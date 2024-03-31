Bilecik, 658 sporcunun katılacağı Halk Oyunları Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor

Bilecik, 12 şehir olmak üzere 658 sporcunun katılacağı Halk Oyunları Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Halk Oyunları Grup Müsabakalarının İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonunda oynanacağını belirtti. İl Müdürü Özdemir, "Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan takvime göre kültürel değerlerimizi spor kültürüyle bağdaştırarak yayma ve olimpizm ruhunu aşılama amacıyla düzenlenen Halk Oyunları Grup Müsabakaları 2 Nisan'da başlıyor. Geleneksel Düzenlemeli ve Geleneksel Düzenlemesiz Dal Yarışmaları olarak iki farklı kategoride düzenlenecek olan turnuvaya İstanbul, Bursa, Bolu, Eskişehir, Sakarya, Balıkesir, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Yalova, Edirne ve Kocaeli olarak toplam 12 şehir 25 farklı okuldan 658 sporcu iştirak edecek. Kültürümüzün renklerini yansıtacak olan müsabakalar İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılacak olup grup müsabakaları sonucunda bir üst tura çıkma başarısı elde eden okullar Kütahya'da yapılacak olan Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılmaya hak kazanacak" dedi. - BİLECİK
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Acun Ilıcalı, Gizem'in peş peşe 2 ameliyat olduğu için yarışmaya devam edemeyeceğini ve Yağmur'un da ayağı alçıya alındığı için Survivor'a dönemeyeceğini açıkladı. Ilıcalı ayrıca takımlardaki kadın yarışmacı dengesizliği sebebiyle iki hafta üst üste erkek elemesi olacağını belirtti. Kıran kırana geçen mücadeleyi Kırmızı Takım saniyelerle kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Mavi Takım'da Hakan Hatipoğlu oldu.
A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu maçlarına yarın İstanbul'da başlayacak. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyon 1-7 Nisan tarihleri arasında İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek. Takımın kadrosunda birçok oyuncu yer alırken, liderin bir üst klasmana yükseleceği grupta Türkiye'nin maç programı da belirlendi.
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda 3 Nisan Çarşamba günü mücadele edecekleri Karadağ maçına sporseverleri davet etti. Rize'de maç yapmanın avantajını kullanmak istediklerini vurgulayan Buceschi, seyircinin desteğinin önemini belirtti. Kaptan Betül Yılmaz da Karadağ maçı öncesinde seyircileri maça davet ederek, birlikte kazanmak ve sevinmek istediklerini söyledi.
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, yerel seçimler için Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı.
Düzce'de yaşayan muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacağı okula, kendi tasarladığı astronot kostümüyle gitti. Bişgin, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan esinlenerek kostümü hazırladığını belirtti ve seçimlerde astronot kostümüyle oy kullanan ilk kişi olarak tarihe geçmek istediğini ifade etti.
Gaziantep derbisinde Alg Spor, Asyaspor karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı. Başkan Ali Gözcü, takımını tebrik ederek ligde kalan maçlarda tüm puanlara talip olduklarını ve iyi bir noktada ligi tamamlamak istediklerini söyledi.
Erzurumspor'un başarılı futbolcusu ve kaptanı Mustafa Yumlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Vali Çiftçi, Erzurumspor Futbol Kulübü Kaptanı Yumlu'yu makamında kabul etti ve Yumlu, Vali Çiftçi'ye kendi formasını hediye etti.
Karşıyaka Spor Tesisleri'nde oynanan Bölgesel Amatör Ligi çeyrek final maçında Orduspor, Kabadüz Gençlikspor'u 1-0 yenerek yükseldi. Maç sonrası futbolcular arasında çıkan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti. Yaralanan 6 futbolcu hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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