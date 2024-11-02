Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi

Beşiktaş, Kasımpaşa\'ya sahasında 3-1 yenildi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 3-1 yenildi. Geçen hafta da Galatasaray derbisini 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, üst üste ikinci kez mağlup oldu. Öte yandan Kasımpaşa'da Nuno Da Costa 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

02.11.2024 20:53  Güncelleme: 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Tüpraş Stadı'ndakini karşılaşmayı siyah-beyazlılar, 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1 kaybetti ve üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN KIRMIZI KART İTİRAZI

Beşiktaş'ta Rafa Silva, mücadelenin 7. dakikasında tehlikeli bölgede yerde kaldı. Siyah-beyazlılar, bu pozisyonun ardından Kasımpaşalı Sadık Çiftpınar'ın Portekizli futbolcuya yaptığı müdahale sonrası bariz gol şansından dolayı faul ve kırmızı kart bekledi. Yoğun itirazlar hakem Zorbay Küçük'ün kararını değiştirmedi ve oyun devam etti.

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi

EMİRHAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Maça ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, Barak'a yaptığı faul sonrasında 28. dakikada sarı kart gördü. 24 yaşındaki milli futbolcu, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi

MUÇİ'DEN SANTRASI OLMAYAN GOL

Beşiktaş, aradığı golü ilk yarının son dakikasında buldu. Dakikalar 45+3'ü gösterirken Masuaku, sol kanattan arka direğe sert bir orta açtı. Topla buluşan Ernest Muçi, net bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının skorunu da belirleyen bu gol sonrası santra yapılmadı.

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi

IMMOBILE İKİNCİ YARI ÇIKAMADI

Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ciro Immobile sakatlandı. Ağrı hisseden İtalyan golcü, ikinci yarısına çıkmadı. Tecrübeli forvet, ikinci 45 dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi

SKORA DENGE GELDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Kasımpaşa, 54. dakikada beraberliği yakaladı. Konuk takımda sağ kanatta topla buluşarak çizgiye inen Fall'ın ceza sahasına yerden çevirdiği topla buluşan Winck, orta şut karışımı bir vuruş yaparak topu filelere yolladı. Bu golle birlikte skor 1-1'e geldi.

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi

KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ

Kasımpaşa, 70. dakikada ise öne geçti. İlk golde olduğu gibi Fall, yine sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Beşiktaş savunmasını geçen top Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Aytaç, sol ayağıyla yaptığı vuruşla fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçirmeyi başardı.

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi

SON SÖZÜ FALL SÖYLEDİ

Beşiktaş beraberlik golü için yüklenirken Kasımpaşa, 88. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Brekalo kendi yarı alanından rakip kaleye topu harika sürerek sağından gelen Winck'e pasını verdi. Winck penaltı noktasına yerden çevirdi. Fall'ın sağ ayağıyla yerden vuruşunda top ağlarla buluştu ve skor 3-1'e geldi. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi.

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi

DA COSTA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kasımpaşa'da 65. dakikadan sarı kartı bulunan Nuno Da Costa, 90+2. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi

BEŞİKTAŞ ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ KAYBETTİ

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf Kasımpaşa oldu. Geçen hafta oynanan derbide ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 yenilen ve namağlup etiketini kaybeden Beşiktaş, bu sonuçla üst üste ikinci kez mağlup oldu. Öte yandan bu sezon iç sahada da ilk kez kaybeden siyah-beyazlılar, 20 puanda kaldı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8 oldu. Kasımpaşa ise 14 puana yükseldi. Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Kasımpaşa ise Kayserispor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig, Ciro Immobile, Galatasaray, Aytaç Kara, Kasımpaşa, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (81)

  • Öner ÖNKOL:
    Allah'ım o kadar büyüksün ki bir hafta ağladılar haksız yere tek taraflı cezalarını verdin. sıra Ali Koç ta hala gs ye sallıyor. Ferhattttttttt 156 14 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    An. Av. Gel. Geç. Yedi ceddi. Soy. Sop. Tüm GS li ler silksin Ferhaaaaatttt :-))) 100 17 Yanıtla
  • Almila Arya:
    ferhat adres gönder sana tayt sipariş edeceğim sarı lacivert bu saatten sonra anca yancılık yaparsın zaten son iki senedir alışaksınız yancılığa 101 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS YANIMDA TESELLI EDIYORUM MANEVI OLARAK SAHIPLENDIM 86 8 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Ne dedi ne dedi sezon sonu şampiyonuz mu dedi, GALATASARAY NE BÜYÜKSÜN, mağlup ettiğin takım iflah olmuyor???????? Tebrikler Kasımpaşa???? 79 14 Yanıtla
  • Alpi:
    KLASİK FERHAT BEYLER YİNE ORTADAN KAYBOLDI NEDEN ÇÜNKÜ TANGASI YİNE YIRTILDI!!!! KASIMPAŞA CANAVARI KESİN YAPI FEROŞUM MERAK ETME MAYIS AYINDA ONUDA HALLEDERİZ BİZ BABANIZ GALATASARAY UNUTMA YAVRUCUĞUM 84 7 Yanıtla
  • Alpi:
    BEYLER FEROŞUN YİNE TANGASI SALINCAKTA YIRTILDI EL BİRLİĞİ İLE PARA TOPLAYIP KASIMPADAN KENDİSİNE TANGA ALALIM .. 84 5 Yanıtla
  • Ali Arat:
    ferhata sarki arnagan ediyorum. GELEN VURDU VURDU VURDU GIDEN VURDU VURDU VURDU 81 7 Yanıtla
  • Emrullah Güllü:
    vah kartalim vah tüy kalmadı üstünde gelen yoldu giden yoldu 73 10 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    OE FERHAAAAATTTT :-))) 75 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:58 Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplandı Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplandı
21:14 İranlı genç kadından “zorunlu örtünme“ kuralına karşı iç çamaşırlı eylem İranlı genç kadından "zorunlu örtünme" kuralına karşı iç çamaşırlı eylem
20:46 Şirin’i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı
20:37 Mustafa Varank’ın bindiği arazi aracı kaza yaptı Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:38 Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı Az borcu olan daha az faiz ödeyecek Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı! Az borcu olan daha az faiz ödeyecek
09:34 Cemal Enginyurt’tan CHP’li Gamze Taşcıer’e Ahmet Özer tepkisi Cemal Enginyurt'tan CHP'li Gamze Taşcıer'e Ahmet Özer tepkisi
09:23 Akaryakıtta yine fiyatlar değişti Biri arttı diğeri azaldı Akaryakıtta yine fiyatlar değişti! Biri arttı diğeri azaldı
09:02 MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 22:20:59. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.