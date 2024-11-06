Beşiktaş, Malmö\'yü 2-1 mağlup etti

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk etti. Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.

BEŞİKTAŞ İLK YARIDA İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında daha fazla topa sahip olan taraf Beşiktaş olsa da net bir gol fırsatı üretemedi. Siyah-beyazlılar, ilk 45 dakikada yalnızca 2 şut çekti ve bunlarda da isabet bulamadı. Konuk takım ise attığı 6 şutta 3 isabet yakaladı. Takımlar gol bulamayınca ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

MUÇİ YİNE SAHNEDE

İkinci yarıda bir çok gol pozisyonu yakalayan Beşiktaş, aradığı golü 76. dakikada buldu. Raschica'nın pasıyla sağ kanattan çizgiye inen Svensson, topu yerden çevirdi. Arka direğe koşu yapan ve topla buluşan Muçi, topu ağlarla buluşturdu ve böylece siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti. Yıldız futbolcu, son 2 maçta da gol sevinci yaşamıştı.

SEMİH ATTI, SİFTAH YAPTI

Beşiktaş, 85. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu'dan aldığı topu yay çevresine kadar taşıdı ve ceza dışından yaptığı vuruşla fileleri havalandırarak takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı. Semih böylelikle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

MALMÖ FARKI 1'E İNDİRDİ

Malmö, maçın 90+3. dakikasında farkı 1'e indirdi. Savunma arkasına atılan topu Busanello, penaltı noktasındaki Rieks'e gönderdi. Onun düzgün vuruşu ağlarla buluştu. Kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve kazanan Beşiktaş oldu.

PAULISTA GERİ DÖNDÜ, YİNE SAKATLANDI

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, 4 maç sonra formasına kavuştu. Paulista, ligin 8. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edememişti. 33 yaşındaki stoper, kas sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 3, Avrupa Ligi'nde de 1 müsabakada forma giyememişti. Tecrübeli savunmacı, Malmö maçında yine sakatlandı ve 84. dakikada yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.

AVRUPA'DA İKİNCİ KEZ KAZANDI

Trednyol Süper Lig'de Galatasaray ve Kasımpaşa'ya kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise üst üste ikinci galibiyetini aldı. Geçen hafta karşılaşmasında deplasmanda Fransız temsilcisi Lyon'u deplasmanda Gedson'un golüyle 1-0 mağlup etmişti. Siyah-beyazlılar, İsveç ekibi Malmö'yü de 2-1 yenerek puanını 6 yaptı. Kara Kartal, ilk 2 haftada Ajax'a (4-0) ve Eintracht Frankfurt'a (3-1) kaybetmişti. Öte yandan Beşiktaş, 2016/17'den bu yana bir Avrupa Ligi sezonunda ilk kez üst üste iki galibiyet aldı.

SIRADAKİ RAKİP

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü İsrail Maccabi Tel Aviv takımıyla tarafsız sahada karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın oynanacağa ülke, şehir ve stadyum ilerleyen günlerde açıklanacak. Malmö ise Frencvaros ile deplasmanda oynayacak.