Beşiktaş, Tirana'yı mağlup ederek tur atladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında temsilcimiz Beşiktaş, Tirana ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, bu mücadeleden galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu.

MAÇ 15 DAKİKA GECİKMELİ OLARAK BAŞLADI

Maçın başlamasından hemen önce Arnavut taraftarlar sahaya girdi ve sahaya meşale atıldı. Maçın hakemi Stuart Attwell'in çağrısı sonrası oyuncular soyunma odasına gitti. Olayların yatışmasının ardından karşılaşma 15 dakika geç başladı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Mücadeleye baskılı başlayan Beşiktaş, gol yollarında etkikli olamayınca ilk yarı 0-0'lık skorla sonuçlandı.

AMARTEY, PERDEYİ AÇTI

57. dakikada kornerde arka direğe seken topa kafayı vuran Amartey, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta topu ağlara gönderdi.

MASUAKU KIZARDI

Sağ kanatta Kaina'dan topu kapmak isterken rakibini düşüren Masuaku, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

ABOUBAKAR SOZ SÖZÜ SÖYLEDİ

Ceza alanı içinde topu önünde bulan Aboubakar, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

RAKİP NEFTÇİ BAKÜ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Zeljeznicar'ı eleyen Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak.