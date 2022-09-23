Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı: Yusuf Demir ile ilgilendik, yabancı sayıldığı için vazgeçtik

Galatasaray, Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması için kolları sıvarken konuya ilişkin Beşiktaş cephesinden çarpıcı bir açıklama geldi.

"YABANCI SAYILDIĞI İÇİN VAZGEÇTİK"

Ceyhun Kazancı düzenlediği basın toplantısında Yusuf Demir ile ilgili gelen soruya, "Yusuf Demir ile ilgilendik. Yabancı sayıldığı için vazgeçtik." ifadelerini kullanarak cevap verdi.

Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları şöyle:

"23.5 MİLYON EURO MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULDUK"

"Yoğun bir transfer dönemini geride bıraktık. 7 yabancı ve 5 Türk oyuncu transfer ettik. Bu oyuncuların toplam maaşı 13.5 M€. Geçen seneye göre 10 milyon euro bir azalma yaşandı. Yollarımızı ayırdığımız futbolcularla 23.5 milyon euroluk maaş yükünden kurtulduk. Kullanılmayan oyuncular, bu sezon takım bulamadı. Bir tanesi Fransa 3. Ligi'nde sadece. Teknik anlamda da verilmiş kararın çok da yanlış olmadığını gösteren bir kanıt bu.

"ŞAMPİYONLUK İPİNİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ"

Bir oyuncuyu transfer ederken karakterlerine bakmak çok kritik. Bunları titiz şekilde yaptık. Alex Teixeira, geçtiğimiz sezon başarısız olduğu için tüm alacaklarından vazgeçerek takımdan ayrıldı. Böyle karakterli oyuncularla çalışmak bizim için çok önemli. Liderin 2 puan gerisindeyiz. Son maçımızı kazansaydık milli araya lider girebilirdik. Planlarımız düşündüğümüz gibi gidiyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimizi düşünüyoruz.

"SALİH UÇAN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI"

Hem biz, hem taraftarlarımız, hem de Salih Uçan hayal kırıklığı yaşadı. Milli Takımı hak ettiğini düşünüyorduk, üzüldük. Bir oyuncu Beşiktaşlı diye alınmadığı gibi bir şeyi kesinlikle düşünmüyoruz. Teknik bir açıklaması vardır. Orta sahaya alınan oyuncuların boylarının uzun olduğu ve bu yüzden tercih edildiği söylendi. Hava topu kazanma yüzdelerine bakıldığında Salih'in yüzdesinin daha yüksek olduğunu görüyoruz.

"ERSİN'İN SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ BİR PROBLEM YOK"

Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi ve Emirhan İlkhan için Avrupa'nın erken olduğunu söyledik. Bir sene daha kalabilirlerdi. Emirhan İlkhan'ın son senesi değildi. Çıkış maddesi üzerinden ayrıldı. 18 yaşının altında olan oyuncularla 3 yılın üzerinde kontrat yapamıyorsunuz. Biz Emirhan ile kontrat yapmıştık ama sezon sonuna doğru imzalandığı için 2.5 yıl uzatım olabildi. Biz zaten hayali olan oyunculara izin veririz. İnşallah çok başarılı olurlar. Ersin çok karakterli bir futbolcu. Bu camianın evladı. Buraya hayatını adamış birisi. Kaleci yeteneklerini kesinlikle tartışmıyorum. Ersin, şampiyon olmuş ve kupalar kazanmış bir futbolcu. Ersin Destanoğlu'nun kontratıyla ilgili en ufak bir problem yok. Bunlar halledilir. Kontratının bitip ayrılması gibi bir durum söz konusu değil. Kontratını uzatacağız.

"RAKİPLERİMİZİ ZOR DURUMA SOKTUK"

Hocayla ilgili eleştirileri anlayamıyorum. on maçtaki oyundan kimse tatmin olmadı zaten. Rakamlar da oynadığımız maçlar da kötü olduğumuzu göstermiyor. Valerien Ismael'in önderliğinde bu sezon şampiyonluğu kazanacağımızı düşünüyorum. Maçların belirli bölümlerinde kontrolü kaybetmemiz normal. Gelişen bir takımız. Yoğunluk kazanmaya çalışıyoruz. Oynadığımız belirli maçlarda yüksek tempoya çıktık ve rakiplerimizi zor duruma soktuk. Ben buna herkesin katılacağını düşünüyorum.

"BEKLEDİĞİMİZDEN UZUN SÜRDÜ"

Ghezzal'ın sakatlıktan başka hiçbir sorunu yok. Sahada yer alamadığı için son derece rahatsız kendisi. Ayak parmağının altındaki kapsülde bir yırtılma var ve zıplarken, koşarken onu çok rahatsız ediyordu. Sakatlığın son aşamasına geldik. Ghezzal'ın bu hafta hastanede testleri var. O testler bittikten sonra inşallah her şey yolunda giderse gelecek hafta takımla çalışmalara başlayacak. Beklediğimizden uzun sürdü doğru ama böyle şeyler olabiliyor.

"KİRALIKLAR BURADA MUTLU OLURSA DEVAM ETMEK İSTERİZ"

Redmond'u taraftar çok sevdi, takım oyuncusu diyebileceğimiz bir futbolcu. Şu an 1 yıllık sözleşmesi var ancak umuyorum uzun yıllar bizimle devam eder. Bu sezon 7-8 transfer yapmayı planlıyorduk ancak beklemediğimiz bazı ayrılıklar olunca bu sayı arttı. Kiralık olan futbolcularımızın satın alma opsiyonları var ancak hepsi için pazarlık yapmak istiyoruz. Oyuncular iyi performans verip, burada mutlu olurlarsa devam etmek isteriz. Daha erken, ilerleyen süreçte bize gelecek raporlara göre gerekeni yapacağız.

"ONLARDAN BEKLEDİĞİMİZ TEK ŞEY STANDART"

Kuralların herkese eşit şekilde uygulanmasını istiyoruz. Bazı rakiplere çalınan penaltılar bize çalınmıyor. Bunları bahane olarak kullanıp arkasına sığınmayız ancak bu tarz olaylara göz yumamayız. Yaşananları herkes görüyor. Her maçta bir standart olmalı. Rakiplerimize çok kolay penaltı düdükleri çalınıyor. Aynı düdükler bize çalınmıyor. Biz eşitlik istiyoruz. 7 haftada çok fazla hakem konusu var. Mesela Alanyaspor maçı, Başakşehir maçı... Ankaragücü maçındaki olaylar... Ama bunlara takılmamalıyız. Biz sahanın içine bakıyoruz, hakem olayları bizi etkilemiyor. Onlardan beklediğimiz tek şey standart.

"HEPSİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

İkna bana doğru bir kelime gibi gelmiyor, transferde iki taraf da birbirini ikna etmeli. İnsanların bilmediği birçok oyuncuyla görüştük, bizi ikna etmeyenler de oldu. Bizi tatmin etmeyen, o inancı görmediğimiz çok fazla oyuncu vardı ve onları kadromuza katmadık. Weghorst'un eşinin hamile olması sebebiyle görüşmelere doktorumuz da dahil oldu. Oyuncularımızın sosyal hayatları, çocuklarının okuyacağı okullar... Hepsi bizim için çok önemli. Doğum da bizim doğumumuz, çocukların okulu da bizim okulumuz. Josef de Souza duygusal bir oyuncu. Sürekli konuşuyoruz. Sezon sonunda ayrılık kararından vazgeçeceğini düşünüyorum. Bu konuyu bir daha konuşmadık ama konuşacağız.

"SINIR, REKABETİ ENGELLİYOR"

Mevcut yabancı kuralının bir faydasını ben bulamıyorum. Bu kuralın Türk futboluna katkı sağladığını düşünmüyorum. İyi olan ve hak eden oyuncu sahada olmalı. Yabancı serbest bırakıldığında da ne kadar iyi futbolcuların yetiştiğini biliyoruz. Serbestliğin oyuncu gelişimini etkilediğini düşünmüyorum. Sınır, rekabeti engelliyor.