Büyük meydan okuma! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a jet yanıt

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yaşanan olayların ardından Beşiktaş'tan TFF ve ezeli rakiplerine yönelik çok sert açıklamalar geldi. Siyah-Beyazlılar, Muslera ve Osayi Samuel'in pozisyonlarına ilişkin VAR kayıtlarını, önümüzdeki F. Bahçe deribisinin VAR kayıtlarını istediğini açıkladı. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın açıklamasını alıntılayıp TFF'nin vereceği her karara saygı duyduklarını bildirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN FENERBAHÇE'YE

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Alanya maçındaki isyanına, "Türk futbolunda son günlerde yaşananlar, yine bilindik senaryolarla karşı karşıya kaldığımızı göstermektedir. Hakları yenmediği halde hakları yeniyormuşçasına feryat figan bağıran iki ezeli rakibimizin ortamı germekten başka bir işe yaramayan, sadece ve sadece camialarının gazını almak adına yaptıkları açıklamalar kayıkçı kavgasından ibarettir. Bu tutumları, kendilerini ve günü kurtarmak adına nafile çabalardır. Ne yazıktır ki bu tavırlarını sezon başından bu yana sürdürmektedirler. İki kulübün izledikleri bu yol, Türk futboluna zarar vermektedir. Herkes için adaletten bahsedip adaletten uzaklaşanlar, hatta ve hatta adaleti sadece kendileri adına arayanların amacı TFF'yi ve MHK'yı etki altına almaktır" açıklamasıyla tepki gösterdi.

"VAR KAYITLARINI AÇIKLAYIN"

Siyah-Beyazlılar, Konyaspor- Galatasaray maçının son anlarında Muslera'nın Sehic'e yaptığı hareket, Alanya-F.Bahçe maçında Osayi Samuel'in rakibine yaptı faule ilişkin pozisyonların kayıtlarının yayınlanmasını talep etti. Ayrıca Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin kayıtlarının VAR kayıtlarını şimdiden talep ettiklerini duyurdu.

İşte Beşiktaş'tan yapılan o açıklama:

"Galatasaray'ın "ofsaytımsı" pozisyonunu medyaya servis ederken masa başında karar alanlar, kulübümüzü alakası olmayan maç görüntüleriyle konuya dahil edenler, Galatasaraylı Muslera'nın ve Fenerbahçeli Samuel'in pozisyonlarına ilişkin VAR kayıtlarını da ivedilikle kamuoyuyla paylaşmalıdırlar. Mete Kalkavan'ın bir anda fikir değiştirerek kırmızı karttan sarı karta yönelmesinin nedenini merak etmekteyiz. Keza Galatasaray kalecisi Muslera'nın Konyaspor kalecisi Sehiç'i itmesiyle doğan tereddütsüz kırmızı kartlık hareketinin sarı kartla geçiştirilmesinin kabul edilmesi mümkün değildir. Bundan sonrası için de kulüplerden talep gelmesi halinde her maçın VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz.

"ÖNÜMÜZDEKİ DERBİNİN KAYITLARINI İSTİYORUZ"

Hatta ve hatta; oynayacağımız ilk maç olan Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanmasını da karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun şimdiden talep ediyoruz."

FENERBAHÇE'DEN JET HIZIYLA CEVAP

Sarı-Lacivertli kulüp, Beşiktaş'ın açıklamasıı alıntılayıp şu yanıtı verdi:

"VAR kayıtlarının açıklanması konusunda TFF'nin vereceği her karara saygı duyacağımızı şimdiden açıklıyoruz.

Ayrıca önümüzdeki hafta oynayacağımız maça atanacak hakemlerin çalıştıkları şirketlerle ilgili açıklamanızı da ilgi ile beklediğimizi vurgulamak istiyoruz."