Beşiktaş'tan Son Dakika Zaferi!

15.02.2026 22:47
Beşiktaş, Başakşehir'i 90+7'de attığı golle 3-2 mağlup ederek 11 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, 3 puanı Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun attığı Son Dakika Haberleri - Son Dakika'>son dakika golüyle kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım oyuncularının bireysel hatalarıyla devre 1-1 sona ererken, Beşiktaş ikinci yarıda Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçti.

88. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle skoru eşitleyen ev sahibi karşısında Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 90+7. dakikada fileleri havalandıran Beşiktaş, haftayı 3 puanla kapatarak Avrupa hedefine bir adım daha yaklaştı.

Oh gollerine devam etti

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a katılan Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh, ikinci maçında da gol sevinci yaşadı.

Alanyaspor karşısında Beşiktaş'ın beraberlik golünü kaydeden Oh, 43. dakikada Opoku'nun hatasını değerlendirerek RAMS Başakşehir filelerini havalandırdı ve ikinci maçında ikinci gol sevincini yaşadı.

Transferi 4 Şubat tarihinde açıklanan Oh, 11 günde iki maça çıkarken iki müsabakada da rakip kalecileri mağlup etti. Oh, ayrıca 2005-2006 sezonunda forma giyen Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Ailton'dan sonra ilk iki maçında da gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.

Orkun Kökçü'den gollere devam

Beşiktaş'ın yıldız ismi Orkun Kökçü, ligde üst üste 4. gol sevincini yaşadı.

Sezonun ilk yarısında skor üretemediği gerekçesiyle eleştirilen siyah-beyazlı oyuncu, Eyüpspor maçıyla başladığı gol serisini Başakşehir deplasmanında da sürdürdü.

Orkun Kökçü, bu süreçte Eyüpspor ve Başakşehir maçlarının yanı sıra TÜMOSAN Konyaspor ve Alanyaspor müsabakalarında da rakip fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ta toplam 5 golü bulunan siyah-beyazlı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kocaelispor karşısında gol sevinci yaşadı.

El Bilal Toure sakatlandı

Beşiktaş'ta geçen hafta kart cezası nedeniyle görev yapamayan El Bilal Toure, RAMS Başakşehir maçını tamamlayamadı.

29. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlendikten sonra ceza sahasında sakatlık geçiren ve bir süre tedavisi saha içinde yapılan siyah-beyazlı oyuncu, 34. dakikada oyundan çıktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlıktan 5 dakika sonra Beşiktaş yedek kulübesi önünde kendini yere bırakan El Bilal Toure'nin yerine Milot Rashica'yı oyuna sürdü.

Ligde 11 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Ligde son yenilgisini 11. haftada Fenerbahçe derbisinde yaşayan siyah-beyazlılar, son 11 müsabakada ise mağlup olmadı.

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

Bertuğ Yıldırım golü attı çıktı

RAMS Başakşehir'de beraberliği getiren golü 88. dakikada kaydeden Bertuğ Yıldırım, golün ardından oyuna devam edemedi.

Gol sırasında Salih Uçan'la çarpışan oyuncu, yüzüne aldığı darbe sonrası yerini da Costa'ya bıraktı.

Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon ilk golünü attı

Beşiktaş'a 3 puanı 90+7. dakikada getiren Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Tek golle takımına 3 puan kazandıran siyah-beyazlı oyuncu, bu sezonki 10. maçında gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı oyuncu, 8 lig birer kez de kupa ve Avrupa maçlarında forma giydi.

Başakşehir'in yenilmezlik serisi son buldu

Beşiktaş maçı öncesinde ligde oynadığı son 8 karşılaşmada rakiplerine mağlup olmayan RAMS Başakşehir, siyah-beyazlı engeli geçemedi.

Turuncu-lacivertliler, Trabzonspor'a 4-3 yenildikten sonra çıktığı 8 müsabakada 6 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.

Kaynak: AA

