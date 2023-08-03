Beşiktaş, Tirana'yı mağlup ederek tur atladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında temsilcimiz Beşiktaş, Tirana ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, bu mücadeleden galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu.
Maçın başlamasından hemen önce Arnavut taraftarlar sahaya girdi ve sahaya meşale atıldı. Maçın hakemi Stuart Attwell'in çağrısı sonrası oyuncular soyunma odasına gitti. Olayların yatışmasının ardından karşılaşma 15 dakika geç başladı.
Mücadeleye baskılı başlayan Beşiktaş, gol yollarında etkikli olamayınca ilk yarı 0-0'lık skorla sonuçlandı.
57. dakikada kornerde arka direğe seken topa kafayı vuran Amartey, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta topu ağlara gönderdi.
Sağ kanatta Kaina'dan topu kapmak isterken rakibini düşüren Masuaku, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
Ceza alanı içinde topu önünde bulan Aboubakar, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Zeljeznicar'ı eleyen Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak.
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