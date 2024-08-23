Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda berabere kaldı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deplasmandaki beraberliği iyi olarak düşündüğünü aktaran Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "İkinci maçı evimizde oynayacağız. Zor bir maç oldu. İlk golü attık, rakip 1-1 yaptı. 3-1'den sonra daha agresif oynamamız gerekiyordu. Rakibe 2 gol hediye ettik. Savunmayı daha iyi yapmamız gerekirdi. İstanbul'a iyi bir skorla gittiğimizi söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta daha iyi olmalıyız. Bu zeminde istediğimiz oyunu oynayamadık. Oynaması zor bir zemindi. Oyuncularıma kolay oynamamız gerektiğini söyledim. Her iki yarıda da top kayıpları yaptık. Bu maçtan alacağımız pozitif şeyler var. Bu maçı analiz edip evimizdeki maça iyi başlamak istiyoruz" diye konuştu.

"EVİMİZDE DURUM FARKLI OLACAK"

Hollandalı çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti:

"Rakibi iyi analiz ettik. Çok fazla maçını izledik. İyi bir takım. Oynadıkları her takıma zorluk çıkardılar. Fenerbahçe'ye karşı 1 gol farkla kaybettiler. Maçta da gördük. Bu zeminde oynamak kolay olmuyor. Deplasmanda 3 gol attık ama yediğimiz son 2 gol çok basit oldu. Evimizde durum farklı olacak. Haftaya lige kalma aşamasında taraftarlarımız da bize yardımcı olacaktır."

"GEDSON HÜCUMDA ENERJİK OYNADI"

Giovanni van Bronckhorst, bu maçta orta sahada 3 oyuncu bulundurmak istediğini vurgulayarak, "Orta sahayı kontrol etme detayı önemliydi. Rakip orta sahada fazla oyuncu bulunduruyordu. Daha iyi olabilirdi. Gedson hücumda enerjik oynadı. Bu koşuları yapmasını hep istedim. 2 gol attı ama 3 gol de atabilirdi. Çalışkanlığımız iyiydi" dedi.

"ŞARTLARA UYUM SAĞLAMAMIZ GEREKİYORDU"

Zemine dair de açıklamalarda bulunan Hollandalı teknik adam, "Sentetik zeminde oynama konusunu anlayabiliyorum, belki maliyet ve hava şartlarından dolayı tercih ediliyor. Ben çimi tercih ederim. Bu şartlara uyum sağlamamız gerekiyordu. Skoru bu anlamda iyi buluyorum. Daha iyi de daha kötü de olabilirdi. Evimizde çim zeminde oynayacağız. Türkiye'de sentetik zemin yok. Rakibin burada oynama kararına saygı duyuyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

CROCI-TORTI: 3-3 İSTANBUL'A AVANTAJLI GİTMEMİZİ SAĞLAYAN İYİ BİR SKOR

Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, sahaya kazanmak için çıktıklarının altını çizerek "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, iyi oynadılar. Rakibin çok kaliteli futbolcuları var. Şanssız goller yedik. Takımım çok karakterli, geriye düşünce geri dönmeyi bildik. Avrupa'da tecrübe kazanıyoruz ve korkusuz oynuyoruz. Fenerbahçe'ye karşı da öyleydi. İçeride oynamamıza rağmen Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan 3 gol yedik. Bundan ders çıkarmamız lazım. Beşiktaş, İstanbul'da yenmek zorunda. Bu da onları baskı altına sokuyor. 3-3 İstanbul'a avantajlı gitmemizi sağlayan iyi bir skor" şeklinde konuştu.

"BİZ ÇOK ORGANİZEYDİK, ÇOK İYİ OYNADIK"

Croci-Torti, maçlarda daha fazla motive olmaları gerektiğini anlatarak, "Gedson Fernandes ve Rafa Silva gibi oyuncularla oynadılar. Mourinho, Gedson'u Tottenham'a istemişti. Biz çok organizeydik, çok iyi oynadık. Oyuncularımdan memnunum ama tek beğenmediğim konu duran toptan gol yememiz. Çoğu zaman ligde de kötü zamanlarda gol yiyoruz. Maçlarda daha konsantre olmamız lazım. Top bizdeyken iyi oynuyoruz ama kötü zamanlarda gol yiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE'YE GÖRE DAHA HIZLI FUTBOL OYNUYOR"

Croci-Torti, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunda elendikleri Fenerbahçe ile bu turda rakipleri olan Beşiktaş'ı kıyasladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha hızlı futbol oynuyor. Topu kapınca direkt ileri oynuyorlar. Fenerbahçe ise daha yavaş ve ayağa oynuyor. Topu aldıklarında Dzeko'yu arıyorlar."