Derbiyi canlı seyreden Ebrar Karakurt çıldırdı! Tek cümlesiyle Fenerbahçeli taraftarları deliye döndürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Derbiyi canlı seyreden Ebrar Karakurt çıldırdı! Tek cümlesiyle Fenerbahçeli taraftarları deliye döndürdü

03.04.2023 14:41

Beşiktaş taraftarı olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, siyah-beyazlıların Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup ettiği tarihi maçta sevinç anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Büyük coşku yaşadığı görülen Karakurt'un o anları büyük ilgi gördü. 4. golden sonra yaptığı paylaşımda Karakurt, "90 dakika daha olsa 9 olur" sözleriyle, sarı-lacivertli taraftarları öfkelendirdi.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, 10 kişi kaldığı maçta geri dönerek Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı renklere gönül veren Ebrar Karakurt ise karşılaşma oynanırken yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.

BEŞİKTAŞ ATTI, EBRAR SEVİNÇTEN ÇILDIRDI

Ebrar Karakurt, Beşiktaş'ın tarihi derbi galibiyetiyle coştu. Siyah-beyazlıların attığı her golde büyük coşku yaşayan milli voleybolcu o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Karakurt, Cenk Tosun'un golünden sonra sevinçten çıldırırken "Tosun Paşa'm attı" ifadelerini kullandı. 4. golden sonra ise milli voleybolcu, "90 dakika daha olsa 9 olur dedi."

REDMOND MAÇA DAMGA VURDU

Kadıköy'de oynanan maçta 41. dakikada Enner Valencia'nın penaltıdan attığı golle geriye düşen Beşiktaş, ikinci yarı adeta küllerinden doğdu. Redmond'ın 3 asist ve 1 golle yıldızlaştığı mücadelede Cenk Tosun ise 2 gol attı. Siyah-beyazlıların 4. golünü Aboubakar atarken, Beşiktaş sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Ebrar Karakurt'un o anları:

Derbiyi izleyen Ebrar Karakurt kendinden geçti! Tek cümlesiyle Fenerbahçelileri çılgına çevirdi
Derbiyi izleyen Ebrar Karakurt kendinden geçti! Tek cümlesiyle Fenerbahçelileri çılgına çevirdi
YORUMLAR (1)
  • Arzum Baskara: Dogru soze ne denir hahahaa deldi gecti kadikoyu kartallar Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
500
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, tarihi derbi galibiyetini Amedsporlu yöneticiyle birlikte kutladı Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, tarihi derbi galibiyetini Amedsporlu yöneticiyle birlikte kutladı Jesus'la yollar ayrılıyor! Eski futbolcu canlı yayında yeni hocanın ismini verdi: Fenerbahçe ile görüşecek Jesus'la yollar ayrılıyor! Eski futbolcu canlı yayında yeni hocanın ismini verdi: Fenerbahçe ile görüşecek

Ebrar Karakurt, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbiyi canlı seyreden Ebrar Karakurt çıldırdı! Tek cümlesiyle Fenerbahçeli taraftarları deliye döndürdü - Son Dakika


Son Dakika
17:29 Togg'un ilk sahibi Emine Erdoğan'dan araç için ilk yorum: Yağ gibi akıyor
17:16 Togg'un ilk sahibi Emine Erdoğan aracı test etti: Yağ gibi akıyor
17:03 Liverpool kesenin ağzını açacak! Kim Min Jae'nin piyasa değeri görenleri hayrete düşürdü
17:06 TFF'ye isyan eden Beşiktaş, derbinin VAR kayıtlarının açılmasını talep etti
17:00 Son Dakika: TFF'yi topa tutan Beşiktaş, kazandığı derbinin VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi
16:59 Türkiye'de tarihi an! İlk Togg, Erdoğan ve ailesine takdim edildi
16:54 Servet ödeyecekler! Kim Min-Jae'nin piyasa değerini görenler gözlerine inanamıyor
16:48 Türkiye için tarihi gün! İlk Togg, Erdoğan ailesine teslim edildi
16:43 Yasak Elma'da ayrılıklar! 3 isim birden diziyi bırakıyor
16:36 TİP'te dikkat çeken detay! Ünlü yorumcu Önder Özen'in, Erkan Baş'ın yanında objektiflere yansıması futbolseverleri şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2023 17:58:57. #1.12#
SON DAKİKA: Derbiyi canlı seyreden Ebrar Karakurt çıldırdı! Tek cümlesiyle Fenerbahçeli taraftarları deliye döndürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement