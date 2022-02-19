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Bilardo: İsveç 3 Bant Avrupa Milli Takımlar Şampiyonu oldu - Son Dakika

Bilardo: İsveç 3 Bant Avrupa Milli Takımlar Şampiyonu oldu

19.02.2022 20:04
Bilardo: İsveç 3 Bant Avrupa Milli Takımlar Şampiyonu oldu

Başkentte düzenlenen 3 Bant Avrupa Milli Takımlar Bilardo Şampiyonası'nda final maçında Almanya'yı yenen İsveç, şampiyon oldu.

Başkentte düzenlenen 3 Bant Avrupa Milli Takımlar Bilardo Şampiyonası'nda final maçında Almanya'yı yenen İsveç, şampiyon oldu.

Ankara Gölbaşı Bilardo Federasyonu tesisinde 14 ülkeden 21 takım ve 42 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda bugün akşam 17.00'de final müsabakaları yapıldı. Finalde Almanya-İsveç karşılaşmasında, Michael Nilsson ile Cengiz Karaca'nın maçında Nilsson, Karaca'yı 40-34 mağlup etti. Diğer sporcularının maçında ise İsveç'ten Torbjörn Blomdahl, Almanya'dan Ronny Lindemann'ı 40-33 yendi. İsveç, alınan bu sonuçlarla 3 Bant Avrupa Milli Takımlar Bilardo Şampiyonluğunu kazandı.

Türkiye'den Tayfun Taşdemir-Lütfi Çenet'ten kurulu milli takım yarı finalde İsveç'e yenildi. Diğer yarı finalist İspanya'da Almanya'ya yenilerek şampiyonayı üçüncü olarak tamamladılar.

Final maçlarının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalyalarını Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan ve yönetim kurulu üyesi Ümit Özkul takdim etti.

Cengiz Karaca: "Tesisleri çok güzel yapmışlar, atmosfer çok hoşuma gitti"

Şampiyona ikincisi olan Almanya'nın Türk sporcusu Cengiz Karaca, ödül töreninden sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Almanya adına ikinci kez yarıştım, ikinci olmak da çok iyi bir başarı. İyi takımları yendik. Şampiyonanın yapıldığı tesisleri çok güzel, seyircilerin mesafesi ve atmosfer çok hoşuma gitti. Avrupa ikinciliği de güzel, birinci de olabilirdik. Burada oynamaktan çok memnun kaldık. Türk takımları da çok iyi, oyuncuları tanıyorum, onlar da birinci olabilirdi." diye konuştu.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan da ilk uluslararası organizasyonlarını başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Türkiye olarak 3. olduk, tabii ki birinci olmayı arzu ediyorduk. Üçüncülük de güzel bir başarı en azından madalya aldık. Şimdi pazartesi günü 7 günlük Dünya Bilardo Şampiyonası başlıyor. Bu daha önemli bir organizasyon, tüm dünyadan sporcular buraya gelecek. Son Dünya Kupası Şampiyonu Semih Saygıner ile Türkiye olmuştu, onu Mısır'da aralık ayında kazanmıştı, ondan sonraki şampiyona burada inşallah yine bir Türk sporcu şampiyonluk kupasını alır ve bizleri gururlandırır." açıklamasında bulundu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise ilçelerinde böyle bir tesis ile Avrupa'dan sporcuları ve seyircileri ağırlamaktan çok memnuniyet duyduklarını, Dünya şampiyonasıyla da bütün dünyadan daha çok sporcunun ve seyircinin gelmesini beklediklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bilardo: İsveç 3 Bant Avrupa Milli Takımlar Şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


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