Bileğine dikkat: Icardi\'nin China Suarez paylaşımında herkesin gözden kaçırdığı detay

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Wanda Nara ile ilişkisini sonlandıran Galatasaray'ın Yıldız golcüsü Mauro Icardi, Arjantinli aktris China Suarez ile aşk yaşıyor. Sosyal medya hesabından sık sık Suarez'i paylaşan Icardi'nin son paylaşımlarındaki bir detay dikkat çekti.

AY-YILDIZLI BİLEKLİK HEDİYE ETMİŞ

Icardi'nin China Suarez'i paylaştığı sosyal medya hikayelerinin birinde Arjantinli aktrisin bileğindeki detay göze çarptı. Tecrübeli futbolcunun sevgilisine ay-yıldızlı bir bileklik hediye ettiği görüldü. Yıldız ismin bu hareketi, Galatasaraylı taraftarlar başta olmak üzere Türk futbol severlerinde takdirini topladı.

YENİ AŞKINA METHİYELER DÜZÜYOR

Icardi daha önce yaptığı paylaşımda China Suarez için şu ifadeleri kullanmıştı;

"En iyi hikayeler en beklemediğin anda başlar derler.. Kim bilir.. Bunlar kaderin işleri..

Ne kadar zaman geçerse geçsin ya da ne kadar yol giderse gitsin her zaman iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu bulan kader... Çünkü yıldızlarda yazılmış gibi görünen karşılaşmalar var, çocukluğumuzdan beri her gece birlikte izlediğimiz ve birçok şeyin hayalini kurduğumuz karşılaşmalar.

Bugün daha fazla işarete ihtiyacım yok.. Seninle olduğumu biliyorum, olmam gereken yerdeyim."