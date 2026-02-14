Bodrum FK 4-3 Keçiörengücü'nü Yendi - Son Dakika
Spor

Bodrum FK 4-3 Keçiörengücü'nü Yendi

14.02.2026 21:39
Bodrum FK, 1. Lig'de evinde Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 mağlup ederek 4. sıradaki yerini korudu.

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Hüsnü Emre Çelimli, Selim Şenöz

BODRUM FK: Bahri Tosun - Omar Imeri(Dk.80 İsmail), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mustafa Erdilman, Ahmet Aslan(Dk.90+1 Enes), Dino Hotic(Dk.81 Yusuf Sertkay), Ege Bilsel(Dk.66 Mert), Seferi, Ali Habeşoğlu(Dk.90+1 Astanakulov)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Emre Satılmış- Hüseyin Bulut(Dk.84 Ali Akman), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere, İshak Karaoğul, Halil Can Ayan(Dk. 74 Enes), Diaby(Dk.65 Hakan),Fernandes, Ezeh, Mame Diouf

GOLLER: Dk.8, Dk. 37 Ali Habeşoğlu, Dk. 20, Dk.70 Hotic (Bodrum FK) Dk. 25, Dk. 45+3 Mame Diouf, 90+4 Oğuzcan (Ankara Keçiörengücü))

SARI KARTLAR: Ezeh( Keçiörengücü), Ajeti, Hotic( Bodrum FK)

1'inci Lig 25'inci hafta mücadelesinde Sipay Bodrum FK evinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Mücadeleye etkili başlayan yeşil-beyazlı ekip Ali Habeşoğlu ve Hotic'in golleriyle 2-0 öne geçti. Ankara ekibi Mame Diouf'un golüyle farkı 1'e indirdi. Mücadele tekrar sahneye çıkan Ali Habeşoğlu'nun kendisinin 2 takımının 3'üncü golünü attı. Uzatma dakikalarında Mame Diouf kendisinin ve takımının 2'İnci golünü attı. İlk devre 3-2 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında baskıyı arttıran yeşil-beyazlı ekip Hotic'in golüyle skoru 4-2 yaptı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Keçiörengücü Oğuzcan'ın golüyle durumu 4-3'e getirdi. Maçın geri kalan dakikalarında gol olmazken Bodrum FK sahadan 4-3 galip ayrıldı. Maçın ardından ardın oyuncular ve taraftarla büyük sevinç yaşadı. Bu skorla birlikte Bodrum FK ligde 4'üncülük konumunu korurken puanını 45 yaptı.

8'inci dakikada ev sahibi ekip Ali Habeşoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Etkili gelen Sipay Bodrum FK'da Ege'nin ortasında topla buluşan Habeşoğlu'nun vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

20'nci dakikada ev sahibi ekip Hotic'in golüyle farkı 2 yaptı. Ahmet Aslan'ın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Ali Habeşoğlu'nun vuruşunda top kaleciden sekti. Topla buluşan Hotic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

25'inci dakikada Ankara ekibi farkı 1'e indirdi. Ezeh'in ceza sahasına yaptığı ortada Mame Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağları sarstı: 2-1.

37'nci dakikada Bodrum FK farkı yeniden 2'ye taşıdı. Ev sahibi ekip Hotic'in pasında topla buluşan Ali Habeşoğlu karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşu ağlarla buluştu: 3-1.

45+3'üncü dakikada konuk ekip 2'nci golü attı. Fernandes'in ortasında Mame Diouf'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 3-2.

62'nci dakikada Ezeh ceza sahasına girerken Omar Imeri'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi.

64'üncü dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı geçersiz sayıldı, karar serbest vuruşa döndü.

65'inci dakikada Keçiörengücü atağında Hüseyin'in sol çaprazdan yaptığı vuruşunda top direkten tekrar oyun alanına döndü.

70'inci dakikada Sipay Bodrum FK skoru 4-2 yaptı. Mert'in sağ kanatta ceza alanına yaptığı ortada Hotic'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-2.

90+4'üncü dakikada Keçiörengücü atağında Hakan'ın ortasında ceza sahasında Oğuzcan'ın kafa vuruşunda top ağları havalandırdı: 4-3.

Bodrum FK evinde Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 mağlup etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Bodrum, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

