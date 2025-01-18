Beşiktaş-Samsunspor Maçında Trafik Güvenliği İçin Anma Töreni

Spor

Beşiktaş- Samsunspor maçında trafik güvenliği için anlamlı anma

Çocuklar seremoniye trafik polisi üniforması giyerek çıktılar

DOĞUKAN DEMİRKIRDI/SACİT GÖNCÜ - İSTANBUL, - Süper Lig'in 20'inci haftasında oynanan Beşiktaş-Samsunspor karşılaşması trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan anlamlı bir anmaya ev sahipliği yaptı.

20 Ocak 1989'da Samsunspor kafilesinin yaşadığı trajik trafik kazasında hayatını kaybedenler, sahada ve tribünlerde çeşitli etkinliklerle anılırken takımlar sahaya farkındalık yaratmak için çeşitli pankart ile çıktı.

Samsunspor, bu acı kazanın yıl dönümünde önemli bir trafik güvenliği çalışmasına imza attı. Trafikte Haklarım Derneği öncülüğünde başlatılan #TrafikKazalarınaDurDe kampanyasına destek veren kulüp, hem kazada hayatını kaybeden teknik direktörünü ve futbolcularını andı hem de trafik güvenliği konusunda toplumsal bilinç oluşturmayı hedefledi. Kampanya çerçevesinde hazırlanan farkındalık videosunda Samsunspor'un oyuncuları, trafik kazalarının büyük ölçüde önlenebilir olduğunu vurguladı.

SAMSUNSPOR'DAN SİYAH ANMA MESAJI

Samsunspor, trafik kazasında hayatını kaybeden isimleri anmak adına futbolcularını sahaya siyah tişörtler ve "Unutmadık unutmayacağız" yazılı pankart eşliğinde çıkardı. Futbolcuların üzerinde 1989'da trafik kazasında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları da yer aldı. Samsunsporlu taraftarlar da bu anlamlı anmaya destek olmak için "Beşiktaş deplasmanında simsiyah!" çağrısında bulunarak tüm taraftarları siyah giymeye davet etti.

BEŞİKTAŞ SAHAYA TRAFİK POLİSİ ÜNİFORMASI GİYEN ÜÇ SEREMONİ ÇOCUĞUYLA ÇIKTI

Beşiktaş, anma programı ve #TrafikKazalarınaDurDe kampanyası kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü desteğiyle, sahaya trafik polisi üniforması giyen üç seremoni çocuğuyla çıktı. Siyah-beyazlı futbolcular ise Sağlık Bakanlığı'nın "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver!" mesajını taşıyan bir pankart eşliğinde sahaya adım attı. Ayrıca, saha kenarındaki LED ekranlarda Trafikte Haklarım Derneği'nin "Trafik Kurallarına Uyarak, Trafik Kazalarına Dur De" mesajı tribünler ve ekranlardaki futbolseverlere ulaştırıldı.

YASEMİN USTA: TRAFİK KAZALARININ %98'İ İNSAN HATASINDAN KAYNAKLANIYOR, YANİ BU DURUM ÖNLENEBİLİR"

Türkiye'de 2015 yılından bu yana, 60 binden fazla kişi trafik kazalarında hayatını kaybederken, 3 milyon kişi de yaralandı.

Trafikte Haklarım Derneği Kurucu Başkanı Yasemin Usta, trafik kazalarının ardındaki insani trajedilere dikkat çekerek şöyle konuştu: "Trafik kazalarında kaybettiğimiz tüm canlarımızı saygıyla anıyoruz. Bu kazalarda aynı zamanda yetişmiş insan gücümüzü de kaybediyoruz. Ben de ne yazık ki milyonlarca trafik mağdurundan sadece biriyim. Bir kazada kuzenimi kaybettim, başka bir kazada ise kız kardeşim ve yeğenim yaralandı. Türkiye'deki ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına sebep olan kusurların %89'u sürücülerden, %8,3'ü yayalardan, %0,7'si ise yolculardan kaynaklanıyor. Yani trafik kazalarının %98'i insan hatasından kaynaklanıyor. Bu, kazaların büyük ölçüde önlenebilir olduğunu gösteriyor. Trafik kurallarına uyarak, bu kazaların ve sonrasında yaşanan acıların büyük bir kısmını engelleyebiliriz" dedi.