Taraftarla bu kadar iyi ilişkimin olduğunun farkında değildim'

'Burada olmaktan mutluyum'

- Ante Zizic: Transferimdeki en önemli insan Dusan Alimpijevic

- Jonah Mathews: Geçen sene bana verdikleri enerjiyi taraftardan tekrar vermesini istiyorum

Gürsoy OLCA/Harun ŞAHBAZOĞLU/- BEŞİKTAŞ GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic," Bildiğiniz gibi takımdan birçok oyuncu ayrıldı. Transfer sürecinde de oyuncuların karakterlerine dikkat ettik ve ona göre seçtik. Yeteneklerine güvendiğimiz iyi oyuncuları seçtiğimize inanıyoruz. Yeni başlayan süreçte umarım takım olarak birbirlerine yardımcı olurlar" dedi.

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu çalışmalarına başladı. Çalışma öncesi basın mensuplarının karşısına çıkarak açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, "Bildiğiniz gibi takımdan birçok oyuncu ayrıldı. Transfer sürecinde de oyuncuların karakterlerine dikkat ettik ve ona göre seçtik. Yeteneklerine güvendiğimiz iyi oyuncuları seçtiğimize inanıyoruz. Yeni başlayan süreçte umarım takım olarak birbirlerine yardımcı olurlar. Sahip olduğumuz taraftarın karakterini biliyoruz. Geçen sene çok iyi bir atmosfer oluşturdular. Çok daha iyi bir atmosfer olmasını bekliyorum. Taraftarımızın bize nasıl sahip çıktığını biliyorum. Bu sezon da aynı özveriyi istiyorum" diye konuştu.

'TARAFTARLA BU KADAR İYİ İLİŞKİMİN OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİLDİM'

Taraftarla kurduğu ilişki ve takımın kimyası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Alimpijevic, "Ben karakterimin nasıl olduğu önemli değil, önemli olan takımın kimyası. Benim felsefemi sistemimizle beraber yansıttığımızı düşünüyorum. Bu sistemi de umarım başarılı şekilde ilerletebiliriz. Taraftarımızla bağlantımın çok iyi olduğundan dolayı burada müthiş bir zaman geçiriyorum. Geçen sezon final serisinde onlarla bağlantımız en üst seviyeye çıktı. Taraftarla bu kadar iyi ilişkimin olduğunun farkında değildim. Geçen seneden sonra sokakta, her yerde bu sevgiyi hissettim. Sırbistan'da da aynı şekilde bu sevgiyi hissettim. Ana hedefimiz ayaklarımızın yere sağlam basması. Büyük sözler vermek istemiyorum. Ben sadece sıkı çalışmamızın arkasında duracağım" ifadelerini kullandı.

'BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM'

Türkiye Ligi'nin sürekli bir gelişim içerisinde olduğuna ve Avrupa'nın en iyi ligleri arasında yer aldığına değinen başarılı teknik adam, "Kağıt üzerinde iyi bir takımız ama sıkı bir çalışma ortaya koymalıyız. Türkiye Ligi çok iyi gelişiyor. Şu an ligimiz Avrupa'daki en iyi ikinci lig diyebilirim. Fenerbahçe ve A. Efes dışında ciddi bütçeli takımlar var. Bu sezonun çok zorlu geçeceğini düşünüyorum. Avrupa Kupası'nda da büyük bütçeli takımlar var. Onların da Avrupa Ligi hayalleri var. Biz de hayali olan takımlar arasındayız. Burada olmaktan mutluyum. Yönetimimizden mutluyum. Yüksek hedeflerimiz var. Takım üç sene önce zor bir konumdan buralara geldi. Önümüzdeki sezonu da en iyi noktada bitirmek için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

ANTE ZİZİC: TRANSFERİMDEKİ EN ÖNEMLİ İNSAN DUSAN ALİMPİJEVİC

Takıma bu transfer döneminde katılan Ante Zizic, Beşiktaş'taki beklentilerini ve hedeflerini şöyle aktardı:

"Beklentilerim çok yüksek. Oyuncular gerçekten yetenekli. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Gayet de iyi bir teknik kadromuz var. EuroCup'ı kazanmak, ligde iyi mücadele etmek ana hedeflerimiz. Transferimdeki en önemli insan Dusan Alimpijevic. Çünkü ona çok güveniyorum, gelmemdeki en büyük nedenlerden birisi de odur"

JONAH MATHEWS: GEÇEN SENE BANA VERDİKLERİ ENERJİYİ TARAFTARDAN TEKRAR VERMESİNİ İSTİYORUM

Geçen yıl gösterdiği performansla takımın başarılı çizgisinde önemli rol oynayan ve bu sene de takımda kalan ABD'li guard Jonah Mathews ise, "Geçen sene harika bir takımımız vardı ama bu sezon çok üst düzey oyuncular var. Gelmemde, tekrar imza atmamda en önemli etken bu oldu. Çok önemli oyuncular var. Zizic'in NBA kariyeri çok başarılı, şampiyonlukları var, Efes'te de başarılı bir sezon geçirdi. Geçen sene bana verdikleri enerjiyi taraftardan tekrar vermesini istiyorum. Taraftarımız aynı mantaliteyle devam ederse iyi bir sezon geçirebiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Basketbol, Beşiktaş, Yaşam, Spor, Gain, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı Yeni Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı Yeni Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika
