Beşiktaş Genel Kurulu'nda Önemli Kararlar Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş Genel Kurulu'nda Önemli Kararlar Alındı

Haberin Videosunu İzleyin
23.06.2025 02:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Beşiktaş Genel Kurulu\'nda Önemli Kararlar Alındı
Haber Videosu

Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurulda Dikilitaş projesi kabul edildi, Fulya ve Aşçıoğlu maddeleri reddedildi.

- Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul sona erdi

Dikilitaş projesi kabul edildi

Fulya akaryakıt istasyonu ve Aşçıoğlu İnşaat ile ilgili maddeler reddedildi

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda; Fulya akaryakıt istasyonu ve Aşçıoğlu İnşaat ile ilgili maddeler reddedilirken, Dikilitaş projesi de dahil olmak üzere diğer maddeler ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla alakalı maddelerde Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin maddeler genel kurul üyelerinin oylarına sunuldu.

Tüzüğün 23. maddesinin 'j' bendinde yer alan Fulya Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile imzalanan 'Kira Sözleşmesi Ek Uzatma Protokolü' ve Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret A.Ş. ile Uzlaşma Protokolü'nün imzalanmasına dair maddeler oy çokluğuyla reddedildi.

Söz konusu madde hariç başta Dikilitaş projesi olmak üzere geriye kalan tüm maddeler ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Beşiktaş Kulübü'nde yönetime yetki verilen maddeler şöyle:

"Kulübe ait İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 7 ada 75 parselde bulunan taşınmaza komşu 7 ada 64 ve 7 ada 66 parselde bulunan taşınmazların mülkiyetinin Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alınması; Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan mülkiyetin satış suretiyle devralınması halinde Bakanlığa satış bedeli ödenmesi, trampa veya sair yol ile devralınması halinde bakanlığa, kulübe ait başkaca taşınmaz tahsis edilmesi veya bakanlığa tahsis edilmek üzere Kulüp tarafından taşınmaz satın alınması, bu taşınmaz üzerinde inşaat yapılması, yaptırılması; bahsi geçen parsel ve komşu parsellerde kamu kurum kuruluşları ve/veya özel hukuk kişileri ile gayrimenkul projeleri geliştirilmesi, ortaklık yapılması, bu kapsamda şirket kurulması, projeye yönelik şirkete ortak olunması, ilgili taşınmaza ilişkin veya şirkette satış, taşınmaz satış vaadi, gelir paylaşımı modeliyle inşaat, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri akdedilmesi, işbu maddede anılan taşınmazların alış ve satışı; taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek projelerle ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapılması, her ölçekte imar planı, imar izinleri, ruhsatların alınması ve her türlü idari, hukuki işlemlerin yapılması, bahis konusu taşınmazların üzerinde ayni ve şahsi hak ve mükellefiyetler tesisi, tescil, terkin, ifraz, tevhid, devir, ipotek, rehin, kira, işletme, inşaat (inşaat öncesi ve sonrası alınacak tüm izinler) ile araziden kaynaklanacak tüm haklara ilişkin her türlü hukuki işlem yetkisi de dahil olmak üzere geniş şekilde tasarrufta bulunulması, ihtiyaç halinde finansman sağlanması için gerekli her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi

Kulübün mevcut taşınmazlarından ari olmak üzere; gayrimenkul projeleri geliştirmek, inşaat yapmak veya var ise üzerinde olan binanın kullanımını iyileştirmek, kiralamak, satışını gerçekleştirmek, tahsis etmek ve sair şekilde gelir elde etmek üzere yeni taşınmaz satın alması, gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulması; taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek projelerle ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapılması, her ölçekte imar planı, imar izinleri, ruhsatların alınması ve her türlü idari, hukuki işlemlerin yapılması, bahis konusu taşımaz üzerinde ayni ve şahsi hak ve mükellefiyetler tesisi, tescil, terkin, ifraz, tevhid, devir, ipotek, rehin, kira, işletme, inşaat (inşaat öncesi ve sonrası alınacak tüm izinler), arsa payı karşılığı inşaat, gelir paylaşımı, hasılat paylaşımı dahil olmak üzere her türlü yöntem ile inşaat veya araziden kaynaklanacak ilgili tüm haklara ilişkin her türlü hukuki işlem yetkisi de dahil olmak üzere en geniş şekilde tasarrufta bulunulması, ihtiyaç duyulması halinde ilgili her türlü finansmanın sağlanması, bu amaçlar paralelinde her türlü sermaye piyasası araç ve enstrümanlarının kullanılması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi

Kulübe ait Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi Akaretler Beşiktaş İstanbul adresinde kain taşınmazın (BJK Plaza) 10 yıl ve üzeri süre ile kiraya verilmesi ve gerektiğinde kira sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

Kulüp tüzüğünün 23/m maddesi uyarınca kulübün hakim hissedarı olduğu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki hisse oranı % 51'in altına düşmemek kaydıyla halka açıklık oranının değiştirilmesi ve 27/u maddesi uyarınca hisse senetleri üzerine rehin tesis edilmesi konusunda karar alınması ve kararların uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi"

Genel kurulda reddedilen maddeler ise şu şekilde:

"Tüzüğün 23.maddesinin "j" bendine istinaden Fulya Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile imzalanan "Kira Sözleşmesi Ek Uzatma Protokolü" ile sözleşme süresinin 01.01.2026 tarihinden itibaren 15 yıl süre ile uzatılması ve bu doğrultuda kira sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi içerisinde bulunan 15.066 metrekarelik ofis blokunun kiralanmasına ilişkin Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret A.Ş. ile imzalanan 01.01.2008 imza tarihli 'Kira Sözleşmesi ve Ek Protokolleri'nden kaynaklanan uyuşmazlıkların sona erdirilebilmesi bakımından imzalanması planlanan 'Uzlaşma Protokolü' şartları hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi ve 'Uzlaşma Protokolü'nün imzalanması için yetki alınması"

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dikilitaş, Beşiktaş, Ekonomi, İnşaat, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Genel Kurulu'nda Önemli Kararlar Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşa ABD de dahil oldu İran’ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu Savaşa ABD de dahil oldu! İran'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu
Trump, İran saldırısını böyle takip etti Trump, İran saldırısını böyle takip etti
ABD, İran’ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu ABD, İran'ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu
Berberde fön makinesi bomba gibi patladı Berberde fön makinesi bomba gibi patladı
Meteoroloji tarih verdi, İstanbul’da termometreler zirve yapacak Meteoroloji tarih verdi, İstanbul'da termometreler zirve yapacak
Çin uyardı: ABD, 2003’te Irak’ı işgal ederek yaptığı hatayı tekrarlıyor Çin uyardı: ABD, 2003'te Irak'ı işgal ederek yaptığı hatayı tekrarlıyor
YKS’nin ikinci oturumu AYT başladı YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
ABD’nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı Beklenen açıklama geldi ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Beklenen açıklama geldi
Trump’ın İran’a saldırı kararı ABD Kongresi’ni karıştırdı Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı
Irak’tan ABD’nin İran saldırısına tepki: Derin endişe duyuyoruz Irak'tan ABD'nin İran saldırısına tepki: Derin endişe duyuyoruz
ABD halkı İran’la savaşmak istemiyor New York’ta protesto gösterileri başladı ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı

07:56
Savaşta 11. gün İsrail, İran’ın Kirmanşah kentini füzelerle vurdu
Savaşta 11. gün! İsrail, İran'ın Kirmanşah kentini füzelerle vurdu
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
21:39
Netanyahu, Trump’a Ağlama Duvarı’nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi
21:16
ABD Başkanı Trump’tan İran’a: Ya barış ya felaket
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket
14:07
AK Parti’den ABD’nin İran’a saldırısına ilişkin ilk açıklama: Çatışmalar yayılabilir, masaya dönün
AK Parti'den ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin ilk açıklama: Çatışmalar yayılabilir, masaya dönün
13:52
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İBB, AB’den aldığı metro kredisini metroda kullanmadı
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İBB, AB'den aldığı metro kredisini metroda kullanmadı
13:31
Apartmanın 3’üncü katından kendini boşluğa bırakan genç kız hayatını kaybetti
Apartmanın 3'üncü katından kendini boşluğa bırakan genç kız hayatını kaybetti
13:10
Türkiye’den ABD’nin İran saldırısına ilk tepki: Risk en üst düzeye çıkmıştır
Türkiye'den ABD'nin İran saldırısına ilk tepki: Risk en üst düzeye çıkmıştır
12:29
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz
12:20
ABD’nin İran’a saldırısının ardından İsrail’de sosyal kısıtlamalar
ABD'nin İran'a saldırısının ardından İsrail'de sosyal kısıtlamalar
11:56
İran’dan ABD saldırısına Hayber’li misilleme Görüntüleri paylaştılar
İran'dan ABD saldırısına Hayber'li misilleme! Görüntüleri paylaştılar
11:34
İstanbul’da bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
İstanbul'da bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
11:34
İngiltere: İran’ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez
İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez
11:28
ABD halkı İran’la savaşmak istemiyor New York’ta protesto gösterileri başladı
ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 08:21:39. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Genel Kurulu'nda Önemli Kararlar Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.