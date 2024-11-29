Beşiktaş'ta Van Bronckhorst'un Görevine Son Verilmesi An Meselesi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş'ta Van Bronckhorst'un Görevine Son Verilmesi An Meselesi

Beşiktaş\'ta Van Bronckhorst\'un Görevine Son Verilmesi An Meselesi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 3-1 kaybetti. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un görevine son verilmesi bekleniyor. Takımın son 6 maçta 4. mağlubiyeti sonrası, yönetimle birlikte toplantılar yapılıyor.

29.11.2024 11:19  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giovanni Van Bronckhorst'un görevine son verilmesi an meselesi

- Siyah-beyazlılar kaybetmeye devam ediyor

Ali DANAŞ - DEBRECEN, , - SON haftalarda bir türlü kazanamayan Beşiktaş, dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e de 3-1 mağlup oldu.

Macaristan'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında, gol attığı tek kontra atak haricinde sahasından bile çıkamayan Beşiktaş, ikinci yarıda da penaltıyı kaçırınca mağlup olmaktan kurtulamadı.

4-2'lik Göztepe mağlubiyeti ile lige büyük oranda havlu atan Kara Kartallar, 5 maçta 2 galibiyet alabildiği Avrupa Ligi'nde de 22'nci sırada ve elenmenin eşiğinde.

VAN BRONCKHORST'UN GÖREVİNE SON VERİLMESİ AN MESELESİ

Son 6 maçta gelen 4'üncü mağlubiyet, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un da Beşiktaş kariyerini sonlandırmak üzere.

Dün gece Sabiha Gökçen Havaalanı'na giden taraftarlar takımı protesto ederken, yöneticiler Mete Vardar ve Feyyaz Uçar taraftarlarla konuşup gerekeni yapacakları yönünde taraftara söz verdiler.

Beşiktaş'ın yeni futbol başkanı Hüseyin Yücel'in, bugün futbol komitesini toplayıp Van Bronckhorst ile yolları ayırması bekleniyor. Mete Vardar, Feyyaz Uçar ve Onur Göçmez'in de katılacağı toplantıya Giovanni hocanın da çağırılacağı ve ayrılık konusunda önce karşılıklı anlaşma sağlanmaya çalışılacağı öğrenildi. Eğer bu gerçekleşmez ise tek alternatif olarak sözleşmede yazan tazminat maddesinin devreye sokularak ayrılığın gerçekleşmesi kaçınılmaz görülüyor.

Kaynak: DHA

Giovanni Van Bronckhorst, Maccabi Tel Aviv, Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Van Bronckhorst'un Görevine Son Verilmesi An Meselesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Tahran-İstanbul uçağında büyük panik ’’Allahu Ekber’’ diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi Tahran-İstanbul uçağında büyük panik! ''Allahu Ekber'' diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi
11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
16:31 Saran’dan RTÜK’ün cezasına görülmemiş tepki Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
16:23 Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:21 Küçük çocuk, yatağında annesi tarafından ölü bulundu Küçük çocuk, yatağında annesi tarafından ölü bulundu
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
16:04 Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı
16:04 Arda Turan’ın yeni takımını duyurdular Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular
16:00 Yenidoğan davasında 9. gün: ’10 bin liraya bebek sevkini hastane yönetimi istedi’ Yenidoğan davasında 9. gün: '10 bin liraya bebek sevkini hastane yönetimi istedi'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 12:54:33. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Van Bronckhorst'un Görevine Son Verilmesi An Meselesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.