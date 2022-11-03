Eski Beşiktaşlı oyuncu, sunucu Diletta Leotta için sevgilisini terk etti

Premier Lig ekibi Newcastle United'ın kalesini koruyan ve bir dönem Beşiktaş forması giyen Loris Karius saha içi kadar aşk hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

LEOTTA İÇİN SEVGİLİSİNİ TERK ETTİ

Alman basını, Loris Karius'un Diletta Leotta için Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi olan ınfluncer sevgilisi Janine Wiggert'ı terk ettiğini öne sürdü.

CAN YAMAN İLE İLİŞKİSİ VARDI

İtalya sunucu Diletta Leotta, Türk oyuncu Can Yaman ile bir süre ilişki yaşamıştı. Yaman'dan ayrıldıktan sonra güzel sunucunun adı iki kişiyle daha gündeme gelmişti.

Can Yaman-Diletta Leotta