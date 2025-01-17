Bileğine dikkat: Icardi'nin China Suarez paylaşımında herkesin gözden kaçırdığı detay - Son Dakika
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Spor

Bileğine dikkat: Icardi'nin China Suarez paylaşımında herkesin gözden kaçırdığı detay

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Arjantinli aktris China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin son paylaşımında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Icardi'nin paylaştığı fotoğrafta yeni sevgilisine ay-yıldızlı bir bileklik hediye ettiği görüldü.

17.01.2025 18:05
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Wanda Nara ile ilişkisini sonlandıran Galatasaray'ın Yıldız golcüsü Mauro Icardi, Arjantinli aktris China Suarez ile aşk yaşıyor. Sosyal medya hesabından sık sık Suarez'i paylaşan Icardi'nin son paylaşımlarındaki bir detay dikkat çekti.

AY-YILDIZLI BİLEKLİK HEDİYE ETMİŞ

Icardi'nin China Suarez'i paylaştığı sosyal medya hikayelerinin birinde Arjantinli aktrisin bileğindeki detay göze çarptı. Tecrübeli futbolcunun sevgilisine ay-yıldızlı bir bileklik hediye ettiği görüldü. Yıldız ismin bu hareketi, Galatasaraylı taraftarlar başta olmak üzere Türk futbol severlerinde takdirini topladı.

Bileğine dikkat: Icardi'nin China Suarez paylaşımdan herkesin gözden kaçırdığı detay

YENİ AŞKINA METHİYELER DÜZÜYOR

Icardi daha önce yaptığı paylaşımda China Suarez için şu ifadeleri kullanmıştı;

"En iyi hikayeler en beklemediğin anda başlar derler.. Kim bilir.. Bunlar kaderin işleri..

Ne kadar zaman geçerse geçsin ya da ne kadar yol giderse gitsin her zaman iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu bulan kader... Çünkü yıldızlarda yazılmış gibi görünen karşılaşmalar var, çocukluğumuzdan beri her gece birlikte izlediğimiz ve birçok şeyin hayalini kurduğumuz karşılaşmalar.

Bugün daha fazla işarete ihtiyacım yok.. Seninle olduğumu biliyorum, olmam gereken yerdeyim."

Bileğine dikkat: Icardi'nin China Suarez paylaşımdan herkesin gözden kaçırdığı detay
Bileğine dikkat: Icardi\'nin China Suarez paylaşımında herkesin gözden kaçırdığı detay

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bileğine dikkat: Icardi'nin China Suarez paylaşımında herkesin gözden kaçırdığı detay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ahmet1963:
    Başka haber yokmu her gün bu adamın haberimi yapıyorsunuz çokmu önemli 27 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Picardi boynuzlu at 15 10 Yanıtla
  • Osman Aydoğan:
    bence hiç hoş birşey değil o bayrak yalancıların aksesuarı değil o vücutta taşınmaz şehitlerin ruhunda taşınır.O aksesuar sadece Türk yakışır. kendini bilmezler yarın bayrağımızı mayo bikini olarak ta kullanırlar. 13 7 Yanıtla
  • Gökhan Ülkü:
    Ay yıldız bileklik, güzelliğine güzellik katsın China.. :) 18 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    vallahi biraz daha inceleseniz peygamber dersiniz 1 6 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    sizin yaptığınız haberin taa a k. 4 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SİCARDİ CELOSS U CELECEK 4 1 Yanıtla
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