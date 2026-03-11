Bingölspor ve Ağrı SK 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
Bingölspor ve Ağrı SK 2-2 Berabere Kaldı

Bingölspor ve Ağrı SK 2-2 Berabere Kaldı
11.03.2026 18:10
12 Bingölspor, Cinegold Ağrı 1970 SK ile 2-2 berabere kalarak 1 puan aldı.

HAKEMLER: Emre Can Furuncu, Kenan Özcan, Akın Karabacak

12 BİNGÖLSPOR: Muhammet Tuncer, Hüseyincan Kırıkcı, Buğrahan Karslı, Emirhan Zaman, Mustafa Eren Damar (Dk.66 Melih Alcu), Mustafa Emir Akyıldız, Halil İbrahim Sevinç, M.Raşit Şahingöz, Osman Şahin, Batuhan Kara(Dk.66 Berkcan Aytaç), Ziya Erdal(Dk.46 Mehmet Fuat Gölbaşı)

CİNEGOLD AĞRI 1970 SK: Vedat Böyükgül, Doğukan Ateş, Ertuğrul Usta, Fatih Mehmet Ekinci, Ali Gündoğdu(Dk.90+3 Ramazan Karakurt), Yusuf Şengüler(Dk.72 Tayfun Çulha), Muhammet Kılıç (Dk.72 Mesih Kayabaş), Efe Binici, Yusuf Akdeniz, Yusuf Deniz Akbay(Dk.46 Hivan Özkurt), Kerem Yaşa (Dk.85 Emirhan Alperen Yılmaz)

GOLLER: Dk.5 Osman Şahin, Dk.49 Osman Şahin (12 Bingölspor), Dk.18 Efe Binici, Dk.77 Kerem Yaşa (Cinegold Ağrı 1970 SK)

SARI KARTLAR: Dk.32 Yusuf Deniz Akbay (Cinegold Ağrı 1970 SK), Dk.62 Doğukan Ateş (Cinegold Ağrı 1970 SK)

3'üncü Lig'de mücadele eden 12 Bingölspor, sahasında konuk ettiği Cinegold Ağrı 1970 SK ile 2-2 berabere kaldı. Bingöl Şehir Stadyumu'nda oynanan ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmaya hızlı başlayan şampiyonluğun en güçlü adayı 12 Bingölspor, 5'inci dakikada Osman Şahin'in fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. Konuk ekip bu gole 18'inci dakikada karşılık verince ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya da baskılı başlayan 12 Bingölspor, 49'uncu dakikada yine sahneye çıkan Osman Şahin'in ceza sahası dışından attığı golle skoru 2-1'e taşıdı. Ancak oyun disiplininden kopmayan Cinegold Ağrı 1970 SK, 77'nci dakikada bulduğu golle tabelayı belirledi: 2-2. Maçın son bölümünde baskısını artıran 12 Bingölspor, aradığı galibiyet golünü bulamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Ağrı, Spor, Son Dakika

