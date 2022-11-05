Galatasaray'dan derbi sonrası büyük gönderme! Siyah-beyazlı taraftarlar sinirden ne yapacağını şaşırdı

Galatasaray, Mauro Icardi'nin 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılardan ezeli rakibini kızdıracak bir gönderme geldi.
Galatasaray sosyal medya hesabının paylaştığı videoda, Mauro Icardi'nin Beşiktaş'ın sembolü olan Kara Kartal'ı görüntülü aradığı görüldü. Arjantinli yıldızın hiç konuşmadığı videoda Kara Kartal'ın bir süre sonra gözyaşı döktüğü yer aldı.
Beşiktaş'a 2 gol atan Mauro Icardi, Eylül 2020'de oynanan PSG-Reims maçından bu yana ilk kez bir lig maçında 2 gol birden atmayı başardı.
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