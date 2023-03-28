Bilardonun efsane ismi Ceulemans'ı konuk eden Semih Saygıner: Türkiye'nin en havalı adamıyım

Dünya Şampiyonu bilardocu Semih Saygıner'in davetiyle İstanbul'a gelen efsane bilardo ustası Raymond Ceulemans, Bilardomax Balaban Handikaplı 3 Bant Bilardo Turnuvası'na katılacak.

ÖZEL MAÇLARA KATILIYOR

Eski milli futbolcu Tümer Metin ile şarkıcı Baha gibi isimlerle 28-31 Mart tarihlerinde düzenlenecek turnuvada maç yapacak Raymond Ceulemans'ın organizasyonlarda çok yer almadığına dikkati çeken Semih Saygıner, efsane ismin özel maçlara katıldığını söyledi.

"SEYREDİLESİ BİR OYUNU VAR"

Efsane isim Ceulemans'ı davet etme fikrinin kendisinden çıktığını ve bunu ortaklarıyla paylaştığında herkesin çok heyecanlandığını da belirten Saygıner, şöyle devam etti, "Bu özel turnuva gündeme geldiğinde Ceulemans 'Yaşımdan dolayı ben eskisi gibi oynayamıyorum.' dedi. Ben de 'Burada dolaşsan bize yeter.' dedim. Onu burada ağırlamak büyük şeref bizim için. Onun oynadığı bir turnuvada yarışıyor olmak çok özel. Kaldı ki bu bir şov organizasyonu. Dünya şampiyonası ya da Türkiye şampiyonası değil. Bilardoyu yaymak ve sevdirmek amacıyla 21. kez yapılan bir turnuva. Handikaplı bilardo max ligi deniyor buna. Çok mutluyuz onu burada ağırlamaktan dolayı. Geldi ve oynuyor. Tabii ki eskisi gibi değil ama hala masanın başında seyredilesi bir oyunu var." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN HAVALI ADAMIYIM"

Bilardo efsanesini 2 gün boyunca evinde ağırlayan Saygıner, "Sabah evinizde kalkıyorsunuz, alt katta bilardo masanız var. İniyorsunuz aşağıya ve orada Ceulemans topa vuruyor. Bence çok havalı, müthiş bir şey. Spora sevdalı olmak lazım. Sporu sadece bir başarı ya da hayat kazancı olarak görmemek lazım. Bir spor sevdalısı olarak, sporun gelmiş geçmiş en büyüğüyle böylesine güzel anılar yaşamak herkese nasip olmaz. Ben çok mutluyum bu yüzden. Belki de bu anlamda Türkiye'nin en havalı adamıyım. Ceulemans bizde kalıyor." dedi.

"FUTBOLDA PELE NEYSE BİLARDODA CEULEMANS O"

Belçikalı bilardo ustasını 1988 yılında havalimanında karşılamaya gittiği hatırlatılan Saygıner, Ceulemans'ı yine aynı heyecanla karşıladığını belirterek, "Çok hoş bir anekdot. Çok mutlu olduk aynı masayı paylaşmakla. İnsan yaşarken kendisini beklemeye almıyor. Her şeyi kaydediyorsunuz ve yaşanmışlıkları unutmuyorsunuz. Aynı heyecanla karşıladım havaalanında. Yaşanmışlıkları silip atamıyorsunuz. Üzerinden kaç jenerasyon geçmiş olursa olsun, imzasını atmış bir insan. Futbolda Pele, boksta Muhammed Ali ne ise, bizim branşımızda da böyle bir isimden bahsediyoruz. 24 yaşında havaalanına karşılamaya gittiğimde rahmetli Bora Karatay vardı, rahmetli Avni Köksal vardı. Birkaç kişilik gruptuk. Bizler bilardocular olarak oradaydık. Atatürk Havalimanı camdı, bir tek kapı görünmezdi. Bavulunu alan kişiyi camdan görürdünüz. İnsanlar sevdiklerine el sallayarak bavul beklemelerini görürdü. Ben de Ceulemans ve eşini ilk o zaman görmüştüm. El sallıyorduk. Dün gibi hatırlıyorum. Şimdi bir havam var." dedi.

"ÇOK HEYECANLIYIZ"

Raymond Ceulemans'a gösterilen ilginden dolayı gururlu olduklarını dile getiren milli bilardocu Semih Saygıner, "Burada aslında çok güzel ve özel bir aktiviteyle birlikteyiz. Bu uluslararası yarışma falan değil, amatör oyuncularla profesyonelleri birleştiren bir şey. Aynı zamanda sanatçı arkadaşlarımız, tanınmış arkadaşlarımız da katılıyor; Tümer Metin ve Baha gibi. Usta bizi kırmadı sağ olsun. Kendisi 85 yaşında. 'Ben eskisi gibi oynayamıyorum' dedi ancak 'Usta sen gel, masanın etrafında dolaş bize yeter' dedim. Çünkü Ceulemans'ın buradaki varlığı yeter. Türkiye'de de bilardoya çok büyük katkısı var. Biz ilk günkü gibi çok heyecanlıyız" dedi.

"AYNI MASAYI PAYLAŞMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Eski milli futbolcu Tümer Metin, Raymond Ceulemans ile karşılaşacak olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bilmediğim, yeni başladığım bir mecrada ve hayatımdan vakit ayırdığım bir alanda, böyle bir efsaneyle başlayacak olmak, 15 gündür uykularımı biraz kaçırdı. 12 sene oldu futbolu bırakalı, ilk defa dün akşam bir kamp ortamında geceyi geçirdim. Bildiğim, öğrendiğim alışkanlıklarla maça hazırlandık. İşin şakası bir tarafa; onu burada ağırlamaktan, aynı masayı paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Semih Saygıner'in heyecanlandığı yerde, bizlerin heyecanlanmaması, gurur duymaması imkansız" ifadelerini kullandı.

"BABAYI BURADA GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN ÇOK MUTUYUZ"

Sanatçı Baha ise, "Babayı burada gördüğümüz için çok mutuyuz. O gerçekten bir efsane. Biz tabii Semih usta iyi büyüdük. Hala da onunla yaşıyoruz. Bulunduğumuz ortam bir aile ortamı. BilardoMax hepimizi birleştiren çok güzel bir ortam" şeklinde konuştu.