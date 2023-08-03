Beşiktaş, Tirana'yı mağlup ederek tur atladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Tirana'yı mağlup ederek tur atladı

03.08.2023 23:24

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Tirana deplasmanında galip gelerek tur atladı. Maçın başlamasından önce yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşma 15 dakika gecikmeli olarak başladı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda Amartey ve Aboubakar'ın golleriyle Beşiktaş galibiyete ulaştı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile eşleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında temsilcimiz Beşiktaş, Tirana ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, bu mücadeleden galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu.

MAÇ 15 DAKİKA GECİKMELİ OLARAK BAŞLADI

Maçın başlamasından hemen önce Arnavut taraftarlar sahaya girdi ve sahaya meşale atıldı. Maçın hakemi Stuart Attwell'in çağrısı sonrası oyuncular soyunma odasına gitti. Olayların yatışmasının ardından karşılaşma 15 dakika geç başladı.

Son Dakika: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi - 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 2-0 mağlup ederek tur atladı

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Mücadeleye baskılı başlayan Beşiktaş, gol yollarında etkikli olamayınca ilk yarı 0-0'lık skorla sonuçlandı.

Son Dakika: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi - 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 2-0 mağlup ederek tur atladı

AMARTEY, PERDEYİ AÇTI

57. dakikada kornerde arka direğe seken topa kafayı vuran Amartey, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta topu ağlara gönderdi.

Son Dakika: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi - 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 2-0 mağlup ederek tur atladı

MASUAKU KIZARDI

Sağ kanatta Kaina'dan topu kapmak isterken rakibini düşüren Masuaku, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

ABOUBAKAR SOZ SÖZÜ SÖYLEDİ

Ceza alanı içinde topu önünde bulan Aboubakar, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Son Dakika: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi - 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 2-0 mağlup ederek tur atladı

RAKİP NEFTÇİ BAKÜ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Zeljeznicar'ı eleyen Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak.

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Tirana'yı mağlup ederek tur atladı - Son Dakika
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