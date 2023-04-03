Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, 10 kişi kaldığı maçta geri dönerek Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı renklere gönül veren Ebrar Karakurt ise karşılaşma oynanırken yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.
Ebrar Karakurt, Beşiktaş'ın tarihi derbi galibiyetiyle coştu. Siyah-beyazlıların attığı her golde büyük coşku yaşayan milli voleybolcu o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Karakurt, Cenk Tosun'un golünden sonra sevinçten çıldırırken "Tosun Paşa'm attı" ifadelerini kullandı. 4. golden sonra ise milli voleybolcu, "90 dakika daha olsa 9 olur dedi."
Kadıköy'de oynanan maçta 41. dakikada Enner Valencia'nın penaltıdan attığı golle geriye düşen Beşiktaş, ikinci yarı adeta küllerinden doğdu. Redmond'ın 3 asist ve 1 golle yıldızlaştığı mücadelede Cenk Tosun ise 2 gol attı. Siyah-beyazlıların 4. golünü Aboubakar atarken, Beşiktaş sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Ebrar Karakurt'un o anları:
Son Dakika › Spor › Derbiyi canlı seyreden Ebrar Karakurt çıldırdı! Tek cümlesiyle Fenerbahçeli taraftarları deliye döndürdü - Son Dakika