Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası Ödülleri Sahiplerini Buldu

Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası Ödülleri Sahiplerini Buldu

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Satranç Turnuvası, 20 Temmuz Dünya Satranç Günü özelinde gerçekleştirildi. 3 ülkeden 500 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Turnuvada 10 farklı kategoride 30 kupa ve 80 madalya dağıtıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, genç sporculara başarılar dileyerek turnuvanın açılış hamlesini yaptı. Turnuvaya katılan sporcular hediye çeki ile ödüllendirildi.

22.07.2024 14:16
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Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası, bu yıl '20 Temmuz Dünya Satranç Günü' özelinde düzenlendi. 3 ülkeden 500 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası bu yıl 20 Temmuz Dünya Satranç Günü özelinde gerçekleştirildi. Hasköy Kültür, Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen turnuva iki gün sürdü. Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Rıza Öney ile birlikte turnuvanın açılışına katılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, genç sporculara başarılar dileyerek turnuvanın başlangıç hamlesini yaptı. 10 farklı kategoride 6 turun oynandığı turnuvaya 3 ülkeden 500 sporcu katıldı.

Turnuva, 21 Temmuz'da oynanan 6'nci turun ardından düzenlenen ödül töreni ile sonlandı. 10 farklı kategoride 30 kupa ve 80 madalyanın dağıtıldığı turnuvada; kendi kategorilerinde ilk üçe giren sporcular kupa, ilk beş sporcu ve en başarılı ilk üç kadın sporcu madalya almaya hak kazandı. Aynı zamanda dereceye giren sporcular hediye çeki ile ödüllendirildi.

GÜNEY: STRATEJİK KARARLAR ALABİLEN NESİLLER ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Satranç dünyanın en eski oyunlarından birisidir. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de satranca meraklıydı. Seyahat ettiği trenin bir vagonunda muhakkak satranç tahtası bulunurdu. Geçmişte başarılı olmuş padişahların, bilim insanlarının ve liderlerin de satranca olan sevgisi tesadüf değildi. Satranç şansa dayalı olmayan, aklın rekabetini öne çıkartan müthiş bir yolculuktur. Satranç tahtası da tıpkı hayat gibi önümüze sonsuz olasılıklar sunar. Yine satrançta her bir hamle bir karar, bir seçimdir. Tıpkı hayattaki gibi. Düşünen, soran, sorgulayan, kriz anlarında paniğe kapılmadan doğru kararlar alabilen, aldığı kararda en az dört beş hamle sonrasını planlayabilen, stratejik kararlar alabilen nesiller ülkemizin geleceği için çok kıymetlidir. Turnuvaya katılan tüm genç sporcularımıza teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

"DÜNYA SATRANÇ GÜNÜNDE BURADA OLMAK ÇOK GÜZEL"

Turnuvanın çok güzel geçtiğini belirten yarışmacı Yaren Tanrıkulu, "Turnuva çok zevkli geçiyor. Özellikle Dünya Satranç Gününde burada olmak çok güzel. Arkadaşlarımla beraber burada olmak çok zevkli. Hem satrancımızın gelişmesi hem beraberce bir aktivitede bulunmak, yeni insanlar tanımak adına çok faydalı oluyor" diye konuştu.

Yaşıtlarının da satranç oynamasını önerdiğini söyleyen Mehmet Kerem Ulu, "Satranç düşünme oyunu. İnsanlar düşünüyor, bazen kazanıp bazen kaybediyorlar. En önemlisi hatalarımızı anlamak. Ben eskiden beceremiyordum ama şimdi çalışa çalışa geliştim. Yaşıtlarıma satranç oynamalarını öneririm" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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