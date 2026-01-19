''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın transferlerin neden yapılmadığını açıkladı - Son Dakika
19.01.2026 23:07
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçının ardından konuştu. Şu ana kadar 7 transfer yapabileceklerini belirten Sergen Yalçın, imzaların atılmama sebebini ifade ederek ''7 oyuncu alabilirdik ama sakin olmak lazım. En doğru oyuncuyu en doğru şekilde getirmek istiyoruz. Laf olsun diye oyuncu almıyoruz. Gecikti ama hemen olmuyor. Biraz sabredeceğiz, acı çekeceğiz ama finalde güzel şeyler olacak.'' dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-0 kazanılan Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BİRLİK VE BERABERLİK VARDI'

Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Zor bir oyun oldu, rakibi açmakta zorlandık. Kontralardan pozisyon da verdik. 90+'larda kazanmak bundan sonra için iyi oldu. Oyuncular çok mücadele ettiler, biliyorsun eksiğiz bir de... Ona rağmen birlik ve beraberlik vardı sahada. İki hücumcuya döndük, normalde yaptığımız bir şey değil bu, risk aldık. Son gole ben, oyuncular, hepimiz çok sevindik." dedi.

"OYUNSAL ANLAMDA EKSİKLERİMİZ VAR"

Oyun olarak eksikleri olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "1-0 mutlu edici bir skor ama eksiklerimiz var, oyuncularla ciddi şekilde çalışıyoruz. İnşallah daha iyi oyunlarla, daha güzel skorlar alırsak, daha mutlu oluruz diye düşünüyorum. Oyunsal anlamda eksiklerimiz var, çocuklar gayretli ve çok çaba harcıyorlar. Takım yükseliş içinde, bunu net bir şekilde görmeleri gerekiyor. Fiziksel olarak da iyiye gidiyoruz, bu da görülüyor. Rakipler de çok kapanıyor, çok mücadele ediyor. Kayserispor'u da tebrik etmek lazım, oyun planları doğruydu. Futbol zor oyun, biraz şans da lazım... Böyle oynadığımız bazı maçları ilk yarıda kaybettik." ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİMLER KANLI OLUR"

Sözlerine devam eden Sergen Yalçın, "Beşiktaş camiası ciddi bir değişim içerisinde. Bu değişim sürecinde birlik olmak zorundayız. Birlik olamazsak, bu işin altından kalkamayız. Bizim için de işler çok zor duruma gelir. Taraftara ihtiyacımız var, sonuna kadar bu takımı desteklesinler. Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş'ın taraftarıdır, şahısların değil! Takım, onları arkasında görürse, her şey daha kolay olur. Olumsuz bir hava vardı, takım bocalamaya başladı. Oyuncular da bunları duyuyor... Oyuncularımızın onlara ihtiyacı var. Bu değişim acılı olacak, kolay olmuyor. Değişimler kanlı olur ama merak etmesinler olacak." sözlerini sarf etti.

'7 OYUNCU ALABİLİRDİK'

Sergen Yalçın, şu ana dek 7 ismi kadrosuna katabileceklerini de belirterek, "Transfer için çalışıyoruz. Şu ana kadar 7 oyuncu alabilirdik ama sakin olmak lazım. En doğru oyuncuyu en doğru şekilde getirmek istiyoruz. Laf olsun diye oyuncu almıyoruz. Gecikti ama hemen olmuyor. Daha önce hemen olan transferleri gördük. Biraz sabredeceğiz, acı çekeceğiz ama finalde güzel şeyler olacak. Merak etmesin taraftarlarımız." yorumunda bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sedat Gürün Sedat Gürün:
    sen neyün kafadındasın sanki şampıyon olacak transfer yapıyo 0 0 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    Değişimler kanlı olur..? anlamadık 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    yarışçııı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.