Galatasaray'dan derbi sonrası büyük gönderme! Siyah-beyazlı taraftarlar sinirden ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'dan derbi sonrası büyük gönderme! Siyah-beyazlı taraftarlar sinirden ne yapacağını şaşırdı

05.11.2022 23:00

Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray derbi sonrası ezeli rakibine sosyal medyadan gönderme yaptı. Maçın yıldızı Icardi'nin Beşiktaş'ın sembolü Kara Kartal'ı görüntülü aradığı videoda, Arjantinli yıldızı gören kartalın ağladığı görüldü. Bu paylaşıma oldukça sinirlenen siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada ağır yorumlarda bulundu.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılardan ezeli rakibini kızdıracak bir gönderme geldi.

KARA KARTAL GÖZYAŞI DÖKTÜ

Galatasaray sosyal medya hesabının paylaştığı videoda, Mauro Icardi'nin Beşiktaş'ın sembolü olan Kara Kartal'ı görüntülü aradığı görüldü. Arjantinli yıldızın hiç konuşmadığı videoda Kara Kartal'ın bir süre sonra gözyaşı döktüğü yer aldı.

Galatasaray'dan derbi sonrası olay gönderme! Beşiktaşlılar sinirden ne yapacağını şaşırdı

ICARDI'DEN 2020 YILINDAN SONRA BİR İLK

Beşiktaş'a 2 gol atan Mauro Icardi, Eylül 2020'de oynanan PSG-Reims maçından bu yana ilk kez bir lig maçında 2 gol birden atmayı başardı.

Galatasaray'dan derbi sonrası olay gönderme! Beşiktaşlılar sinirden ne yapacağını şaşırdı
YORUMLAR
500
Beşiktaşlı futbolcunun top toplayıcı çocuğa yaptığı hareket gündem oldu: Beni ayağına çağırdı Beşiktaşlı futbolcunun top toplayıcı çocuğa yaptığı hareket gündem oldu: Beni ayağına çağırdı Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan derbi sonrası büyük gönderme! Siyah-beyazlı taraftarlar sinirden ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika


Son Dakika
22:48 Galatasaray'dan derbi sonrası büyük gönderme! Siyah-beyazlı taraftarlar sinirden ne yapacağını şaşırdı
22:29 Beşiktaşlı futbolcunun top toplayıcı çocuğa yaptığı hareket gündem oldu: Beni ayağına çağırdı
22:00 Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
21:24 Lider Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus derbiyi çay içerek izledi
20:41 Şenol Güneş hakemden kart isterken başına gelen talihsiz olayla neye uğradığını şaşırdı
20:29 Türkiye ziyareti öncesi İsveç'ten arka arkaya PKK açıklamaları: Terör örgütüdür
20:25 THY uçağı acil iniş yaptı! Polisin arama yaptığı uçakta gerçek ortaya çıktı
20:21 İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu! Binlerce kişi sokağa indi
20:20 Galatasaray taraftarının sinirini bozan pozisyon! Hakemin kararına anlam veremediler
20:04 Pakistan'da karışıklık devam ediyor! Süikast girişimi sonrası İmran Han'a bir darbe de hükümetten geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2022 23:33:48. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan derbi sonrası büyük gönderme! Siyah-beyazlı taraftarlar sinirden ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement